Política Incomodidad en sectores DC por Frei Ruiz-Tagle: "Es incompatible que siga como embajador" La permanencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en su cargo en el gobierno de Sebastián Piñera como embajador para el Asia Pacífico, ha generado incomodidad en sectores de la Democracia Cristiana que ven incompatible la colaboración del ex mandatario con un gobierno que mantiene en sus filas al subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo. Tomás González F. Jueves 31 de enero 2019 19:01 hrs.

Este jueves, el ex-presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, defendió su posición como Embajador de Chile ante el Asia Pacífico tras la seguidilla de declaraciones que han surgido desde su partido, la Democracia Cristiana (DC), por participar en el mismo gobierno del que forma parte el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien fue consignado críticamente en el fallo del juez Alejandro Madrid respecto al asesinato del ex mandatario Eduardo Frei Montalva. Por su parte, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, ratificó la permanencia del subsecretario, diciendo que Castillo “no tiene ninguna responsabilidad penal”, sin referirse a las acciones “cuestionables” que determinó el fallo del juez Madrid. Por lo mismo, algunos sectores de la Democracia Cristiana no han escondido su incomodidad por la posición en el gobierno de uno de sus militantes más emblemáticos y el único ex presidente en vida que tiene el partido. Dentro de la directiva, Cecilia Valdés, vicepresidenta nacional, admitió que esta es “una situación bastante compleja” para la falange, pero se mostró confiada en que tras el fallo el ex presidente Frei Ruiz-Tagle pueda reconsiderar su posición. “Es una situación bien compleja, no ha sido sencillo esto, es incómodo para la Democracia Cristiana. Pero nosotros respetamos su decisión. No sé si después de este fallo él tomará otra actitud, pero él tendrá que responder por lo que hace o no hace“, manifestó la vicepresidenta. Asimismo, el también vicepresidente nacional de la Democracia Cristiana, Rodrigo Albornoz, comentó que si bien hay respeto por la figura más emblemática del partido, la presencia de Luis Castillo en el Gobierno no es compatible con la de Frei Ruiz-Tagle. “Él es un ex presidente, uno tiene cierto grado de respeto y también de consideración a las capacidades o a la visión que él tenga. Lo que yo te puedo decir es que a mi me resulta contradictorio, si el gobierno de la derecha se niega a sacar a Castillo, es incompatible que siga como embajador“, dijo Albornoz. Por su parte, el miembro del Consejo Nacional de la DC, Nolberto Díaz, fue más categórico en su opinión frente a la permanencia del ex presidente en su cargo como embajador. Para Díaz, el que Frei Ruiz-Tagle participe del gobierno de Sebastián Piñera significa una falta de respeto a la memoria de su padre asesinado. “A mi me parece que es una imprudencia de corte mayor y mayúscula que Eduardo Frei Ruiz-Tagle colabore con un gobierno que tiene civiles que colaboraron con la dictadura. A mi me parece que colaborar, como embajador plenipotenciario o de cualquier tipo, con un gobierno que mantiene al interior de sus filas gente que hace apología del pinochetismo, me parece que no corresponde. Creo, además, que constituye una falta de respeto a la propia memoria de Eduardo Frei Montalva“, sentenció el consejero nacional. Evidentemente la situación causa incomodidad en la Democracia Cristiana. Al ser consultado respecto de la posición del actual embajador del gobierno ante Asia Pacífico, el presidente de la falange, Fuad Chahin, evitó emitir comentarios y se molestó por una pregunta que, a su parecer, es una afrenta en contra del ex mandatario. “Mire, yo lo que les pido es respeto. El presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle es víctima, a él le mataron al papá. A mí me parece que pretender que aquí el sancionado sea la víctima, es una distorsión total y absoluta. Eso es todo lo que le voy a responder, no acepto una falta de respeto para el hijo del presidente asesinado“, alegó Chahin. Evidentemente las circunstancias seguirán generando reacciones entre los demócrata-cristianos, más aún ahora, que desde el sector falangista han ratificado que este viernes apelarán al fallo dictado por el juez Alejandro Madrid, buscando que se vuelva a tipificar el crimen de Frei Montalva y se califique como un homicidio calificado. Así también lo manifestó la Familia Frei, quienes también se mostraron insatisfechos con la calificación jurídica de homicidio simple establecida en la sentencia.

