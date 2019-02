cc553ed10e

Justicia Nacional Política DC acusa "campaña orquestada de negacionismo" ante fallo del caso Frei La directiva de la falange se refirió a las diversas publicaciones de prensa en las que se ha dado tribuna para defender a los acusados y cuestionar el fallo del juez Alejandro Madrid, y acusaron que hay una campaña mediática para negar la verdad. Andrea Bustos C. Lunes 11 de febrero 2019 17:34 hrs.

En el monumento del ex presidente Eduardo Frei Montalva, ubicado en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda, la Democracia Cristiana realizó esta mañana un punto de prensa para referirse a las diversas publicaciones de medios de comunicación en las que se pone en duda el fallo del homicidio del ex mandatario, o se da tribuna para defender a los condenados en este caso. En concreto, lo que más ha molestado a la Democracia Cristiana es que el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, envió una carta a El Mercurio, en la que realizó una defensa a los médicos de la institución, Helmer Rosenberg y Sergio González, ambos condenados como encubridores de la muerte de Eduardo Frei Montalva. En el texto, Sánchez dijo confiar en la completa inocencia de los académicos de su institución. Al respecto, el vicepresidente de la Democracia Cristiana, Rodrigo Albornoz, indicó que su partido es respetuoso de la libertad de expresión y de que aquellos que han sido encausados o condenados puedan defenderse, pero que en los últimos días “hemos asistido una campaña permanente, continua, diaria, respecto del propósito de menoscabar un fallo judicial que es histórico, que tuvo casi dos décadas de investigación, que estableció un homicidio, que estableció que el asesinado era un ex presidente de la República, que se hizo bajo el amparo de la dictadura, que hubo instituciones como el Ejército, como la Universidad Católica, que no colaboraron con la investigación y hoy hay columnas, hay entrevistas, noticias, que pretenden menoscabar al tribunal, que pretenden menoscabar el contenido del fallo y en definitiva negar la verdad”. Además, sobre el actuar del rector Sánchez, el vicepresidente dijo que “nos llama la atención que un rector de la Universidad Católica en vez de esperar que se establezca la verdad en el proceso penal, lo que busca es que salgan libres sus colegas Rosenberg y González. La falta de humanidad de este rector, la persistencia de opinión en contra del fallo, efectivamente hacen pensar a la Democracia Cristiana que estamos frente a una campaña que menoscaba las instituciones de justicia”. A la publicación de la carta del rector de la Universidad Católica, se sumó una entrevista que El Mercurio realizó al médico Pedro Valdivia, condenado como cómplice en el magnicidio del ex presidente, acto por el que fue sentenciado a una pena efectiva de cinco años de presidio menor en su grado máximo. El secretario nacional de la falange, David Morales, dijo que “estamos frente a una verdadera campaña orquestada de negacionismo. La verdad es que no habíamos sido testigos en los últimos años del nivel de intervencionismo que está haciendo prensa como el propio diario El Mercurio”. “Queremos denunciarlo frente al país, sabemos que es complicado reclamar en contra de los medios de comunicación y particularmente de El Mercurio, pero lo que está haciendo El Mercurio hoy día es realmente inaceptable, no ha tenido el mismo espacio para entregar los argumentos a aquellos que durante casi 20 años hemos tenido que luchar contra el negacionismo, luchar contra los pactos de silencio”, agregó. Además, el secretario general fue crítico con la actitud de Chile Vamos, a quienes acusó de no tener ninguna empatía con este caso, y lamentó que durante la semana pasada la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, haya señalado que el ex presidente Frei Montalva no había sido asesinado y para ello, se basó en las declaraciones de los médicos que fueron condenados. La Democracia Cristiana también abordó la situación del subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, a quien se menciona en el fallo del homicidio, ya que no informó a la familia Frei de la existencia de muestras de órganos del ex Jefe de Estado, pero que en la sentencia de primera instancia redactada por el ministro Alejandro Madrid, no se señalan suficientes antecedentes para acusarlo como encubridor. Desde el nombramiento de Castillo, la Falange ha solicitado al gobierno referirse a su rol en este caso y removerlo de su cargo. Al respecto, el diputado DC, Gabriel Silber, dijo que el subsecretario está “absolutamente desacreditado en la opinión pública, ha tenido que él mismo salir a buscar espaldarazos de personeros del mundo político, principalmente de la UDI, quienes han hecho una defensa desde su mantención en el cargo, pero aquí quien tiene la palabra y quien va ser desnudado respecto de la coherencia de sus dichos es el presidente Piñera”. En esa línea, dijo que “cuando hay un fallo de un tribunal de la República y cuando el presidente Piñera dice hablar de los cómplices pasivos y, obviamente respetar la independencia y fuerza de los Tribunales de Justicia, es que no vemos razón para que continué (Luis Castillo) en el cargo”. Sin embargo, al ser consultado por esta situación en el Palacio de La Moneda, el presidente Sebastián Piñera indicó que en este momento el gobierno solo está preocupado de enfrentar las emergencias que vive el país, y evitó referirse a una posible remoción del subsecretario. Sin embargo, ha transcendido hace ya varios días que Luis Castillo tiene una mala relación con el ministro de Salud Emilio Santelices, lo que constituiría otro motivo para evaluar la remoción del médico del cargo que ocupa en el Ministerio de Salud.

