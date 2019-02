af932c901c

Ecosistema en peligro: este viernes inician tronaduras en Isla Riesco Las organizaciones ambientalistas se oponen a la puesta en marcha del proyecto y llaman al Tribunal Ambiental a paralizar el inicio de las tronaduras mientras no exista un estudio de impacto ambiental en el patrimonio natural de Isla Riesco. Diario Uchile Viernes 8 de febrero 2019 14:36 hrs.

Luego que el 29 de enero los trabajadores de la Mina Invierno levantaron barricadas en el camino de acceso al yacimiento ubicado en Isla Riesco e impidieron el inicio de los tronaduras que fueran autorizadas por el Tribunal ambiental de Valdivia. Desde esa fecha, la empresa negoció con los sindicatos mineros que estaban en huelga y reprogramaron el inicio de las explosiones para este viernes a las cuatro de la tarde. En este contexto, organizaciones ambientales emitieron un comunicado, advirtieron nuevamente del peligro ambiental en Isla Riesco y los combustibles fósiles. “A pesar de lo inconcebible que parezca hoy en día explotar carbón y peor aún, de esta manera en la Patagonia, más ilógico resulta ser que la autoridad pretenda visualizar los reales impactos en ecosistemas tan frágiles como los de isla Riesco, al permitir que Mina Invierno realice una tronadura mucho menor, sin embargo lo absurdo y extemporáneo son una constante en lo que se refiere a este proyecto, no obstante, las presiones de Mina Invierno han llegado al punto de afirmar que, de no permitírseles usar explosivos, la empresa tendría que cerrar dejando sin empleo a los 600 trabajadores contratados directamente, tema comprensiblemente sensible para cualquier autoridad” expusieron desde la Organización Ciudadana Alerta Isla Riesco. El mundo decide ponerle freno al Cambio Climático ¿Y Chile?

Chile aprueba uso de explosivos en medio de la Patagonia para extraer más carbón y más barato, y luego venderlo a termoeléctricas.

HOY COMIENZAN LAS TRONADURAS EN #IslaRiesco

Una irresponsabilidad terrible#NoTronaduras pic.twitter.com/Cb6ESaKGwq — Alerta Isla Riesco (@AlertaIslaRiesc) 8 de febrero de 2019 La “tronadura controlada” de la empresa de los titulares Von Appen y Angelini, consistirá en la instalación de cargas explosivas en 48 pozos de perforación para volar 28 mil metros cúbicos de tierra, mientras se proyecta explotar, posteriormente, 100 mil metros cúbicos de material, cuatro veces a la semana. Isla Riesco de 500.000 hectáreas de superficie, es la cuarta isla más grande de Chile, la mitad habitada por estancias y la mitad virgen. Posee cordillera, bosques de lenga, ñirre, coigüe, ciprés de las Guaitecas, 20 glaciares, ríos, lagos, turberas, humedales, y es un lugar con múltiples ecosistemas. En ella viven 24 especies de mamíferos, como el huemul, puma, coipo, zorros chilla y culpeo, y más de 136 especies de aves. En sus costas habitan cuatro tipos de delfines, lobos y elefantes marinos, pingüinos y ballenas, destacando la ballena jorobada.

