Deportes Cindy Nahuelcoy, la primera mujer en dirigir en la Primera B La árbitra asistente pasó a la historia del fútbol chileno al ser la primer mujer en dirigir un partido de la división de ascenso del balompié profesional. Diario Uchile Miércoles 20 de febrero 2019 12:34 hrs.

El partido entre Magallanes y San Luis, válido por la primera fecha de la Primera B, terminó 0-0 en el estadio Municipal de San Bernardo. Más allá del resultado final y las distintas emociones que se generaron en el duelo, hubo una presencia que destacó: la árbitra asistente Cindy Nahuelcoy. Esto porque la árbitra asistente entró en la historia del fútbol chileno al ser la primera mujer en dirigir un partido de la división de plata del fútbol nacional. “Fue una oportunidad que esperé hace años y estoy contenta por haber sido la primera designada”, comentó Nahuelcoy. “La experiencia de estar en el encuentro entre Magallanes y San Luis fue maravillosa. Me sentí muy cómoda en el partido y pude demostrar lo que venía haciendo hace muchos años. El apoyo de mi equipo de trabajo fue fundamental para desarrollar un partido sin problemas”, recordó la árbitra de su debut en San Bernardo. Pero para llegar a donde está ahora, Nahuelcoy comenzó su carrera arbitral en 2007 en torneos amateur y en 2010 pasó a estudiar la carrera profesional de árbitro en el Instituto Nacional del Fútbol (INAF). De ahí en adelante, participó de los partidos del fútbol femenino hasta que en 2013 obtuvo la insignia FIFA, distinción que le sirvió para estar presentes en torneos internacionales sudamericanos a nivel de clubes y selecciones. En 2018 llegó uno de los objetivos que se propuso: arbitrar en una categoría de hombres. “La Comisión de Árbitros nos dio la oportunidad de ser parte del plantel de árbitros del Campeonato de Segunda División. Fue una apuesta que hicieron y que le dio buenos resultados”, señaló la árbitra asistente de 30 años. Y tras lograr el segundo lugar del plantel de árbitros asistentes de la división de bronce del fútbol chileno, la Comisión de Árbitros la ascendió a la Primera B para dirigir los encuentros de este año. “Mi objetivo hoy en día es desarrollar un buen torneo, enfocarme en rendir al máximo y así aportar lo mejor en cada encuentro en el que esté designada. Me proyecto a que en uno o dos años más pueda pertenecer al plantel de la Primera División, aunque me lo tomo con mucha calma”, puntualizó Nahuelcoy. Ahora, la oriunda de Pudahuel se concentrará en cumplir una excelente temporada en la Primera B con el apoyo constante de sus más cercanos. “Mi familia se siente orgullosa de lo que he logrado hoy en día a nivel nacional e internacional. Ellos me apoyan y me felicitan por todo lo que he conseguido en el arbitraje”, dijo la joven árbitra. El plan de desarrollo de la Comisión de Árbitros La Comisión de Árbitros liderada por Enrique Osses desde el 2016 mantiene un plan de desarrollo integral enfocado en que los árbitros lleguen preparados a la división de honor del balompié nacional. Uno de los puntos de esta planificación es el aumento de mujeres en los encuentros del fútbol profesional. “En estos momentos tenemos cuatro árbitras asistentes, tres en Primera B y una en Segunda División. Además de una árbitra en Segunda División. Esperamos que prontamente, y de acuerdo a ese plan de desarrollo, puedan estar en Primera División. Todo va a depender de su calidad y la competencia que demuestren dentro del terreno de juego”, señaló el timonel del arbitraje. Nahuelcoy junto a las árbitras asistentes Loreto Toloza y Leslie Vásquez estarán en la Primera B, mientras que Marcia Castillo será parte de la Segunda División. En tanto, la árbitra María Belén Carvajal dirigirá los encuentros de la división de bronce del fútbol nacional. Finalmente, con respecto al desempeño de Nahuelcoy, Osses comentó: “Creo que fue un rendimiento adecuado a la competencia que se está desarrollando. Fue una actuación normal para un partido normal, y esperamos que sigan desarrollándose tan bien como lo hicieron el año pasado”. Texto: ANFP/ Camilo Benavides Fotografías:

Comunicaciones San Luis

Luis Quinteros / LUN

