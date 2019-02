1e80a9f4b0

Nacional Despidos en el sector público: funcionarios con fuero y enfermos graves son parte de los afectados Dirigentes de la ANEF denunciaron que el ministro de Salud, Emilio Santelices, no ha reincorporado a las personas perjudicadas, a pesar de los acuerdos existentes con la cartera de Hacienda. El presidente del gremio, José Pérez, descartó que sean “operadores políticos”. Rodrigo Fuentes Viernes 1 de febrero 2019 9:17 hrs. Compartir

La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) denunció el incumplimiento de acuerdos establecidos con el Ministerio de Hacienda, que buscaban evitar y reubicar a cientos de personas despedidas arbitrariamente por parte de las secretarías y subsecretarías. Parte de la directiva, junto a representantes sindicales de los funcionarios del Ministerio de Salud, acusaron al titular de la cartera, Emilio Santelices, de no cumplir lo instruido por su similar de Hacienda, respecto de los criterios para la recontratación de los trabajadores. A raíz de este problema -que afecta a más de mil personas a nivel nacional- se constituyó una mesa entre el gremio y el Ejecutivo, donde se acordó establecer un criterio para que los funcionarios exonerados que sufren alguna enfermedad catastrófica, próximas a jubilarse y aquellas que tengan algún tipo de fuero, sean incorporadas a la brevedad. La dirigenta nacional de la ANEF, Victoria Escalante, denunció que esto no ha ocurrido en el Ministerio de Salud, donde al menos 42 personas han sido despedidas sin justificación en todo el país. “Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta, y hay gente que debería ya estar trabajando en la repartición sanitaria. Con esta falta de personal no podemos garantizar que se cumplan los PMG, que se le entregue el servicio que corresponde a la población, esto está mermando la salud pública, esto es un atentando al sistema de salud”, afirmó. Los funcionarios del MINSAL, junto a dirigentes de la ANEF, recibieron el respaldo de la diputada del Frente Amplio, Claudia Mix. Para la parlamentaria, el Ministerio de Hacienda tampoco ha sido diligente en revisar los casos cuestionados y en exigir que se respeten los acuerdos alcanzados con los empleados fiscales. Al respecto, el presidente de la ANEF, José Pérez, tildó de “inhumano e impresentable” el despido y no reincorporación de las y los trabajadores aquejados por enfermedades graves, mujeres con fueron maternal y dirigentes sindicales a honorarios. Pérez, además, descartó que las personas desvinculadas hayan sido “operadores políticos” “Los y las desvinculadas que están a punto de pensionarse, pierden el incentivo al retiro que ganó la ANEF. Ni hablar de las compañeras que están con fuero maternal, impresentable; o sindicalistas despedidos, porque son honorarios. Si están bien calificados, tienen continuidad laboral, no importa condición contractual, es una persona de carrera, en este ministerio o en cualquier repartición pública”, subrayó. El máximo representante de la ANEF, José Pérez, agregó que el Ministerio de Salud es una de las al menos ocho reparticiones de Gobierno que han sufrido una merma “arbitraria” en su dotación de personal debido a desvinculaciones no justificadas. Precisó que son aproximadamente 1.120 personas las que han sido despedidas durante la actual administración. “En el ministerio de Transportes también tenemos problemas, personas que estaban con fuero maternal y fueron despedidas. Entonces, hay una mezcla extraña, una manipulación perversa, cuando ni siquiera respetan la maternidad, dirigentes sindicales a honorarios. El ministro de Hacienda declaró ‘aquí no hay razones políticas, no hay porcentajes’, esto, cuando se firmó el protocolo con los gremios del sector público, entonces, alguien no está escuchando la voz del titular de la cartera de Hacienda”, argumentó. Desde el Gobierno argumentan que de los más de mil trabajadores despedidos se han recontratado al menos 400 personas, cifra que desmintió el presidente de la ANEF. José Pérez indicó que seguirán sosteniendo reuniones con el ministro de Hacienda, con el fin de solicitar la intervención del secretario de Estado para que las diferentes autoridades regionales acuerden en conjunto a los dirigentes sindicales zonales la reincorporación de las personas.

