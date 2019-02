af932c901c

Nacional Lago Ranco: Informe de Bienes Nacionales concluye que actuar de Pérez es ilegal El informe además indicó que las tres mujeres expulsadas se encontraban en un sector de playa, por lo tanto en un bien nacional de uso público, y que por lo mismo, el proceder de Pérez no resulta adecuado. Tomás González F. Viernes 8 de febrero 2019 11:38 hrs.

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, dio a conocer las conclusiones del informe elaborado por el propio ministerio y la seremi de Los Ríos, en conjunto con la Municipalidad de Lago Ranco, la Gobernación Provincial y la Armada, entre otros, por los hechos revelados a través de redes sociales en los que se ve al empresario Matías Pérez expulsando a tres mujeres que descansaban en la orilla del lago Ranco. El informe concluye lo siguiente: “En primer lugar, que las personas que fueron requeridas a abandonar el lugar por Matías Pérez Cruz se encontraban en un sector de playa del lago Ranco y por tanto, en un bien nacional de uso público”. En segundo lugar y consecuencia de lo anterior, no resulta adecuado el proceder del señor Pérez Cruz, toda vez que, tanto el acceso como el uso de las playas en Chile, no requiere permiso ni autorización alguna. En efecto, tal como se expuso claramente en el presente informe, las playas del territorio nacional son públicas, de manera que no se observa inconveniente alguno en que las tres personas se encontraran descansando pacíficamente en el lugar donde ocurrieron los hechos denunciados. En tercer y último lugar, en el mismo orden de ideas, el comportamiento adoptado por Matías Pérez Cruz carece de sustento jurídico, toda vez que confunde una simple extensión y las características geográficas de su terreno, con la atribución de sentirse y comportarse como dueño de un espacio público de libre acceso a todos los chilenos”. De esta manera, se ratifica que las mujeres estaban ubicadas en una playa, por lo tanto en un bien nacional de uso público, confirmando que la actitud del empresario fue injustificada y que el susodicho carecía de sustento jurídico para expulsar del lugar a las afectadas. En este video de Agencia Uno se puede ver el terreno y la distancia entre la casa de Pérez y el lugar de los hechos.

http://www.eldesconcierto.cl/wp-content/uploads/2019/02/jardin-gasco-lago-ranco.mp4

