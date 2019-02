fc873f389d

Cultura Con acento mexicano: así será la cuarta noche de Viña 2019 Los cantantes Marco Antonio Solís y Carlos Rivera y el comediante argentino Jorge Alís se presentan este miércoles en la Quinta Vergara. Diario Uchile Miércoles 27 de febrero 2019 13:33 hrs.

Dos retornos y un debut marcarán la cuarta jornada del Festival de Viña del Mar, que se desarrollará a partir de las 21:30 horas de este miércoles en el tradicional escenario de la Quinta Vergara. El encargado de abrir la jornada será el cantante mexicano Marco Antonio Solís, quien hará su sexta actuación en el evento y presentará un espectáculo dedicado a sus canciones más conocidas, como “Si no te hubieras ido” y “Dónde está mi primavera”. Solís dijo que era “imposible” rechazar la invitación a Viña y aseguró que “este país me abrió las puertas para llegar de forma sólida a Sudamérica”. A continuación saltará al escenario el comediante argentino Jorge Alís, quien tuvo un exitoso paso por el festival en el año 2014. El humorista asistió a la conferencia de prensa previa completamente disfónico y explicó que “me pasó por un virus que me agarré de mi hijo, está toda mi familia enferma”. “Espero que de aquí a mañana se me pase. Si tuviera que presentarme hoy, la verdad es que tendría que apelar a otras cosas”, advirtió. El tercer artista de la noche será el cantante mexicano Carlos Rivera, de 32 años, conocido por su interpretación de “Recuérdame”, canción que pertenece a la banda sonora de la película Coco (2017). “Hay personas que escuchan tu música y no saben quién la canta. Si es que sucede eso, es lo que esperaría, y si es que no, hay un valor en no quedarte en tu propio país de todas formas”, dijo antes de su actuación. “Mi propuesta es traer canciones que en 20 años puedan seguir siendo escuchadas. No quiero ser un artista de moda. Lo que está de moda, en algún momento, estará fuera de ella”.

