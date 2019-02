4cc3533608

Cultura Mon Laferte: “Me encantan las mezclas y abrazar toda la música, porque soy migrante” La cantante chilena habló en México sobre la gira que iniciará para mostrar su disco Norma y dijo que le gustaría abordar géneros como el mariachi mexicano y la cueca chilena. Diario Uchile Miércoles 13 de febrero 2019 12:48 hrs. Compartir

La cantante chilena Mon Laferte habló sobre la gira que iniciará en las próximas semanas para promocionar su último disco, Norma (2018), durante una conferencia de prensa en la que además recibió un Disco de Oro por el álbum. “Siempre que uno arma una gira, con un disco nuevo, da mucho nervio porque uno no sabe cómo van sonar las canciones”, señaló en Ciudad de México. “Primero grabamos y luego no se sabe qué va a pasar después, pero me atrevo a decir que mi música es (mejor) en vivo, que la banda de músicos está sonando mejor que en el disco”. El recorrido se iniciará el próximo 2 de marzo en Puebla y contempla fechas hasta fines de noviembre, incluyendo presentaciones en el Auditorio Nacional de México, en el festival estadounidense Coachella y también en España. “Me gusta la música de antaño, es muy cierto. También me divierte mucho la música en general. Cuando hago un disco, grabo lo que me emociona en el momento. Norma, por ejemplo, es más música latina, el mambo, la bachata, los boleros corta venas, la cumbia. En cada disco me renuevo”, dijo sobre el álbum. En la ocasión, además, Mon Laferte dejó la puerta abierta a que sus próximas grabaciones incluyan géneros tradicionales de Chile, México “o de otros países”, como la cueca y el mariachi. “O hacer un álbum recopilatorio de música tradicional”, especuló. “Tengo una cosa, un enganche ahí con el mariachi. Imagínate una cueca con mariachi, hacer una fusión… me encanta. Yo no soy purista para nada, no soy nacionalista. Me encantan las mezclas, soy migrante y estoy a favor de la migración en el mundo, entonces en la música también, hay que mezclar y abrazar la música”, concluyó. Foto: Facebook Mon Laferte.

