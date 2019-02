9c041cbc7b

43c6dd5678

Internacional Frente Amplio contra Frente Amplio: dirigentes critican dichos de Pablo Vidal sobre Venezuela Representantes de partidos y movimientos del Frente Amplio, expresaron su disconformidad con la decisión de disolver el Grupo de Política Internacional de la colectividad. Asimismo, lamentaron el conjunto de declaraciones de parlamentarios del bloque que califican al gobierno de Nicolás Maduro de "dictadura", argumentando que dicha postura no contribuye al diálogo y a una salida pacífica a la crisis. Montserrat Rollano Lunes 4 de febrero 2019 19:20 hrs. Compartir

La crisis política en Venezuela no sólo ha generado una creciente tensión en el país caribeño, sino que también ha sido motivo de fuertes pugnas en la oposición de nuestro país. Sucedió durante el gobierno de Michelle Bachelet con la extinta Nueva Mayoría, y ocurre por estos días en el Frente Amplio (FA). Es así como durante las últimas horas, la Mesa de la coalición decidió disolver el Grupo de Política Internacional, alegando una escasa representatividad de quienes la integran. La instancia, que funciona desde la campaña presidencial de 2017, tendría un tono favorable al gobierno de Nicolás Maduro, lo que generó la molestia de algunos integrantes del FA. Paralelamente, el diputado de Revolución Democrática (RD) y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Pablo Vidal, criticó en duros términos al gobierno venezolano, al que calificó de una “dictadura”. Una visión que fue replicada a través de redes sociales por diversos dirigentes y parlamentarios frenteamplistas, entre ellos, Miguel Crispi, Natalia Castillo, Giorgio Jackson, Rodrigo Echecopar, entre otros. Desde la otra vereda, la diputada del Partido Comunes, Claudia Mix, planteó sus reparos con esta decisión. En entrevista con Emol, la parlamentaria señaló que “cerrar los espacios de debate no le hace bien a ningún conglomerado, a ningún partido. Me parece que ellos aportaban antecedentes que eran valiosos”. Además, Claudia Mix rechazó los dichos de su par de RD, Pablo Vidal, asegurando que “hay muchos antecedentes que no maneja”. En esa línea, la legisladora hizo alusión a las elecciones de 2017 en la que tanto ella, como el diputado Diego Ibáñez y el representante del Movimiento Democrático Popular, Esteban Silva, fueron observadores de los comicios, y donde, posteriormente, hicieron entrega de un informe a cada integrante de la bancada, incluyendo el diputado Vlado Mirocevic, quien es un conocido detractor del gobierno de Nicolás Maduro. Consultado sobre este tema, Esteban Silva criticó la decisión de la Mesa Nacional, lo que calificó como un error rotundo. Asimismo, expresó que los dichos del diputado Vidal “transgreden completamente los acuerdos que sobre el tema de Venezuela tiene el propio Frente Amplio”. Además, agregó: “yo estoy convencido que la mayoría de los frenteamplistas rechazan el intento de golpe de Estado perpetrado por Trump (…) ojalá (Pablo Vidal) se tomara el trabajo de hablar con conocimiento e informarse incluso de parlamentarios de su propia bancada que piensan lo contrario cuando habla que Maduro es dictador. Me parece que él habla por desconocimiento y desde un sesgo ideológico que no comparto, y estoy convencido que no es compartido en el Frente Amplio. Desde el Partido Comunes, su secretario general, Jorge Ramírez, aseguró que “ningún miembro de la colectividad ha cuestionado la legitimidad de la elección en la que salió electo Nicolás Maduro. Lo que hay en el Frente Amplio es un cuestionamiento a la labor que ha ido cumpliendo Maduro en el último tiempo, pero que, en lo concreto, es parte de la crisis en donde tanto el Gobierno como la oposición tienen una responsabilidad”. En esa línea, el dirigente fue enfático que la colectividad ha acogido el llamado al diálogo realizado por Uruguay y México con el oficialismo y la oposición venezolana. Por esta razón señaló “declaraciones como la del diputado Pablo Vidal no aportan mucho en la línea que debería tener el Frente Amplio que es buscar una apertura al diálogo y una solución pacífica a la crisis. No es casarse con Maduro ni con la oposición. Es decir, que ante la crisis como la que está viviendo Venezuela es necesario más diálogo y más democracia”. No obstante, Jorge Ramírez se mostró partidario respecto de la decisión de eliminar el grupo de Política Internacional del Frente Amplio: “no estaba cumpliendo con los objetivos que debe tener una política internacional de una coalición que pretende ser gobierno”. En tanto, el presidente del Partido Igualdad, Guillermo González, fue más allá y afirmó que “Vidal y otros personajes están sin propuesta para Chile, sin política, sin propuesta para el Frente Amplio”. Además, el líder de la colectividad expresó sus dudas respecto de la oportunidad en la que se emiten estos cuestionamientos: “no es casualidad que haga noticia que la Mesa del Frente Amplio quiera disolver el grupo de política internacional. Hay que ver qué pasa con el Congreso (…) yo creo que el Frente Amplio se está mostrando como lo que es, una fuerza electoral, no un proyecto de cambio”. La decisión de reemplazar el actual grupo de política internacional aún debe ser confirmada, por lo que se espera que en los próximos días se comunique oficialmente dicha determinación.

La crisis política en Venezuela no sólo ha generado una creciente tensión en el país caribeño, sino que también ha sido motivo de fuertes pugnas en la oposición de nuestro país. Sucedió durante el gobierno de Michelle Bachelet con la extinta Nueva Mayoría, y ocurre por estos días en el Frente Amplio (FA). Es así como durante las últimas horas, la Mesa de la coalición decidió disolver el Grupo de Política Internacional, alegando una escasa representatividad de quienes la integran. La instancia, que funciona desde la campaña presidencial de 2017, tendría un tono favorable al gobierno de Nicolás Maduro, lo que generó la molestia de algunos integrantes del FA. Paralelamente, el diputado de Revolución Democrática (RD) y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Pablo Vidal, criticó en duros términos al gobierno venezolano, al que calificó de una “dictadura”. Una visión que fue replicada a través de redes sociales por diversos dirigentes y parlamentarios frenteamplistas, entre ellos, Miguel Crispi, Natalia Castillo, Giorgio Jackson, Rodrigo Echecopar, entre otros. Desde la otra vereda, la diputada del Partido Comunes, Claudia Mix, planteó sus reparos con esta decisión. En entrevista con Emol, la parlamentaria señaló que “cerrar los espacios de debate no le hace bien a ningún conglomerado, a ningún partido. Me parece que ellos aportaban antecedentes que eran valiosos”. Además, Claudia Mix rechazó los dichos de su par de RD, Pablo Vidal, asegurando que “hay muchos antecedentes que no maneja”. En esa línea, la legisladora hizo alusión a las elecciones de 2017 en la que tanto ella, como el diputado Diego Ibáñez y el representante del Movimiento Democrático Popular, Esteban Silva, fueron observadores de los comicios, y donde, posteriormente, hicieron entrega de un informe a cada integrante de la bancada, incluyendo el diputado Vlado Mirocevic, quien es un conocido detractor del gobierno de Nicolás Maduro. Consultado sobre este tema, Esteban Silva criticó la decisión de la Mesa Nacional, lo que calificó como un error rotundo. Asimismo, expresó que los dichos del diputado Vidal “transgreden completamente los acuerdos que sobre el tema de Venezuela tiene el propio Frente Amplio”. Además, agregó: “yo estoy convencido que la mayoría de los frenteamplistas rechazan el intento de golpe de Estado perpetrado por Trump (…) ojalá (Pablo Vidal) se tomara el trabajo de hablar con conocimiento e informarse incluso de parlamentarios de su propia bancada que piensan lo contrario cuando habla que Maduro es dictador. Me parece que él habla por desconocimiento y desde un sesgo ideológico que no comparto, y estoy convencido que no es compartido en el Frente Amplio. Desde el Partido Comunes, su secretario general, Jorge Ramírez, aseguró que “ningún miembro de la colectividad ha cuestionado la legitimidad de la elección en la que salió electo Nicolás Maduro. Lo que hay en el Frente Amplio es un cuestionamiento a la labor que ha ido cumpliendo Maduro en el último tiempo, pero que, en lo concreto, es parte de la crisis en donde tanto el Gobierno como la oposición tienen una responsabilidad”. En esa línea, el dirigente fue enfático que la colectividad ha acogido el llamado al diálogo realizado por Uruguay y México con el oficialismo y la oposición venezolana. Por esta razón señaló “declaraciones como la del diputado Pablo Vidal no aportan mucho en la línea que debería tener el Frente Amplio que es buscar una apertura al diálogo y una solución pacífica a la crisis. No es casarse con Maduro ni con la oposición. Es decir, que ante la crisis como la que está viviendo Venezuela es necesario más diálogo y más democracia”. No obstante, Jorge Ramírez se mostró partidario respecto de la decisión de eliminar el grupo de Política Internacional del Frente Amplio: “no estaba cumpliendo con los objetivos que debe tener una política internacional de una coalición que pretende ser gobierno”. En tanto, el presidente del Partido Igualdad, Guillermo González, fue más allá y afirmó que “Vidal y otros personajes están sin propuesta para Chile, sin política, sin propuesta para el Frente Amplio”. Además, el líder de la colectividad expresó sus dudas respecto de la oportunidad en la que se emiten estos cuestionamientos: “no es casualidad que haga noticia que la Mesa del Frente Amplio quiera disolver el grupo de política internacional. Hay que ver qué pasa con el Congreso (…) yo creo que el Frente Amplio se está mostrando como lo que es, una fuerza electoral, no un proyecto de cambio”. La decisión de reemplazar el actual grupo de política internacional aún debe ser confirmada, por lo que se espera que en los próximos días se comunique oficialmente dicha determinación.