72ea612be3

850709fe72

Nacional Imacec de diciembre del 2018 aumentó en un 2,6 por ciento El Banco Central publicó este lunes las cifras correspondientes al Índice Mensual de Actividad Económica, sin embargo estas no alcanzan las expectativas del mercado, que estimaban un crecimiento hasta de 4 por ciento. Diario Uchile Martes 5 de febrero 2019 10:44 hrs. Compartir

Aunque las expectativas del mercado estimaban un crecimiento de 3 o 4 por ciento, el Índice Mensual de Actividad Económica registró una expansión del 2,6 por ciento en el último mes del 2018, en comparación al año anterior. Sobre esta cifra publicada este martes por el Banco Central, hay que destacar también que la serie desestacionalizada cayó un 0,7 por ciento con respecto al mes precedente, pero aumentó 2,3 por ciento en todo el año. Además, estos porcentajes vienen acompañados de un dato con respecto del PBI al cierre del año pasado, que también aumentó en 4 por ciento, de acuerdo a las cifras pronosticadas por el Ministerio de Hacienda y el IPoM del Banco Central. Con respecto al Imacec minero, el Banco Central indicó que creció en un 0,5 por ciento; mientras que, el no minero en un 2,8 por ciento. Con respecto al mes anterior, en términos desestacionarios, el Imacec minero presenta una disminución del 6,7 por ciento, y el no minero no presentó variación. Finalmente, el Banco Central recalcó que la estimación del PBI del 2018, así como las revisiones del primer, segundo y tercer trimestre, serán difundidas el próximo 18 de marzo.

Aunque las expectativas del mercado estimaban un crecimiento de 3 o 4 por ciento, el Índice Mensual de Actividad Económica registró una expansión del 2,6 por ciento en el último mes del 2018, en comparación al año anterior. Sobre esta cifra publicada este martes por el Banco Central, hay que destacar también que la serie desestacionalizada cayó un 0,7 por ciento con respecto al mes precedente, pero aumentó 2,3 por ciento en todo el año. Además, estos porcentajes vienen acompañados de un dato con respecto del PBI al cierre del año pasado, que también aumentó en 4 por ciento, de acuerdo a las cifras pronosticadas por el Ministerio de Hacienda y el IPoM del Banco Central. Con respecto al Imacec minero, el Banco Central indicó que creció en un 0,5 por ciento; mientras que, el no minero en un 2,8 por ciento. Con respecto al mes anterior, en términos desestacionarios, el Imacec minero presenta una disminución del 6,7 por ciento, y el no minero no presentó variación. Finalmente, el Banco Central recalcó que la estimación del PBI del 2018, así como las revisiones del primer, segundo y tercer trimestre, serán difundidas el próximo 18 de marzo.