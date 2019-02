48ed8d8ddd

9595fe0d56

Activistas piden a Michelle Bachelet hacer valer Carta de Naciones Unidas ante bloqueo a Venezuela En la carta enviada a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encuentran como firmantes el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la escritora Alice Walker, la bailarina Alicia Alonso, y el periodista Ignacio Ramonet, entre otros. Diario Uchile Viernes 15 de febrero 2019 16:18 hrs. Compartir

Carta Abierta Dra. Michelle Bachelet. Alta Comisionada de la ONU para los DDHH Su Despacho De nuestra mayor consideración Queremos expresar ante usted nuestra grave preocupación por las consecuencias catastróficas que está teniendo el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos de América, con la colaboración de la Unión Europea, contra la República Bolivariana de Venezuela. Expertos independientes han calculado que las sanciones impuestas por Washington han ocasionado una pérdida en los ingresos a las arcas públicas del orden de unos 23 mil millones de dólares cuando se suman la totalidad de las sanciones arriba mencionadas más los activos del gobierno venezolano congelados en el exterior, tanto en Estados Unidos como en algunos países europeos, y las pérdidas en las exportaciones petroleras. La intención manifiesta de este bloqueo económico, al que se une una intensa campaña de ataques diplomáticos y mediáticos, es impedir la recuperación económica del país suramericano y, “acelerar el colapso”, según las propias palabras del ex Embajador de EE.UU. en Venezuela, William Brownfield, quien el año pasado dijo textualmente que: “Si vamos a sancionar a Pdvsa, ello tendrá un impacto en el pueblo entero, en el ciudadano común y corriente. El contra argumento es que el pueblo sufre tanto por la falta de alimentación, seguridad, medicinas, salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque ello produzca un periodo de sufrimiento de meses o quizás años”. (1) Estas agresiones económicas configuran una inaceptable violación de la Carta de las Naciones Unidas, del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los mismos constituyen, sin duda alguna, un atentado a la normativa del Derecho Internacional y a los principios fundamentales que rigen las relaciones entre las naciones. Inevitablemente nos trae a la memoria las palabras del Ex Presidente norteamericano Richard Nixon cuando expresó su intención de desestabilizar al Gobierno de la Unidad Popular de Chile, al ordenar a su Secretario de Estado, Kissinger: “hagamos gritar a la economía chilena” (2). Es por todas y todos sabido que la excusa y justificación para el nefasto golpe de estado que derrocó al Presidente Salvador Allende, de triste memoria para Ud. y todo el pueblo chileno, sin duda alguna, fue la crisis económica –en aquella época no se hablaba de “crisis humanitaria”- concebida, organizada y financiada desde la Casa Blanca, como lo demostrara fehacientemente el propio Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos en un célebre informe. Hoy, en Venezuela, se vive una situación que, aunque difícil y compleja, está muy alejada del calificativo “crisis humanitaria”, como se la ha querido calificar y que , como confesara el ex embajador Brownfield, también ha sido provocada intencionalmente desde Estados Unidos, buscando crear las condiciones que faciliten una intervención militar extranjera en ese país. Hay lúgubres antecedentes que no pueden ser desconocidos. Similitudes preocupantes de fenómenos de desestabilización que culminaron en horribles tragedias. Recordemos el terrible genocidio provocado en Irak, tras años de sanciones económicas, avaladas, incluso por la ONU. Estas terminaron con la vida de más de 500 mil niños y niñas muertos por desnutrición y enfermedades y varios millones de refugiados. No podemos olvidar la criminal indolencia en las palabras de la ex Embajadora de Estados Unidos ante la ONU y ex Secretaria de Estado Madeleine Albright, cuando dijo, en relación al coste humano de las sanciones aplicadas: “Creo que fue una elección muy difícil, pero el precio … creemos que el precio valió la pena”. (3) También sabemos que en Cuba el bloqueo económico prolongado por casi sesenta años, caso único en la historia universal, ha tenido un costo exorbitante. Sólo entre abril del 2017 y marzo del 2018 éste se eleva a los 4.000 millones de dólares (4). Considerando la totalidad del período, expertos independientes coinciden en señalar que el costo del bloqueo asciende a un equivalente a dos Planes Marshall, pero en contra del país caribeño. Actualmente, un solo día de bloqueo económico, es equivalente al valor del tratamiento con insulina de un mes para toda la población cubana afectada con Diabetes Mellitus que requiere insulina. La política de implementar sanciones económicas, bloqueos financieros y comerciales, sólo trae como consecuencia sufrimiento y muerte a la población más vulnerable del país afectado. Es un arma ilegal y criminal, utilizada para desestabilizar y hacer colapsar gobiernos, sea cual sea su color político y prepara un clima de opinión, dentro del país y en el marco internacional, para justificar golpes de estado. Queremos destacar que, según la opinión de varios expertos en Derecho Internacional, las sanciones económicas contra Venezuela, pueden ser calificadas como crímenes de Lesa Humanidad. En efecto, los Estatutos de Roma establecen que: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. El apartado k) del art. 7 de dichos Estatutos, también señala como crímenes de lesa humanidad: “Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. Este apartado K) señala claramente como ‘crimen de lesa humanidad’ las palabras y actos consumados señalados por el ex Embajador Brownfield, cuando dice que las sanciones a PDVSA producirán “un periodo de sufrimiento de meses o quizás años” en la población venezolana. Por tales motivos venimos a solicitarle, dada su investidura y la responsabilidad de la oficina a su cargo, que haga valer el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y el ordenamiento jurídico internacional pacientemente construido desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, impedir que en las relaciones entre los gobiernos se adopten medidas, como las sanciones económicas, intencionalmente destinadas a provocar crueles sufrimientos en la población para, de ese modo, fomentar la rebelión contra sus autoridades. Así como también evitar el saqueo de los recursos del pueblo venezolano y las explícitas intenciones de una intervención militar disfrazada de ayuda humanitaria que, como lo asegurara el Consejero de Seguridad Nacional John Bolton, aspira a entregar a empresas petroleras de Estados Unidos la explotación de los hidrocarburos venezolanos. Por las consideraciones precedentes es que en momentos tan graves como estos, en donde lo que está en juego es la paz y la seguridad de una nación, es que acudimos a usted con la esperanza de que interponga la alta autoridad de su cargo y la reconocida trayectoria de su persona para exigir que se ponga fin a las acciones emprendidas por el gobierno de Estados Unidos contra un estado miembro de la ONU, con el objetivo de poder garantizar la paz, la vida y la felicidad de venezolanas y venezolanos que en estos momentos viven profundamente consternados por la alteración de su cotidianeidad y las amenazas que se ciernen sobre su propia existencia. La Red de Intelectuales y Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad confía en que usted sabrá encaminar eficazmente nuestro pedido. Saludamos a la Dra. Bachelet con toda consideración y respeto: Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, presidente del Consejo Honorario del Servicio Paz y Justicia en América Latina, y de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, Argentina Alicia Alonso, Prima Ballerina Assoluta y Directora del Ballet Nacional de Cuba Roberto Fernández Retamar, poeta, ensayista y promotor cultural cubano. Presidente Casa de las Américas. Premio Internacional José Martí, de la UNESCO, Cuba Danny Glover, actor y activista social por los derechos humanos, EE.UU. Alice Walker, escritora afroamericana, Premio Pulitzer 1983, EE.UU. Oscar López Rivera, líder independentista, Puerto Rico Rafael Cancel Miranda, líder independentista, Puerto Rico Medea Benjamín, Codirectora de la organización femenina antibélica CODEPINK, EE.UU. Ignacio Ramonet, Catedrático y periodista. Dirigió la revista Le Monde Diplomatique. Una de las figuras principales del movimiento antiglobalización, Francia Fernando Rendón, Premio Nobel Alternativo de la Fundación Right Livelihood Award. Periodista y poeta, fundador y director del Festival de poesía de Medellín, Colombia Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de la Fundación Right Livelihood Award. Doctor en Ciencias de la Educación, jurista y activista social por los derechos humanos. Descubridor del “Archivo del Terror de la Operación Cóndor”, Paraguay Ricardo Patiño, economista, presidente del Movimiento Revolución Ciudadana, Ecuador René González Sehwerert, Héroe de la República de Cuba Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba Ramón Labañino Salazar, Héroe de la República de Cuba Fernando González Llort, Héroe de la República de Cuba Antonio Guerrero Rodríguez, Héroe de la República de Cuba Alfred-Maurice de Zayas, Abogado. Nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como experto independiente para la promoción de un orden internacional democrático e igualitario. EE.UU. Fernando Gomes de Moráis, periodista, político y escritor. Premio Brasilia de Literatura, Brasil Taty Almeyda, Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Argentina Alejando Navarro, Senador de la República de Chile Stella Calloni, Periodista y escritora. Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí, Argentina Lita Boitano, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Argentina Héctor Díaz Polanco, Antropólogo e investigador del CIESAS, Premio Libertador al Pensamiento Crítico e integrante del capítulo mexicano de la REDH, Republica Dominicana/México Graciela Rosemblum, Presidenta Liga Argentina por los Derechos Humanos, Argentina Manuel Cabieses, Periodista, director de revista Punto Final, Chile Leonardo Boff, Teólogo, filósofo, escritor y ecologista e integrante del capítulo brasileño de la REDH, Brasil Juan Ramón Quintana Taborga, Ministro de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora, Ministro de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia César Navarro Miranda, Ministro de Minería y Metalurgia del Estado Plurinacional de Bolivia Adriana Salvatierra Arriaza, Senadora por el Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Presidenta de la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia David Choquehuanca Céspedes, Secretario General de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – ALBA, ex Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia Gerardo García, Vicepresidente del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Estado Plurinacional de Bolivia Juan Carlos Huarachi, Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana – COB, Bolivia Jacinto Herrera, Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB, Bolivia Segundina Flores, Secretaria Ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Bolivia José Domingo Vásquez, Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia – FSTPB, Bolivia Jorge Taiana, Diputado del Parlasur. Ex Canciller de la Nación. Peronista. Sociólogo, Director del CIEP (UNSAM), Argentina Beinusz Szmukler, Presidente del consejo consultivo de la Asociación Americana de Juristas, Argentina Pablo Gentili, Profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, UERJ. Ex secretario ejecutivo de CLACSO, Argentina Guillermo Teillier. Presidente del Partido Comunista de Chile Luis Hernández Navarro, escritor y periodista, coordinador de la sección de Opinión del diario La Jornada e integrante del capítulo mexicano de la REDH, México Secretaría ejecutiva de la Red en Defensa de la Humanidad: Pedro Calzadilla, Coordinador General de la Red en Defensa de la Humanidad, República Bolivariana de Venezuela Atilio Boron, Doctor en Ciencia Política, Premio Internacional José Martí, de la UNESCO y Premio Libertador al Pensamiento Crítico, Argentina Carmen Bohórquez, Historiadora y doctora en estudios ibéricos y latinoamericanos, República Bolivariana de Venezuela Omar González, Poeta, escritor, Premio Casa de las Américas, y Coordinador del capítulo cubano de la REDH, Cuba Hildebrando Pérez Grande, Premio de Poesía Casa de las Américas. Profesor Emérito de la UNMSM. Director Académico de la revista de Artes & Letras “Martín”. Coordinador del Capítulo Peruano de la REDH Hugo Moldiz Mercado, Abogado, periodista y Director del semanario La Época. Miembro del Centro de Estudios Estratégicos Nuestra América. Coordinador del capítulo boliviano de la REDH, Bolivia Tim Anderson, Escritor, Académico y activista social. Coordinador del capítulo australiano e islas del pacífico de la REDH, Australia María Nela Prada, Internacionalista, militante del MAS-IPSP, miembro del Colectivo de Mujeres “Adela Zamudio”, e integrante del capítulo boliviano de la REDH, Bolivia Marilia Guimaraes, Licenciada en lenguas Neo Latinas, traductora, escritora y Coordinadora del capítulo brasileño de la REDH, Brasil Carlos Alberto Almeida, Periodista, analista internacional y fundador de Tele Sur, integrante del capítulo brasileño de la REDH, Brasil Ángel Guerra Cabrera, periodista y articulista sobre temas internacionales del diario La Jornada, integrante del capítulo mexicano de la REDH, Cuba/México Alicia Jrapko, activista social, coordinadora de la Red Nacional Norteamericana de Solidaridad con Cuba y editora de Resumen Latinoamericano, EE.UU. Nayar López, Doctor en Ciencia Política y Coordinador del capítulo mexicano de la REDH, México Fernando Buen Abad, Doctor en Filosofía, cineasta e investigador e integrante del capítulo mexicano de la REDH, México/Argentina Paula Klachko, Socióloga, doctora en Historia y Coordinadora del capítulo argentino de la REDH Katu Arkonada, Politólogo, escritor y activista social, País Vasco Irene León, Socióloga y comunicadora. Directora de FEDAEPS, Ecuador Pablo Sepúlveda Allende, Médico, activista social y Coordinador del capítulo venezolano de la REDH Javier Couso Permuy, Comunicador audiovisual y Eurodiputado por Izquierda Plural en el Parlamento Europeo, España Arantxa Tirado, politóloga especializada en relaciones internacionales y doctora en estudios latinoamericanos, España Fernando León Jacomino, Poeta, crítico y director de La Jiribilla, Cuba Ariana López, Licenciada en filosofía e integrante del capítulo cubano de la REDH, Cuba Roger Landa, Licenciado en filosofía e integrante del capítulo venezolano de la REDH, República Bolivariana de Venezuela Otras firmas, organizaciones y asociaciones: Telma Luzzani, Periodista, escritora. Mención de Honor en el VIII Premio Libertador al Pensamiento Crítico, Argentina Asociación Americana de Juristas (AAJ), Estados Unidos Servicio Internacional de Solidaridad con los Pueblos de América Latina Oscar Arnulfo Romero (SICSAL) Carlos López López, Director Observatorio Parlamentario y Electoral para la Integración Regional OPEIR Jorge Sanjinés A., Cineasta boliviano, premio “Concha de Oro” del Festival de Cine de San Sebastián 1989, Premio Nacional de Cultura de Bolivia Tristán Bauer, Director de cine. Realizador de documentales y largometrajes de ficción, ganador de un Goya a la Película Extranjera de Habla Hispana en 2006, Argentina Héctor Béjar Rivera, Escritor y Premio de Ensayo Casa de las Américas, Perú Vicente Otta, Sociólogo y ex -vice ministro de Cultura, Perú Winston Orrillo, Poeta y Premio nacional de Periodismo, Perú Jorge Elbaum, Presidente Llamamiento Argentino Judío, Argentina Estela Díaz, Dirigente de la CTA. Argentina Oscar Laborde, Presidente del Bloque de Diputados del FPV-P del Parlasur, Argentina Araceli Ferreyra, Diputada Nacional, FPV Secretaria Comisión Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación. Argentina Teresa Parodi, Cantautora popular y Exministra de Cultura, Argentina Alicia Castro, Ex embajadora de Argentina en Venezuela, Argentina Claudia Rocca, Presidenta de la Asociación Argentina de Juristas. Argentina Leonel Falcón Guerra, Periodista, abogado e internacionalista, Perú Rubén Suarez, CONAICOP Frente Amplio, Uruguay Esteban Silva, Presidente Movimiento del Socialismo Allendista. Integrante de la dirección del MDP en el Frente Amplio, Chile Claudia Iriarte, Doctora en Derecho, Fundación Constituyente XXI, Chile. Patricio Guzmán, economista, integrante de No más AFP. Chile. Aida García Naranjo Morales, Ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social del Perú Rodrigo Loyola, Vice Presidente Agrupación Nacional de Ex Presos políticos, Chile Francisca Cabieses, subdirectora de la revista Punto Final, Chile. Pavel Eguez, Pintor y muralista, Ecuador Galo Mora, Artista y diplomático, Ecuador Pilar Bustos, Pintora, Ecuador Oscar Bonilla, Político, Exministro del Interior, Ecuador Consuelo Sánchez, Antropóloga y profesora de la ENAH, México Delfina Paredes, Actriz de teatro, cine y tv, Perú Juan Cristóbal, Premio Nacional de Poesía, Perú José Luis Ayala. Poeta, periodista, Perú Bruno Portuguez Nolasco, Pintor, Perú Fanny Palacios Izquierdo, Pintora, Perú Delfina Paredes, Actriz de teatro, cine y tv, Perú Manuel Robles. Periodista, Perú Gustavo Espinoza Montesinos. Periodista, Perú Ramiro Saravia Coca, Coordinador Movimiento Red Tinku, Bolivia José Pertierra, Abogado cubano, experto en inmigración, que representó al gobierno de Venezuela para la extradición del terrorista Luis Posada e integrante de la mesa consultiva de la REDH en Estados Unidos, Cuba/EE.UU. Darío Salinas Figueredo, Profesor emérito de la Universidad Iberoamericana, México Carlos Fazio, Profesor de la UNAM y la UACM, México Adalberto Santana, Profesor de la UNAM, México Walter Martínez Alves, Brigadier general(r) y miembro del Frente Amplio de Uruguay, México Enrique Ubieta, Investigador, ensayista y periodista. Director de la Revista Cuba Socialista, e integrante del capítulo cubano de la REDH, Cuba Rubén Suarez, CONAICOP Frente Amplio, Uruguay Jorge Galvez, Director AND Noticias, Chile Celso Calfullan, Director Werken Rojo, Chile Bloque Frente para la Victoria, Argentina Cámara de Diputados de la Nación Argentina Carlos Pisoni, H.I.J.O.S- Capital, Argentina Horacio Pietragala, Diputado Nacional y del Parlasur, Argentina Diego Mansilla, Diputado e Integrante del bloque del FPV en el PARLASUR., Argentina Julia Perie, Parlamentaria del Parlasur por el Frente para la Victoria, Argentina Carlos Margotta, Abogado Derechos Humanos, Chile Ignacio Agüero, Cineasta, Chile Javiera Olivares, Ex presidenta Colegio de Periodistas de Chile María Eugenia Domínguez, Académica de la Universidad de Chile Estela Díaz dirigente de la CTA. Argentina Silvia Horne, Diputada Nacional por Río Negro. Bloque Movimiento Evita. Secretaria de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, Argentina. Haydee Castelú de García Buela, Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Argentina Sandra Moresco, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Argentina Miguel Meira, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – La Matanza, Argentina Beatriz Capdevila, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – La Matanza, Argentina Pastor Fernando Suarez, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Argentina Mabel Careaga, Familiares y Compañeros de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz, Argentina Marcos Weinstein, Fundación Memoria Histórica y Social, Argentina Adriana Taboada, Comisión Memoria, Verdad y Justicia – Zona Norte, Argentina María Elena Naddeo, Vicepresidenta Asamblea Permanente por los Derechos Humanos., Argentina Giselle Cardozo, Vicepresidenta Asamblea Permanente por los Derechos Humanos., Argentina Norma Ríos, Vicepresidenta Asamblea Permanente por los a Derechos Humanos, Argentina Leonel Falcón Guerra, Periodista, abogado e internacionalista, Perú Alejando Karlen, Diputado del Parlasur, Argentina Fernanda Gil Lozano, Diputada del Parlasur, Argentina Cecilia Marchan, Diputada del Parlasur, Argentina Jorge Cejas, Diputado del Parlasur, Argentina Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Argentina Movimiento de Solidaridad Nuestra América, México Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, México Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, México Comité Mexicano de Solidaridad Con Bolivia, México Asociación Salvador Allende, México Grupo del Frente Para la Victoria de Argentina, México Comité de Frente Amplio de Uruguay Por la Izquierda, México Damián Brizuela, Diputado del Parlasur, Argentina Gabriel Marioto, Diputado del Parlasur, Argentina Mario Metazza, Diputado del Parlasur, Argentina Hernán Cornejo, Diputado del Parlasur, Argentina Eduardo Valdés, Diputado del Parlasur, Argentina

Carta Abierta Dra. Michelle Bachelet. Alta Comisionada de la ONU para los DDHH Su Despacho De nuestra mayor consideración Queremos expresar ante usted nuestra grave preocupación por las consecuencias catastróficas que está teniendo el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos de América, con la colaboración de la Unión Europea, contra la República Bolivariana de Venezuela. Expertos independientes han calculado que las sanciones impuestas por Washington han ocasionado una pérdida en los ingresos a las arcas públicas del orden de unos 23 mil millones de dólares cuando se suman la totalidad de las sanciones arriba mencionadas más los activos del gobierno venezolano congelados en el exterior, tanto en Estados Unidos como en algunos países europeos, y las pérdidas en las exportaciones petroleras. La intención manifiesta de este bloqueo económico, al que se une una intensa campaña de ataques diplomáticos y mediáticos, es impedir la recuperación económica del país suramericano y, “acelerar el colapso”, según las propias palabras del ex Embajador de EE.UU. en Venezuela, William Brownfield, quien el año pasado dijo textualmente que: “Si vamos a sancionar a Pdvsa, ello tendrá un impacto en el pueblo entero, en el ciudadano común y corriente. El contra argumento es que el pueblo sufre tanto por la falta de alimentación, seguridad, medicinas, salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque ello produzca un periodo de sufrimiento de meses o quizás años”. (1) Estas agresiones económicas configuran una inaceptable violación de la Carta de las Naciones Unidas, del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los mismos constituyen, sin duda alguna, un atentado a la normativa del Derecho Internacional y a los principios fundamentales que rigen las relaciones entre las naciones. Inevitablemente nos trae a la memoria las palabras del Ex Presidente norteamericano Richard Nixon cuando expresó su intención de desestabilizar al Gobierno de la Unidad Popular de Chile, al ordenar a su Secretario de Estado, Kissinger: “hagamos gritar a la economía chilena” (2). Es por todas y todos sabido que la excusa y justificación para el nefasto golpe de estado que derrocó al Presidente Salvador Allende, de triste memoria para Ud. y todo el pueblo chileno, sin duda alguna, fue la crisis económica –en aquella época no se hablaba de “crisis humanitaria”- concebida, organizada y financiada desde la Casa Blanca, como lo demostrara fehacientemente el propio Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos en un célebre informe. Hoy, en Venezuela, se vive una situación que, aunque difícil y compleja, está muy alejada del calificativo “crisis humanitaria”, como se la ha querido calificar y que , como confesara el ex embajador Brownfield, también ha sido provocada intencionalmente desde Estados Unidos, buscando crear las condiciones que faciliten una intervención militar extranjera en ese país. Hay lúgubres antecedentes que no pueden ser desconocidos. Similitudes preocupantes de fenómenos de desestabilización que culminaron en horribles tragedias. Recordemos el terrible genocidio provocado en Irak, tras años de sanciones económicas, avaladas, incluso por la ONU. Estas terminaron con la vida de más de 500 mil niños y niñas muertos por desnutrición y enfermedades y varios millones de refugiados. No podemos olvidar la criminal indolencia en las palabras de la ex Embajadora de Estados Unidos ante la ONU y ex Secretaria de Estado Madeleine Albright, cuando dijo, en relación al coste humano de las sanciones aplicadas: “Creo que fue una elección muy difícil, pero el precio … creemos que el precio valió la pena”. (3) También sabemos que en Cuba el bloqueo económico prolongado por casi sesenta años, caso único en la historia universal, ha tenido un costo exorbitante. Sólo entre abril del 2017 y marzo del 2018 éste se eleva a los 4.000 millones de dólares (4). Considerando la totalidad del período, expertos independientes coinciden en señalar que el costo del bloqueo asciende a un equivalente a dos Planes Marshall, pero en contra del país caribeño. Actualmente, un solo día de bloqueo económico, es equivalente al valor del tratamiento con insulina de un mes para toda la población cubana afectada con Diabetes Mellitus que requiere insulina. La política de implementar sanciones económicas, bloqueos financieros y comerciales, sólo trae como consecuencia sufrimiento y muerte a la población más vulnerable del país afectado. Es un arma ilegal y criminal, utilizada para desestabilizar y hacer colapsar gobiernos, sea cual sea su color político y prepara un clima de opinión, dentro del país y en el marco internacional, para justificar golpes de estado. Queremos destacar que, según la opinión de varios expertos en Derecho Internacional, las sanciones económicas contra Venezuela, pueden ser calificadas como crímenes de Lesa Humanidad. En efecto, los Estatutos de Roma establecen que: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. El apartado k) del art. 7 de dichos Estatutos, también señala como crímenes de lesa humanidad: “Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. Este apartado K) señala claramente como ‘crimen de lesa humanidad’ las palabras y actos consumados señalados por el ex Embajador Brownfield, cuando dice que las sanciones a PDVSA producirán “un periodo de sufrimiento de meses o quizás años” en la población venezolana. Por tales motivos venimos a solicitarle, dada su investidura y la responsabilidad de la oficina a su cargo, que haga valer el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y el ordenamiento jurídico internacional pacientemente construido desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, impedir que en las relaciones entre los gobiernos se adopten medidas, como las sanciones económicas, intencionalmente destinadas a provocar crueles sufrimientos en la población para, de ese modo, fomentar la rebelión contra sus autoridades. Así como también evitar el saqueo de los recursos del pueblo venezolano y las explícitas intenciones de una intervención militar disfrazada de ayuda humanitaria que, como lo asegurara el Consejero de Seguridad Nacional John Bolton, aspira a entregar a empresas petroleras de Estados Unidos la explotación de los hidrocarburos venezolanos. Por las consideraciones precedentes es que en momentos tan graves como estos, en donde lo que está en juego es la paz y la seguridad de una nación, es que acudimos a usted con la esperanza de que interponga la alta autoridad de su cargo y la reconocida trayectoria de su persona para exigir que se ponga fin a las acciones emprendidas por el gobierno de Estados Unidos contra un estado miembro de la ONU, con el objetivo de poder garantizar la paz, la vida y la felicidad de venezolanas y venezolanos que en estos momentos viven profundamente consternados por la alteración de su cotidianeidad y las amenazas que se ciernen sobre su propia existencia. La Red de Intelectuales y Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad confía en que usted sabrá encaminar eficazmente nuestro pedido. Saludamos a la Dra. Bachelet con toda consideración y respeto: Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, presidente del Consejo Honorario del Servicio Paz y Justicia en América Latina, y de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, Argentina Alicia Alonso, Prima Ballerina Assoluta y Directora del Ballet Nacional de Cuba Roberto Fernández Retamar, poeta, ensayista y promotor cultural cubano. Presidente Casa de las Américas. Premio Internacional José Martí, de la UNESCO, Cuba Danny Glover, actor y activista social por los derechos humanos, EE.UU. Alice Walker, escritora afroamericana, Premio Pulitzer 1983, EE.UU. Oscar López Rivera, líder independentista, Puerto Rico Rafael Cancel Miranda, líder independentista, Puerto Rico Medea Benjamín, Codirectora de la organización femenina antibélica CODEPINK, EE.UU. Ignacio Ramonet, Catedrático y periodista. Dirigió la revista Le Monde Diplomatique. Una de las figuras principales del movimiento antiglobalización, Francia Fernando Rendón, Premio Nobel Alternativo de la Fundación Right Livelihood Award. Periodista y poeta, fundador y director del Festival de poesía de Medellín, Colombia Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de la Fundación Right Livelihood Award. Doctor en Ciencias de la Educación, jurista y activista social por los derechos humanos. Descubridor del “Archivo del Terror de la Operación Cóndor”, Paraguay Ricardo Patiño, economista, presidente del Movimiento Revolución Ciudadana, Ecuador René González Sehwerert, Héroe de la República de Cuba Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba Ramón Labañino Salazar, Héroe de la República de Cuba Fernando González Llort, Héroe de la República de Cuba Antonio Guerrero Rodríguez, Héroe de la República de Cuba Alfred-Maurice de Zayas, Abogado. Nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como experto independiente para la promoción de un orden internacional democrático e igualitario. EE.UU. Fernando Gomes de Moráis, periodista, político y escritor. Premio Brasilia de Literatura, Brasil Taty Almeyda, Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Argentina Alejando Navarro, Senador de la República de Chile Stella Calloni, Periodista y escritora. Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí, Argentina Lita Boitano, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Argentina Héctor Díaz Polanco, Antropólogo e investigador del CIESAS, Premio Libertador al Pensamiento Crítico e integrante del capítulo mexicano de la REDH, Republica Dominicana/México Graciela Rosemblum, Presidenta Liga Argentina por los Derechos Humanos, Argentina Manuel Cabieses, Periodista, director de revista Punto Final, Chile Leonardo Boff, Teólogo, filósofo, escritor y ecologista e integrante del capítulo brasileño de la REDH, Brasil Juan Ramón Quintana Taborga, Ministro de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora, Ministro de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia César Navarro Miranda, Ministro de Minería y Metalurgia del Estado Plurinacional de Bolivia Adriana Salvatierra Arriaza, Senadora por el Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Presidenta de la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia David Choquehuanca Céspedes, Secretario General de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – ALBA, ex Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia Gerardo García, Vicepresidente del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Estado Plurinacional de Bolivia Juan Carlos Huarachi, Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana – COB, Bolivia Jacinto Herrera, Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB, Bolivia Segundina Flores, Secretaria Ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Bolivia José Domingo Vásquez, Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia – FSTPB, Bolivia Jorge Taiana, Diputado del Parlasur. Ex Canciller de la Nación. Peronista. Sociólogo, Director del CIEP (UNSAM), Argentina Beinusz Szmukler, Presidente del consejo consultivo de la Asociación Americana de Juristas, Argentina Pablo Gentili, Profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, UERJ. Ex secretario ejecutivo de CLACSO, Argentina Guillermo Teillier. Presidente del Partido Comunista de Chile Luis Hernández Navarro, escritor y periodista, coordinador de la sección de Opinión del diario La Jornada e integrante del capítulo mexicano de la REDH, México Secretaría ejecutiva de la Red en Defensa de la Humanidad: Pedro Calzadilla, Coordinador General de la Red en Defensa de la Humanidad, República Bolivariana de Venezuela Atilio Boron, Doctor en Ciencia Política, Premio Internacional José Martí, de la UNESCO y Premio Libertador al Pensamiento Crítico, Argentina Carmen Bohórquez, Historiadora y doctora en estudios ibéricos y latinoamericanos, República Bolivariana de Venezuela Omar González, Poeta, escritor, Premio Casa de las Américas, y Coordinador del capítulo cubano de la REDH, Cuba Hildebrando Pérez Grande, Premio de Poesía Casa de las Américas. Profesor Emérito de la UNMSM. Director Académico de la revista de Artes & Letras “Martín”. Coordinador del Capítulo Peruano de la REDH Hugo Moldiz Mercado, Abogado, periodista y Director del semanario La Época. Miembro del Centro de Estudios Estratégicos Nuestra América. Coordinador del capítulo boliviano de la REDH, Bolivia Tim Anderson, Escritor, Académico y activista social. Coordinador del capítulo australiano e islas del pacífico de la REDH, Australia María Nela Prada, Internacionalista, militante del MAS-IPSP, miembro del Colectivo de Mujeres “Adela Zamudio”, e integrante del capítulo boliviano de la REDH, Bolivia Marilia Guimaraes, Licenciada en lenguas Neo Latinas, traductora, escritora y Coordinadora del capítulo brasileño de la REDH, Brasil Carlos Alberto Almeida, Periodista, analista internacional y fundador de Tele Sur, integrante del capítulo brasileño de la REDH, Brasil Ángel Guerra Cabrera, periodista y articulista sobre temas internacionales del diario La Jornada, integrante del capítulo mexicano de la REDH, Cuba/México Alicia Jrapko, activista social, coordinadora de la Red Nacional Norteamericana de Solidaridad con Cuba y editora de Resumen Latinoamericano, EE.UU. Nayar López, Doctor en Ciencia Política y Coordinador del capítulo mexicano de la REDH, México Fernando Buen Abad, Doctor en Filosofía, cineasta e investigador e integrante del capítulo mexicano de la REDH, México/Argentina Paula Klachko, Socióloga, doctora en Historia y Coordinadora del capítulo argentino de la REDH Katu Arkonada, Politólogo, escritor y activista social, País Vasco Irene León, Socióloga y comunicadora. Directora de FEDAEPS, Ecuador Pablo Sepúlveda Allende, Médico, activista social y Coordinador del capítulo venezolano de la REDH Javier Couso Permuy, Comunicador audiovisual y Eurodiputado por Izquierda Plural en el Parlamento Europeo, España Arantxa Tirado, politóloga especializada en relaciones internacionales y doctora en estudios latinoamericanos, España Fernando León Jacomino, Poeta, crítico y director de La Jiribilla, Cuba Ariana López, Licenciada en filosofía e integrante del capítulo cubano de la REDH, Cuba Roger Landa, Licenciado en filosofía e integrante del capítulo venezolano de la REDH, República Bolivariana de Venezuela Otras firmas, organizaciones y asociaciones: Telma Luzzani, Periodista, escritora. Mención de Honor en el VIII Premio Libertador al Pensamiento Crítico, Argentina Asociación Americana de Juristas (AAJ), Estados Unidos Servicio Internacional de Solidaridad con los Pueblos de América Latina Oscar Arnulfo Romero (SICSAL) Carlos López López, Director Observatorio Parlamentario y Electoral para la Integración Regional OPEIR Jorge Sanjinés A., Cineasta boliviano, premio “Concha de Oro” del Festival de Cine de San Sebastián 1989, Premio Nacional de Cultura de Bolivia Tristán Bauer, Director de cine. Realizador de documentales y largometrajes de ficción, ganador de un Goya a la Película Extranjera de Habla Hispana en 2006, Argentina Héctor Béjar Rivera, Escritor y Premio de Ensayo Casa de las Américas, Perú Vicente Otta, Sociólogo y ex -vice ministro de Cultura, Perú Winston Orrillo, Poeta y Premio nacional de Periodismo, Perú Jorge Elbaum, Presidente Llamamiento Argentino Judío, Argentina Estela Díaz, Dirigente de la CTA. Argentina Oscar Laborde, Presidente del Bloque de Diputados del FPV-P del Parlasur, Argentina Araceli Ferreyra, Diputada Nacional, FPV Secretaria Comisión Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación. Argentina Teresa Parodi, Cantautora popular y Exministra de Cultura, Argentina Alicia Castro, Ex embajadora de Argentina en Venezuela, Argentina Claudia Rocca, Presidenta de la Asociación Argentina de Juristas. Argentina Leonel Falcón Guerra, Periodista, abogado e internacionalista, Perú Rubén Suarez, CONAICOP Frente Amplio, Uruguay Esteban Silva, Presidente Movimiento del Socialismo Allendista. Integrante de la dirección del MDP en el Frente Amplio, Chile Claudia Iriarte, Doctora en Derecho, Fundación Constituyente XXI, Chile. Patricio Guzmán, economista, integrante de No más AFP. Chile. Aida García Naranjo Morales, Ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social del Perú Rodrigo Loyola, Vice Presidente Agrupación Nacional de Ex Presos políticos, Chile Francisca Cabieses, subdirectora de la revista Punto Final, Chile. Pavel Eguez, Pintor y muralista, Ecuador Galo Mora, Artista y diplomático, Ecuador Pilar Bustos, Pintora, Ecuador Oscar Bonilla, Político, Exministro del Interior, Ecuador Consuelo Sánchez, Antropóloga y profesora de la ENAH, México Delfina Paredes, Actriz de teatro, cine y tv, Perú Juan Cristóbal, Premio Nacional de Poesía, Perú José Luis Ayala. Poeta, periodista, Perú Bruno Portuguez Nolasco, Pintor, Perú Fanny Palacios Izquierdo, Pintora, Perú Delfina Paredes, Actriz de teatro, cine y tv, Perú Manuel Robles. Periodista, Perú Gustavo Espinoza Montesinos. Periodista, Perú Ramiro Saravia Coca, Coordinador Movimiento Red Tinku, Bolivia José Pertierra, Abogado cubano, experto en inmigración, que representó al gobierno de Venezuela para la extradición del terrorista Luis Posada e integrante de la mesa consultiva de la REDH en Estados Unidos, Cuba/EE.UU. Darío Salinas Figueredo, Profesor emérito de la Universidad Iberoamericana, México Carlos Fazio, Profesor de la UNAM y la UACM, México Adalberto Santana, Profesor de la UNAM, México Walter Martínez Alves, Brigadier general(r) y miembro del Frente Amplio de Uruguay, México Enrique Ubieta, Investigador, ensayista y periodista. Director de la Revista Cuba Socialista, e integrante del capítulo cubano de la REDH, Cuba Rubén Suarez, CONAICOP Frente Amplio, Uruguay Jorge Galvez, Director AND Noticias, Chile Celso Calfullan, Director Werken Rojo, Chile Bloque Frente para la Victoria, Argentina Cámara de Diputados de la Nación Argentina Carlos Pisoni, H.I.J.O.S- Capital, Argentina Horacio Pietragala, Diputado Nacional y del Parlasur, Argentina Diego Mansilla, Diputado e Integrante del bloque del FPV en el PARLASUR., Argentina Julia Perie, Parlamentaria del Parlasur por el Frente para la Victoria, Argentina Carlos Margotta, Abogado Derechos Humanos, Chile Ignacio Agüero, Cineasta, Chile Javiera Olivares, Ex presidenta Colegio de Periodistas de Chile María Eugenia Domínguez, Académica de la Universidad de Chile Estela Díaz dirigente de la CTA. Argentina Silvia Horne, Diputada Nacional por Río Negro. Bloque Movimiento Evita. Secretaria de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, Argentina. Haydee Castelú de García Buela, Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Argentina Sandra Moresco, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Argentina Miguel Meira, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – La Matanza, Argentina Beatriz Capdevila, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – La Matanza, Argentina Pastor Fernando Suarez, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Argentina Mabel Careaga, Familiares y Compañeros de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz, Argentina Marcos Weinstein, Fundación Memoria Histórica y Social, Argentina Adriana Taboada, Comisión Memoria, Verdad y Justicia – Zona Norte, Argentina María Elena Naddeo, Vicepresidenta Asamblea Permanente por los Derechos Humanos., Argentina Giselle Cardozo, Vicepresidenta Asamblea Permanente por los Derechos Humanos., Argentina Norma Ríos, Vicepresidenta Asamblea Permanente por los a Derechos Humanos, Argentina Leonel Falcón Guerra, Periodista, abogado e internacionalista, Perú Alejando Karlen, Diputado del Parlasur, Argentina Fernanda Gil Lozano, Diputada del Parlasur, Argentina Cecilia Marchan, Diputada del Parlasur, Argentina Jorge Cejas, Diputado del Parlasur, Argentina Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Argentina Movimiento de Solidaridad Nuestra América, México Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, México Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, México Comité Mexicano de Solidaridad Con Bolivia, México Asociación Salvador Allende, México Grupo del Frente Para la Victoria de Argentina, México Comité de Frente Amplio de Uruguay Por la Izquierda, México Damián Brizuela, Diputado del Parlasur, Argentina Gabriel Marioto, Diputado del Parlasur, Argentina Mario Metazza, Diputado del Parlasur, Argentina Hernán Cornejo, Diputado del Parlasur, Argentina Eduardo Valdés, Diputado del Parlasur, Argentina