Nacional Concejala de Calama acusa falta de voluntad del Gobierno ante emergencia sanitaria La concejala de la ciudad, Carolina Latorre, aseguró que la intendencia se negó a decretar estado de catástrofe en la zona, pese a que ya se cumplen seis días desde que comenzaron los cortes masivos de agua. Ricardo Verdugo S. Jueves 7 de febrero 2019 18:08 hrs.

“Dicen que los números no les dan y que la actual alerta amarilla que tienen decretada les permite hacer la inversión”. A seis días del inicio de los cortes de agua en Calama, la concejala Carolina Latorre asegura que esta fue la respuesta que entregaron desde la intendencia para no decretar estado de catástrofe en la ciudad. Los cortes del servicio comenzaron a darse el pasado viernes por la noche, y desde entonces, la empresa Aguas Antofagasta solo ha podido restablecer el suministro de manera parcial y solo por periodos limitados de tiempo. Mediante un comunicado, la compañía sanitaria informó que “este escenario de cortes alternados se mantendrá hasta que las condiciones en la alta cordillera mejoren, debido a que las crecidas de ríos arrastran sedimentos como lodo, maleza, barro o rocas a nuestras instalaciones, complicando la producción de agua”. Para Carolina Latorre esta explicación no es suficiente, y afirma que Aguas Antofagasta simplemente no se encontraba preparada para un evento que es recurrente en la zona. “El invierno altiplánico es algo que todos conocemos y que ocurre todos los años. Aguas Antofagasta, no solo lo debió haber previsto, sino que debió estar completamente adaptada a esa situación. Nosotros tenemos nueve mineras alrededor de Calama. Ninguna de las nueve mineras está sin suministro de agua. Entonces, cabe preguntarse cómo es posible que las mineras que captan de forma privada sus aguas no hayan visto afectada sus bocatomas, pero, sin embargo, la empresa encargada del suministro de toda la población de Calama no haya invertido para que estas cosas no pasen. Han tenido todos estos años para prepararse y no lo han hecho”. Momento exacto en que colapsa la línea férrea que une a Antofagasta con Bolivia. Sector Alto El Loa Por otro lado, la concejala acusó a la sanitaria de no cumplir con la correcta repartición del agua a través de camiones aljibes “Tenemos entrega cada doce horas, y eso solo desde ayer. Los cortes empezaron el viernes de la semana pasada. Aguas Antofagasta no ha estado llegando a los puntos y no ha cumplido los horarios, o incluso mantiene horarios de reparto irrisorios, por ejemplo, entre las una y tres de la mañana”. La reunión que sostuvieron autoridades municipales con la intendencia de la zona finalmente arrojó la negativa de decretar estado de catástrofe en Calama. Latorre manifiesta que se entregaron todos los antecedentes que validarían la decisión, no obstante, señala que “no hubo voluntad de parte del Gobierno”. La Dirección Meteorológica de Chile anunció que las precipitaciones continuarán hasta el sábado, con una intensidad que pasará de moderada a fuerte en las zonas cordilleranas y precordilleranas de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.

