Cultura Marc Anthony encabeza la tercera noche del Festival de Viña El cantante de origen puertorriqueño abre la jornada de este martes, que también contempla a la comediante Jani Dueñas y al español David Bisbal. Diario Uchile Martes 26 de febrero 2019 13:24 hrs. Compartir

La presentación del cantante puertorriqueño Marc Anthony destaca en la tercera jornada del Festival de Viña del Mar, que se desarrolla durante toda esta semana en la Quinta Vergara. El salsero llegó a la región de Valparaíso en la tarde del domingo, en un vuelo privado, para preparar la que será su tercera actuación en el evento, luego de los exitosos pasos que tuvo en 2009 y 2012. Después de Marc Anthony será el turno de la comediante Jani Dueñas, quien debutará en solitario en el festival, luego de actuar junto a 31 Minutos. “Hay gente que me va a ir a ver mí, pero es básicamente el público de él y espero que ellos reciban bien las que cosas que yo quiero decir”, dijo en una conferencia de prensa en la que también adelantó que su rutina estará marcada por las reivindicaciones feministas. “Ahora las mujeres salen a exigir sus derechos y yo solo puedo emocionarme y querer ser parte de eso. Es a través del humor que yo lo hago. A mí no me interesa venir aquí a dar lecciones de feminismo. Ojalá no tirar tanta consigna y trata de hacer que la gente se ría y que piense en estas cosas que nos pasan”, afirmó. La clausura de la tercera noche estará a cargo del español David Bisbal, quien reveló que invitará al colombiano Sebastián Yatra al escenario, para interpretar “A partir de hoy”, la exitosa colaboración que estrenaron el año pasado. “Por supuesto que la canción la voy a llevar en el concierto de Viña del Mar. A Yatra lo tendré a dos metros y lo subiré al escenario para que cante conmigo, es un chaval fantástico”, adelantó.

