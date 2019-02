cc553ed10e

81e115a621

Deportes Una mala y una buena: Jarry pierde y Garín gana Mientras que Nicolás Jarry fue derrotado por el italiano Lorenzo Sonego, Christian Garin ganó su primer partido ATP en seis años y aseguró su paso a segunda ronda, en donde enfrentará al italiano Marco Cecchinato. Tomás González F. Martes 12 de febrero 2019 10:13 hrs. Compartir

Una jornada agridulce vivió este lunes el tenis chileno en la primera ronda del ATP 250 de Buenos Aires. Mientras que Nicolás Jarry (47°) cayó en tres sets frente al italiano Lorenzo Sonego (109°), Christian Garín (93°) derrotó en un partidazo a la promesa del tenis canadiense Felix Auger-Aliassime (103°), ganando así su primer partido de la categoría ATP en seis años. El primero en salir a la cancha central del torneo fue El Príncipe. La que aparecía como una instancia ideal para que Jarry comenzara a sumar puntos y confianza en el circuito, tras un inicio de año complicado, no pudo aprovecharse, ya que con un juego irregular y muchos errores no forzados el chileno terminó siendo derrotado en tres sets, con parciales de 6-7 6-4 y 6-3. Distinto a lo que se pensaba, el europeo no fue un rival fácil para la raqueta número uno nacional, ya que Sonego tuvo la regularidad que le faltó al chileno y con eso le bastó para imponerse. Más tarde, fue el turno de El Tanque y la tarea no era nada fácil. Adelante suyo tenía a una de las promesas del tenis mundial, el canadiense de 18 años Felix Auger-Aliassime (103°). Además, Garin no ganaba un partido en la categoría ATP desde hace seis años, cuando derrotó al serbio Dusan Lajovic en la primera ronda del ATP de Viña. Por otra parte, el tenista chileno no había ganado nunca un partido ATP fuera de Chile. La tarea era complicada. Así comenzó el partido, cuesta arriba, y con el canadiense mostrando todo su repertorio. 6-3 se llevó la primera manga y las ilusiones de Garín comenzaban a desvanecerse. Sin embargo, “Gago” sacó toda la garra que demostró en la serie de Copa Davis y logró recuperarse. 7-5 se llevó el segundo set, estirando así el partido a un tercer set que prometía mucho. Y así fue. Pese a que Auger-Aliassime se puso arriba con un quiebre en el tercer juego, Garín no aflojó y logró recuperar el quiebre en el game siguiente. Al final, un quiebre en el octavo game le dio la posibilidad de sacar para el partido y El Tanque no la desaprovechó. Un 6-3 en el último parcial le dio la tan anhelada victoria. Así, Christian Garín avanzó a la segunda ronda del campeonato argentino, donde se enfrentará al italiano Marco Cecchinato (18°) mañana miércoles en horario por definir, buscando el paso a los octavos de final.

Una jornada agridulce vivió este lunes el tenis chileno en la primera ronda del ATP 250 de Buenos Aires. Mientras que Nicolás Jarry (47°) cayó en tres sets frente al italiano Lorenzo Sonego (109°), Christian Garín (93°) derrotó en un partidazo a la promesa del tenis canadiense Felix Auger-Aliassime (103°), ganando así su primer partido de la categoría ATP en seis años. El primero en salir a la cancha central del torneo fue El Príncipe. La que aparecía como una instancia ideal para que Jarry comenzara a sumar puntos y confianza en el circuito, tras un inicio de año complicado, no pudo aprovecharse, ya que con un juego irregular y muchos errores no forzados el chileno terminó siendo derrotado en tres sets, con parciales de 6-7 6-4 y 6-3. Distinto a lo que se pensaba, el europeo no fue un rival fácil para la raqueta número uno nacional, ya que Sonego tuvo la regularidad que le faltó al chileno y con eso le bastó para imponerse. Más tarde, fue el turno de El Tanque y la tarea no era nada fácil. Adelante suyo tenía a una de las promesas del tenis mundial, el canadiense de 18 años Felix Auger-Aliassime (103°). Además, Garin no ganaba un partido en la categoría ATP desde hace seis años, cuando derrotó al serbio Dusan Lajovic en la primera ronda del ATP de Viña. Por otra parte, el tenista chileno no había ganado nunca un partido ATP fuera de Chile. La tarea era complicada. Así comenzó el partido, cuesta arriba, y con el canadiense mostrando todo su repertorio. 6-3 se llevó la primera manga y las ilusiones de Garín comenzaban a desvanecerse. Sin embargo, “Gago” sacó toda la garra que demostró en la serie de Copa Davis y logró recuperarse. 7-5 se llevó el segundo set, estirando así el partido a un tercer set que prometía mucho. Y así fue. Pese a que Auger-Aliassime se puso arriba con un quiebre en el tercer juego, Garín no aflojó y logró recuperar el quiebre en el game siguiente. Al final, un quiebre en el octavo game le dio la posibilidad de sacar para el partido y El Tanque no la desaprovechó. Un 6-3 en el último parcial le dio la tan anhelada victoria. Así, Christian Garín avanzó a la segunda ronda del campeonato argentino, donde se enfrentará al italiano Marco Cecchinato (18°) mañana miércoles en horario por definir, buscando el paso a los octavos de final.