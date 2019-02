322ee5db02

Dirigenta de Chuquicamata: "Codelco no respeta a trabajadores ni medioambiente" Dirigentes de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata denunciaron a la estatal por prácticas anti sindicales, esto, en medio de la negociación colectiva anticipada que la minera llevó adelante con otros sindicatos. El Tribunal acogió la denuncia por no respetarse condiciones de representatividad y aprobación del 35 por ciento del estamento, por lo que las tratativas están en suspenso. Montserrat Rollano Miércoles 6 de febrero 2019 18:00 hrs.

“Codelco tiene dos tremendas fallas: No respeta a los trabajadores ni tampoco al medioambiente”. Así resume Cecilia González, presidenta del sindicato N° 1 de Chuquicamata la situación que por estos días tiene a la estatal entrampada en una frustrada negociación colectiva anticipada con los sindicatos 5 y Minera de la misma división. Lo anterior, luego de que el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama dictaminara el cese inmediato de toda tratativa en carácter de negociación colectiva anticipada entre la denunciada Codelco Chile División Chuquicamata y otros sindicatos rol B. Una resolución que se da tras la denuncia interpuesta por los sindicatos 1, 2 y 3 por prácticas antisindicales por parte de la minera estatal. De esta forma, los trabajadores acusan que los sindicatos denunciantes contaban con la mayor cantidad de asociados (más de 4.500 socios aproximadamente), cifra que ha variado ostensiblemente, ya que más de 1.500 trabajadores se desafiliaron de las agrupaciones que presentaron la demanda para asociarse a las que ya habían alcanzado el convenio que considera beneficios por más de 14 millones de pesos. Es así como los denunciantes buscan declarar nula la negociación anticipada y con ello marcar un precedente para futuras tratativas con la empresa. Así lo expresó en conversación con nuestro medio Patricia González, presidenta del sindicato N°1 de Chuquicamata. “Nosotros queremos generar un precedente en el país. Nosotros siempre hemos sido referente en el país para muchos sindicatos. Lo que están haciendo los sindicatos 1, 2 y 3 es crear el precedente para que nunca más, ni Codelco ni otra empresa hagan lo que hizo Codelco”. Desde la empresa emitieron un comunicado en el que aseguran que Codelco “ha actuado conforme a la ley” y argumentaron que el proceso de negociación se cerró el pasado 4 de febrero, por lo que la resolución es “extemporánea”. Para la dirigenta del sindicato N°1 la excusa esgrimida por la estatal es, al menos, cuestionable, ya que no apunta al fondo del asunto. “Ellos saben que cometieron un error gravísimo, pero lo que llama la atención es que dicen que lo que nosotros hicimos es extemporáneo. O sea, Codelco no reconoce que está yendo contra la ley, que no está respetando a la clase trabajadora (…) no estamos dispuestos a que se nos ponga el pié encima y vamos a luchar hasta el final con todo lo que la ley nos pueda ayudar, basta ya de que Codelco trate de justificar su mala gestión a costa de los trabajadores”. Patricia González aseguró que no es primera vez que interponen demandas por prácticas antisindicales en contra de la minera, las cuales, pese a haberlas ganado, han sido incumplidas por la empresa. “Le volvimos a poner otra demanda por desacato, porque Codelco no acata nuestras demandas” afirma. La dirigenta sindical criticó, además, que este tipo de prácticas provengan de una empresa estatal. “Codelco quiere producir cobre a toda costa sin valores ni principios (…) no se puede producir a cualquier precio y a costa de cualquiera”, finalizó.

