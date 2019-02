5111230370

77a6bc8593

Nacional Calama sin agua: Autoridades exigen declaración de estado de catástrofe Desde Aguas Antofagasta señalan que no podrán reponer el total del suministro hasta que las condiciones climáticas lo permitan. El diputado por la zona, Esteban Velásquez, asegura que tanto la empresa como la Superintendencia de Servicios Sanitarios "no han hecho las inversiones adecuadas". Ricardo Verdugo S. Jueves 7 de febrero 2019 11:41 hrs. Compartir

El invierno altiplánico no ha dado tregua en el norte grande del país. La crecida de los ríos y los deslizamientos de tierra han dejado cerca de 4 mil personas afectadas, 11 rutas y puentes cortados, y en el caso de Calama, a una ciudad entera sin agua. El primer corte del suministro ocurrió el domingo, y desde entonces, el servicio ha sido repuesto solo en algunos sectores y por periodos limitados de tiempo. Esteban Velásquez, diputado por la región de Antofagasta, realizó duras críticas al Gobierno por no decretar zona de catástrofe a pesar de los daños que ha producido el mal frente de tiempo, sumado al desabastecimiento del agua. “Son cuatro días que la ciudad de Calama no ha tenido agua y la distribución de camiones aljibes ha sido paupérrima. El actuar del Gobierno da cuenta que no funciona cuando se trata de atender a ciertas comunidades como en este caso. No observamos todo ese vigor que si aparece cuando son otras instancias u otras las provincias afectadas”. La reposición del suministro se había anunciado para el miércoles desde las 16 horas, no obstante, Aguas Antofagasta indicó que esto no ocurriría hasta el jueves. A través de un comunicado, la compañía afirmó que “este escenario de cortes alternados se mantendrá hasta que las condiciones en la alta cordillera mejoren, debido a que las crecidas de ríos arrastran sedimentos como lodo, maleza, barro o rocas a nuestras instalaciones, complicando la producción de agua”. Durante el corte se han dispuesto de camiones aljibes para la distribución del elemento en 26 puntos de la ciudad. El diputado Velásquez, de todos modos, asegura que tanto la compañía como la Superintendencia de Servicios Sanitarios “no han hecho las inversiones adecuadas”. “Es cierto que este año ha golpeado con más fuerza, sin embargo, hoy día han tenido que reconocer la Superintendencia de Servicios Sanitarios de la región de Antofagasta y la propia empresa que no han hecho las inversiones adecuadas, o sea no se prepararon. Si el Estado hace tratos con una empresa privada el modelo que se presenta es que las empresas privadas lo piensan todo, y no han hecho inversiones. No han levantado tranques ni estanques como ya lo han hecho algunas sanitarias en Santiago”. Por otro lado, el parlamentario acusó al Gobierno de discriminar a los habitantes de la zona “¿Alguna cobertura en algún matinal para que el Gobierno se sensibilice? Porque el Gobierno se sensibiliza por los matinales y las encuestas, pero estos cuatro días sin agua no se los habría aguantado Vitacura ni Las Condes. Entonces, por eso le digo al Gobierno que no discrimine al norte andino solo porque la mayor parte de las familias afectadas son atacameñas, aymaras, quechuas”. La Dirección Meteorológica de Chile anunció que las precipitaciones continuarán hasta el sábado, con una intensidad que pasará de moderada a fuerte en las zonas cordilleranas y precordilleranas de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. En la página web de Aguas Antofagasta se muestra que el inicio de las reposiciones comenzarán desde las 16:00 horas y finalizará a las 18:00, pero no se indica si estas se darán en algunos sectores o en toda la ciudad.

El invierno altiplánico no ha dado tregua en el norte grande del país. La crecida de los ríos y los deslizamientos de tierra han dejado cerca de 4 mil personas afectadas, 11 rutas y puentes cortados, y en el caso de Calama, a una ciudad entera sin agua. El primer corte del suministro ocurrió el domingo, y desde entonces, el servicio ha sido repuesto solo en algunos sectores y por periodos limitados de tiempo. Esteban Velásquez, diputado por la región de Antofagasta, realizó duras críticas al Gobierno por no decretar zona de catástrofe a pesar de los daños que ha producido el mal frente de tiempo, sumado al desabastecimiento del agua. “Son cuatro días que la ciudad de Calama no ha tenido agua y la distribución de camiones aljibes ha sido paupérrima. El actuar del Gobierno da cuenta que no funciona cuando se trata de atender a ciertas comunidades como en este caso. No observamos todo ese vigor que si aparece cuando son otras instancias u otras las provincias afectadas”. La reposición del suministro se había anunciado para el miércoles desde las 16 horas, no obstante, Aguas Antofagasta indicó que esto no ocurriría hasta el jueves. A través de un comunicado, la compañía afirmó que “este escenario de cortes alternados se mantendrá hasta que las condiciones en la alta cordillera mejoren, debido a que las crecidas de ríos arrastran sedimentos como lodo, maleza, barro o rocas a nuestras instalaciones, complicando la producción de agua”. Durante el corte se han dispuesto de camiones aljibes para la distribución del elemento en 26 puntos de la ciudad. El diputado Velásquez, de todos modos, asegura que tanto la compañía como la Superintendencia de Servicios Sanitarios “no han hecho las inversiones adecuadas”. “Es cierto que este año ha golpeado con más fuerza, sin embargo, hoy día han tenido que reconocer la Superintendencia de Servicios Sanitarios de la región de Antofagasta y la propia empresa que no han hecho las inversiones adecuadas, o sea no se prepararon. Si el Estado hace tratos con una empresa privada el modelo que se presenta es que las empresas privadas lo piensan todo, y no han hecho inversiones. No han levantado tranques ni estanques como ya lo han hecho algunas sanitarias en Santiago”. Por otro lado, el parlamentario acusó al Gobierno de discriminar a los habitantes de la zona “¿Alguna cobertura en algún matinal para que el Gobierno se sensibilice? Porque el Gobierno se sensibiliza por los matinales y las encuestas, pero estos cuatro días sin agua no se los habría aguantado Vitacura ni Las Condes. Entonces, por eso le digo al Gobierno que no discrimine al norte andino solo porque la mayor parte de las familias afectadas son atacameñas, aymaras, quechuas”. La Dirección Meteorológica de Chile anunció que las precipitaciones continuarán hasta el sábado, con una intensidad que pasará de moderada a fuerte en las zonas cordilleranas y precordilleranas de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. En la página web de Aguas Antofagasta se muestra que el inicio de las reposiciones comenzarán desde las 16:00 horas y finalizará a las 18:00, pero no se indica si estas se darán en algunos sectores o en toda la ciudad.