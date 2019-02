fc873f389d

Justicia Nacional Abofem por caso Nido: La PDI devolvía a las afectadas a sus casas Luego de presentar una querella en contra de quienes resulten responsables por el manejo de Nido.org, desde la Abofem señalaron que afectadas por el sitio ya se habían acercado a la PDI, pero que, finalmente, sus casos no habrían sido recogidos. Estas palabras contrastan con la versión del Fiscal Nacional Jorge Abott, quien afirmó que las indagaciones comenzaron en enero. Ricardo Verdugo S. Miércoles 27 de febrero 2019 14:10 hrs.

Siguen las repercusiones luego de la difusión de pantallazos de Nido.org, foro web en que hombres acosaban a mujeres jóvenes mediante la publicación de contenido íntimo sin consentimiento. Esta vez fue la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) la que alzó la voz, y que, en horas de esta mañana, presentó una denuncia en contra del polémico sitio. La abogada integrante del colectivo, Daniela López, conversó con Radio Universidad de Chile y aseguró que varias mujeres afectadas por el sitio ya habían presentado denuncias ante la PDI, pero que, finalmente, estas no habrían sido recogidas. “Nosotras hacemos un llamado al Gobierno, en particular al Ministerio de la Mujer, ya que las mujeres hoy en día no están encontrando credibilidad ni acceso a la justicia. De hecho, muchas de las mujeres afectadas ya habían denunciado en la PDI, pero les señalaron que estos hechos no ameritaban ni siquiera investigación, por lo tanto las devolvían a sus casas”. La denuncia de Abofem ocurrió en paralelo a las declaraciones del Fiscal Nacional, Jorge Abott, quien dio a conocer que las indagaciones respecto de Nido.org habían comenzado en enero pasado, y que a su cargo quedará el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra. “Hemos designado al Fiscal Manuel Guerra, que desde enero ha estado investigado a esta organización en conjunto a la PDI. En consecuencia, los antecedentes que han surgido en estos últimos días ya los hemos ido acumulando en la investigación que ya estábamos realizando”. Hasta el momento, la PDI confirmó que son nueve las denuncias que manejan en contra del foro web por difusión de contenido íntimo sin consentimiento, cuatro de ellas pertenecientes a menores de edad.

