44faf92886

dd11a345c6

Justicia Abogado denunciante: “Cheyre perdió la oportunidad de mostrar un poco de humanidad” Cristián Cruz cuestionó las declaraciones del ex comandante en jefe del Ejército, quien alegó su inocencia en las causas que por las que es investigado. "No esperamos que un procesado hable bien de sí mismo. Ni Manuel Contreras habló mal de sí mismo", dijo. Tomás González F. Lunes 18 de febrero 2019 17:56 hrs. Compartir

El ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, se defendió de las acusaciones que ha enfrentado en medio del proceso judicial que indaga su participación en las torturas de 24 personas, ocurridas en el Regimiento Arica de La Serena. En entrevista con La Tercera, el ex comandante en jefe aseguró que “nunca, nunca, nunca he torturado ni he apremiado a nadie” y señaló además que “no cree en la violencia”. La declaración no tardó en generar reacciones. El abogado denunciante, Cristián Cruz, tomó la palabra para rechazar las declaraciones del denominado “general del nunca más”. En conversación con Radio Universidad de Chile, el profesional lamentó los dichos de Cheyre: “Lo que esperamos y que corresponde es que sean los tribunales los que se pronuncien y no que un inculpado, que un condenado, que un procesado, hable bien de sí mismo. Ni siquiera Manuel Contreras habló mal de sí mismo, obviamente que no vamos a esperar que Cheyre hable mal. Aunque, obviamente, él perdió la tremenda oportunidad de mostrar un poco de humanidad, pedir perdón y reconocer, aunque sea a través de un medio de comunicación, su responsabilidad y participación en los crímenes”, señaló. Por otra parte, el uniformado señaló que él fue quien más “contribuyó a que hubiera verdad, justicia, reparación y no repetición” y que estos logros son su mayor orgullo. Ante esto, Cruz contó que él mismo había pedido al Ejército, a través de transparencia, que le indicaran si el ex comandante en jefe había solicitado alguna reunión con ex uniformados, para que colaboraran con información respecto de otros crímenes. Sin embargo, según Cruz, la institución castrense respondió que no se habían realizado estos contactos. “Hemos solicitado al Ejército que nos indicase cuántas veces el señor Cheyre, cuando fue comandante en Jefe, envió cartas, solicitó reuniones o citó a audiencias a los ex represores, para solicitar que colaborasen, que entregasen información, y el Ejército respondió que ninguna”, explicó Cruz. A su vez, el abogado defensor Sostuvo que el ex uniformado “no ha colaborado en lo más mínimo y ha sido el pueblo, ha sido la sociedad, han sido los tribunales, los que han trabajado en verdad, justicia y no repetición. Él se quiere vestir con los ropajes de la democracia”. En la causa en que Cheyre fue procesado el pasado 7 de febrero, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal, analizó más de cien acusaciones por tormentos ocurridos en el Regimiento Arica, en 1973. De acuerdo a lo dado a conocer por el juez, el ex general es sindicado por las víctimas como autor directo de interrogatorios y torturas.

El ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, se defendió de las acusaciones que ha enfrentado en medio del proceso judicial que indaga su participación en las torturas de 24 personas, ocurridas en el Regimiento Arica de La Serena. En entrevista con La Tercera, el ex comandante en jefe aseguró que “nunca, nunca, nunca he torturado ni he apremiado a nadie” y señaló además que “no cree en la violencia”. La declaración no tardó en generar reacciones. El abogado denunciante, Cristián Cruz, tomó la palabra para rechazar las declaraciones del denominado “general del nunca más”. En conversación con Radio Universidad de Chile, el profesional lamentó los dichos de Cheyre: “Lo que esperamos y que corresponde es que sean los tribunales los que se pronuncien y no que un inculpado, que un condenado, que un procesado, hable bien de sí mismo. Ni siquiera Manuel Contreras habló mal de sí mismo, obviamente que no vamos a esperar que Cheyre hable mal. Aunque, obviamente, él perdió la tremenda oportunidad de mostrar un poco de humanidad, pedir perdón y reconocer, aunque sea a través de un medio de comunicación, su responsabilidad y participación en los crímenes”, señaló. Por otra parte, el uniformado señaló que él fue quien más “contribuyó a que hubiera verdad, justicia, reparación y no repetición” y que estos logros son su mayor orgullo. Ante esto, Cruz contó que él mismo había pedido al Ejército, a través de transparencia, que le indicaran si el ex comandante en jefe había solicitado alguna reunión con ex uniformados, para que colaboraran con información respecto de otros crímenes. Sin embargo, según Cruz, la institución castrense respondió que no se habían realizado estos contactos. “Hemos solicitado al Ejército que nos indicase cuántas veces el señor Cheyre, cuando fue comandante en Jefe, envió cartas, solicitó reuniones o citó a audiencias a los ex represores, para solicitar que colaborasen, que entregasen información, y el Ejército respondió que ninguna”, explicó Cruz. A su vez, el abogado defensor Sostuvo que el ex uniformado “no ha colaborado en lo más mínimo y ha sido el pueblo, ha sido la sociedad, han sido los tribunales, los que han trabajado en verdad, justicia y no repetición. Él se quiere vestir con los ropajes de la democracia”. En la causa en que Cheyre fue procesado el pasado 7 de febrero, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal, analizó más de cien acusaciones por tormentos ocurridos en el Regimiento Arica, en 1973. De acuerdo a lo dado a conocer por el juez, el ex general es sindicado por las víctimas como autor directo de interrogatorios y torturas.