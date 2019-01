8e2f9bcf67

Política Leonel Retamal en Venezuela: "Es discordante lo que dice la prensa con lo que pasa aquí" En entrevista con nuestro medio, el periodista Leonel Retamal aseguró sobre la situación en Venezuela que "la gente está tranquila, esta todo normal acá", no obstante reconoció la crisis económica que afecta a la población. Pilar León Jueves 31 de enero 2019 11:29 hrs.

En el marco de las movilizaciones convocadas por el llamado “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, para este miércoles en la tarde y el próximo sábado, Radio Diario Universidad de Chile conversó con el corresponsal de prensa de Telesur, Leonel Retamal, quien nos describió el ambiente social del país durante las últimas semanas. Sobre la situación de polarización en Venezuela, el corresponsal nos relató que en realidad la sociedad está más politizada “hay muchos más matices dentro de la sociedad venezolana que lo que se pinta realmente y lo que si hay es un ambiente politizado, es decir, con quien hables vas a tener un punto de vista, una visión, una crítica o un apoyo”, afirmó. Y agregó que “la gente está tranquila, esta todo normal acá, la gente sigue haciendo sus cosas, hay locales abiertos, comercio, todo sigue funcionando. No hay una sensación de paralización de la ciudad expectante a un posible ataque”. Venezuela sigue en calma. Esta es la Plaza Bolívar, en pleno centro de Caracas. pic.twitter.com/5cV4mSWiIK — Leonel Retamal (@LeonelTeleSUR) January 26, 2019 Lo que se contrapone a lo que lo que los medios de nuestro país e internacionales difunden sobre Venezuela. “La semana pasada salí a hacer unos recorridos por la ciudad en barrios populares y en el centro porque da la impresión de que aquí prácticamente se están comiendo vivos o de que hay enfrentamientos en las calles, tiroteos, por ejemplo. Lo que no es así, hay una total discordancia entre lo que informa la prensa internacional sobre la situación de crisis o tensión versus lo que verdaderamente ocurre en las calles”, señaló el periodista Leonel Retamal de Telesur. Además, respecto del sesgo mediático Leonel Retamal aseguró que “hay movilización, hoy es la de los opositores, pero también siempre encuentra la contraparte de la manifestación chavista en igual o mayor cantidad de personas. Todos estos días he estado recorriendo y se han hecho grandes movilizaciones chavistas que, por lo que he revisado en la prensa, no aparecen publicadas en Chile o en los medios internacionales, entonces se entrega la visión de que aquí todo el país está volcado contra el Gobierno, pero desde acá puedo decir que no es así”. Los informes de prensa internacional hablan de una situación catastrófica en Venezuela. Hubo incidentes violentos tras la autoproclamación de Guaidó días, pero ahora hay completa calma en Caracas. pic.twitter.com/JfHd60JW2x — Leonel Retamal (@LeonelTeleSUR) January 25, 2019 Sin embargo, el corresponsal de Telesur reconoce la existencia de la crisis económica que afecta a la población venezolana, la que se materializa en el desabastecimiento de productos y en la inflación de los precios “lo que uno alcanza a ver acá es realmente una guerra económica. No obstante, no puede ser que una sola persona, el presidente en este caso, sea culpable de que los precios estén por las nubes o que no haya cosas. Hay una direccionalidad política y uno lo puede ver en el dólar negro que subió a fines de diciembre descarada y muy abruptamente en los días previos de la toma de posesión de Maduro (…) Hay crisis económica, está complicado, los sueldos no alcanzan y eso es complicado de mantener en el tiempo”. Finalmente, de acuerdo al periodista “hay mucha gente que quiere que esto se solucione y, por supuesto, no está a favor de una usurpación de poderes ni menos a una intervención militar, por eso yo creo que para esta última situación las condiciones no están dadas porque, al final, la gente se une en un sentimiento nacional de que ‘esto lo vamos a resolver nosotros’ por mucho que el Gobierno sea malo o no, hay que darse los espacios de discusión acá”.

