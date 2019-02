La familia de Sala dice que ahora puede “comenzar el duelo”

“Vamos a poder comenzar el duelo de nuestro hijo y hermano”, señaló el viernes a la AFP la familia del futbolista argentino Emiliano Sala, cuyo cadáver fue hallado el jueves entre los restos del avión que se estrelló en el Canal de la Mancha el 21 de enero.

“Queríamos agradecerles todas sus muestras de afecto y de apoyo, en lo que es el momento más doloroso de nuestra vida. Ver que el mundo entero se moviliza para acompañarnos en nuestra búsqueda fue de una ayuda infinitamente valiosa, y es también gracias a ustedes que hoy vamos a poder empezar el duelo de nuestro hijo y hermano”, escribió la familia en su comunicado.

“En este viernes por la mañana, nuestros pensamientos van hacia [el piloto] David Ibbotson y su familia, esperando que las autoridades hagan todo lo posible para encontrarlo. Les pedimos que respeten nuestro duelo en estos momentos difíciles y tengan a +Emi+ en sus oraciones y pensamientos”, agregan los allegados del exgoleador del Nantes.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.

The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all

https://t.co/YpVTvaEt7P

— Dorset Police (@dorsetpolice) 7 de febrero de 2019