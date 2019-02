8f58f240a3

Medio Ambiente Nacional Política Ministro Walker: "A Cochrane no le va faltar nada para controlar este incendio" El ministro (s) de Defensa, Juan Francisco Galli, junto al titular de Agricultura, Antonio Walker, llegaron esta mañana hasta la región de Aysén para conocer en terreno la situación que se vive en la zona por el incendio en Cochrane, que ya ha quemado más de 15 mil hectáreas de bosque nativo. Andrea Bustos C. Miércoles 20 de febrero 2019 13:50 hrs.

A primera hora de la mañana de este miércoles ambos secretarios de Estado llegaron hasta el aeropuerto de Balmaceda, en la región de Aysén, para de inmediato trasladarse hasta la comuna de Cochrane y realizar un sobrevuelo en la zona, que está siendo afectada por un importante incendio forestal hace ya más de 16 días y tiene 15 mil hectáreas consumidas por el fuego. Este siniestro ha provocado incluso ciertas rencillas en el mundo político. El alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa, ha sido enfático en varias declaraciones al señalar el Gobierno no ha puesto los recursos necesarios para controlar la situación, ha interpelado al Presidente Sebastián Piñera y ha indicado que lo están esperando en la región. Frente a la emergencia, el mandatario anunció ayer que luego de su viaje a la frontera venezolana, el próximo viernes, irá a la Patagonia para conocer personalmente lo que está pasando. En este contexto surgió la visita del ministro de Agricultura, Antonio Walker, y del ministro (s) de Defensa, Juan Francisco Galli, quienes llegaron a la zona para ver qué recursos hacen falta y se podrían proporcionar para lograr contener el fuego. En su llegada a la región, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, aseguró que proporcionarán todas las herramientas que sea necesarias para controlar esta emergencia: “Queremos decir que a Cochrane no le va faltar nada para poder controlar exitosamente este incendio tan grande, que ha causado tanto daño al bosque nativo de la zona. Estamos aquí para evaluar la situación, para ver que recursos pueden faltar y al final del día haremos un balance para ver que recursos podemos agregar al combate de este incendio que ha sido tan complicado”, dijo el secretario de Estado. Además, el jefe de la cartera agradeció la cooperación de Conaf y de todas las personas y equipos que han trabajado en el control de la emergencia. En la zona hay desplegados cinco helicópteros pequeños, un helicóptero ruso Kamov, seis aviones, 150 brigadistas de Conaf y del Ejército, más de 50 bomberos, y dos Ten Tanker que están también realizando descargas de agua. Respecto del despliegue de quienes trabajan para frenar este incendio, el presidente regional de Bomberos de Aysén, Miguel Jara, dijo a Radio Universidad de Chile que desde la institución han intentado disponer de la mayor cantidad de voluntarios para cooperar en el control del incendio, pero que debieron mantener algunas compañías en reserva para que trabajen en otras emergencias que se puedan generar en la región. Además, Miguel Jara comentó que “están volando los dos Ten Tanker, pero recargan en Puerto Montt porque en la región no tenemos las condiciones de infraestructura y de logística para abastecer los aviones en la misma región. Por lo tanto, se recargan en Puerto Montt, y aquí no hay solo responsabilidad del gobierno de turno, es del Estado por no pensar en prever que en algún minuto pueden haber este tipo de catástrofes y que se deben tener los aeropuertos adecuados”. El presidente regional de Bomberos agregó que “lo más complicado es que el incendio es muy grande, que las condiciones geográficas de la región son súper complejas. Yo creo que ni las autoridades, diputados y senadores, entienden cómo funciona la región en cuanto a su geografía, es muy difícil moverse, los caminos no son como en otras partes. La geografía más el viento que se desata hacen muy difícil la contención de los incendios”. Por otra parte, comentó que es necesario trabajar en generar una cultura en la ciudadanía que permita entender la peligrosidad de las fogatas, pues en los días en que se ha enfrentado esta gran emergencia en Cochrane han tenido que asistir a otras situaciones en las que se podría generar un nuevo incendio forestal por la irresponsabilidad de la gente al realizar acciones con fuego.

