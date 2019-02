dca146142d

9e0fe81b28

Representante ONU descarta visita de Michelle Bachelet a Venezuela Rupert Colville aseguró que no es tarea de la ex presidenta en su rol de Alta comisionada por los Derechos Humanos el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado ya que "no somos una organización política, eso es tarea del secretario general y él ya ha respondido esa pregunta". Diario Uchile Miércoles 6 de febrero 2019 9:34 hrs. Compartir

Luego de los insistentes emplazamientos por parte del Grupo de Lima a la Alta Comisionada de Naciones Unidas y ex presidenta chilena, Michelle Bachelet, a que se pronuncie por el conflicto político en Venezuela y viaje a dicho país, el vocero del organismo internacional, Rupert Colville, descartó la visita en el “futuro inmediato”. En entrevista con El Mercurio, Colville afirmó que “no es correcto decir que ella no quiere visitar Venezuela como han escrito algunos medios. No tiene sentido ir a Venezuela si es que no se puede hacer algo”, agregó que “normalmente tenemos una visita preliminar de un equipo y debemos tener garantías de que ella pudiese hacer todo lo que desea hacer”. El funcionario del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas también se refirió al flujo de información que se ha tenido con Venezuela. “Hemos planteado varios requisitos para enviar un equipo a Venezuela en los últimos años, pero ellos no fueron aceptados. Hicimos nuestro reporte, obtenemos información, recibimos acusaciones, tratamos de verificarlas, tenemos una metodología estricta. No tomamos rumores, chequeamos todo y lo hacemos en muchos países donde no tenemos presencia, como en Siria, por ejemplo”, puntualizó. Por último, según Colville, la situación en Venezuela es preocupante pero también lo son los temas en Guatemala y Nicaragua y lo que sucede en algunos lugares de África, Asia y Europa.

Luego de los insistentes emplazamientos por parte del Grupo de Lima a la Alta Comisionada de Naciones Unidas y ex presidenta chilena, Michelle Bachelet, a que se pronuncie por el conflicto político en Venezuela y viaje a dicho país, el vocero del organismo internacional, Rupert Colville, descartó la visita en el “futuro inmediato”. En entrevista con El Mercurio, Colville afirmó que “no es correcto decir que ella no quiere visitar Venezuela como han escrito algunos medios. No tiene sentido ir a Venezuela si es que no se puede hacer algo”, agregó que “normalmente tenemos una visita preliminar de un equipo y debemos tener garantías de que ella pudiese hacer todo lo que desea hacer”. El funcionario del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas también se refirió al flujo de información que se ha tenido con Venezuela. “Hemos planteado varios requisitos para enviar un equipo a Venezuela en los últimos años, pero ellos no fueron aceptados. Hicimos nuestro reporte, obtenemos información, recibimos acusaciones, tratamos de verificarlas, tenemos una metodología estricta. No tomamos rumores, chequeamos todo y lo hacemos en muchos países donde no tenemos presencia, como en Siria, por ejemplo”, puntualizó. Por último, según Colville, la situación en Venezuela es preocupante pero también lo son los temas en Guatemala y Nicaragua y lo que sucede en algunos lugares de África, Asia y Europa.