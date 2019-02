6e3d56993a

Internacional Franja de Gaza: Israel construye una nueva barrera con Palestina Este 3 de febrero, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció durante la reunión semanal de gabinete en Jerusalén que Israel había empezado la construcción de un nuevo muro. RFI Lunes 4 de febrero 2019 14:19 hrs.

Según reportó el diario local Jerusalem Post, la nueva barrera fronteriza tendrá alrededor de seis metros de altura y recorrerá 65 kilómetros. La construcción reemplazará la actual valla con la Franja de Gaza que se encuentra bajo bloqueo israelí desde 2007. El premier israelí aseguró que el objetivo es sellar la frontera y evitar infiltraciones: “durante el fin de semana comenzamos a construir la barrera por encima del nivel del suelo a lo largo de la frontera de Gaza (…). Evitará que los terroristas de Gaza penetren en nuestro territorio”, señaló Netanyahu. Un comunicado del Ministerio de Defensa explica que las obras empezaron el jueves y que la nueva estructura, una alta valla con alambre de púas, debería seguir el trayecto de una barrera subterránea construida para impedir que se haga túneles. Se juntará con un muro fortificado en el mar, que busca prohibir la entrada a Israel por el Mediterráneo. La noticia fue divulgada a dos meses de las elecciones legislativas en Israel, el 9 de abril, en las cuales Benjamin Netanyahu busca la reelección. Netanyahu está en el poder desde hace diez años y los sondeos de opinión lo ubican como el favorito. “También me gustaría dejar algo claro: si no se mantiene la calma en Gaza, tomaremos las decisiones incluso en el período electoral y no dudaremos en actuar”, advirtió el primer ministro ante su equipo de Gobierno. Sin embargo, los especialistas estiman poco probable que Netanyahu empiece una nueva guerra antes de las elecciones. Este anuncio fue hecho en momentos en que, según el ejército israelí, cinco palestinos procedentes de Gaza fueran arrestados en las inmediaciones del perímetro enclave. El diario Times of Israel indicó que algunos de los detenidos estaban armados con cuchillos y alicates. Desde hace casi un año, palestinos de Gaza se manifiestan a lo largo de la valla que los separa de Israel para protestar contra el bloqueo impuesto por su vecino y pedir el derecho a volver a las tierras que tuvieron que dejar con la creación de Israel en 1948.

