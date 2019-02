2fccd9770e

Nacional Lluvias en el norte: autoridades locales denuncian que no han llegado recursos El Gobierno Regional aprobó, hace unas semanas, 3.800 millones de pesos para enfrentar la reconstrucción luego de las lluvias que afectaron a la Región de Antofagasta. Sin embargo, los consejeros regionales acusan que los recursos no han sido gestionados desde el Gobierno central. "El presidente tiene posibilidades de llevar alimentos y usar recursos para irse a Venezuela pero para la región del norte no tiene esa misma prontitud", sostuvo Ricardo Díaz, consejero regional de Antofagasta. Andrea Bustos C. Miércoles 27 de febrero 2019 18:23 hrs.

Consejeros regionales de la Región de Antofagasta recorrieron, el fin de semana, el sector de Alto Loa para verificar los daños que dejaron las lluvias registradas hace más de 20 días en la zona y que provocaron el desborde de ríos y varios daños estructurales. Según denunciaron, en su visita recibieron quejas de los vecinos, pues los recursos no se han puesto a disposición para ayudar a la comunidad. Ricardo Díaz, consejero regional de Antofagasta, comentó que en el sector no se hizo un buen catastro de los afectados y de sus necesidades, lo que ha dificultado esclarecer qué recursos deben ser entregados a los vecinos. Además, señaló que aún hay caminos que no se han limpiado, que las casas continúan con barro y que muchas familias afectadas tenían como fuente laboral sus campos y sus animales, a los que no han podido alimentar luego de las lluvias. Según informó el consejero regional, muchos vecinos acusan que solo recibieron un fardo al inicio para que pudieran suplir su necesidad, lo que solo alcanzó para un día y que luego no llegó más ayuda. Por otra parte, Ricardo Díaz denunció que los 3.800 millones de pesos que el Gobierno Regional aprobó para que fueran utilizados en esta emergencia no han podido ser utilizados, ya que en Santiago no se ha firmado el decreto que autoriza el uso del dinero. “El presidente tiene posibilidades de llevar alimentos y usar recursos para irse a Venezuela pero para la región del norte no tiene esa misma prontitud, y eso habla muy mal de la gestión del gobierno. Aquí lo que necesitamos es que se liberen los recursos, que se responda adecuadamente, lo que se ha hecho es traspasar de otros programas los recursos y eso no es correcto, sobre todo cuando el Gobierno Regional entregó con prontitud los recursos correspondientes”, dijo. Además, el representante de Revolución Democrática indicó que la situación es causa de la centralización, ya que por esto no se ve la realidad de la región y las necesidades de una comunidad que está ubicada en lugares alejados: “es centralista que no se pueda dar una firma. Desde su escritorio no son capaces de darse cuenta que es una urgencia”. Sandra Pastene, también consejera regional de la zona, comentó que no existe preocupación ni del gobierno local ni central por apurar los recursos, aun cuando el dinero corresponde al presupuesto de la región y no a un fondo monetario especial. “Si no están aprobados no es por una falta de disponibilidad de recursos, es por una falta de gestión, y por este centralismo tremendo que no permite que las regiones dispongan de recursos tan urgentes de manera autónoma, y que tengan que ir a preguntar a Santiago para utilizarlos”, explicó Pastene. Además, la consejera regional explicó que existen otros elementos que han entorpecido la ayuda posterior a la emergencia. Por una lado, la desconexión de las autoridades con las comunidades y sus necesidades y, por otro, el trabajo separado, ya que dijo que los ministerios están actuando cada uno por su cuenta, sin sincronizar el trabajo para que sea más ágil y efectivo. ¿Escatimar en gastos? Para el ex alcalde de Tocopilla, Fernando San Román, la preocupación ante la emergencia no ha sido del todo real, ya que aún hay muchas personas afectadas que no han recibido la ayuda que realmente necesitan. El integrante del Movimiento Autonomista dijo que “lo que hizo el presidente Piñera cuando vino fue para la foto, fue para bajar las críticas que había en ese momento por la falta de acción, se firmó el decreto de zona de catástrofe pero, en concreto, eso no ha significado que la ayuda llegue oportunamente, que se atiendan todas las necesidades”. A esto agregó que lo que se está viendo realmente es que el gobierno está tratando de minimizar los costos de la emergencia, evitando la inversión. “Hay una mirada empresarial del gobierno, creo yo, de tratar de minimizar los costos, invertir lo menos posible y decirle a la gente que se las arregle, en contraste con lo que hemos visto en los últimos días, cuando el gobierno despliega todo un aparataje para esta llamada ayuda humanitaria de Venezuela, donde en 24 horas trasladan un avión con ayuda. Sin embargo, los poblados de Alto Loa todavía están esperando”, comentó. En tanto, la diputada por la Región de Antofagasta, Marcela Hernando, señaló que el gobierno central “acostumbra a hacer este tipo de maniobras de dilatación, que no se si la hacen con la esperanza de que finalmente no se lleguen a gastar los recursos, pero lo importante es que si ya esta tomada la decisión se decreten estos recursos y que se envíen rápidamente”. “Críticas injustas” María Bernarda Jopia, gobernadora de la Provincia del Loa, señaló que, como autoridades locales, se han mantenido al pendiente de los daños generados por la emergencia, así como también de ayudar a quienes fueron damnificados, por lo que aseguró que las críticas que se han hecho hacia ellos no van en la línea de lo que el gobierno regional piensa y que, seguramente, se deben a un desconocimiento de lo que realmente se ha hecho. “Creo que las críticas son un poco injustas porque hemos estado presentes, hemos acudido con ayuda y dando solución a los problemas que las personas presentan en toda la provincia”, explicó. Además, dijo que gran parte de la conectividad ha sido reparada, aunque aún hace falta terminar algunos caminos. Agregó que una de las prioridades está en ayudar en los temas que refieren a la agricultura, pues es la fuente de trabajo de muchos habitantes de la provincia. “Ha sido un trabajo arduo porque nuestra provincia es muy diversa y muy grande”, comentó. Respecto de la utilización de los recursos para enfrentar este proceso, la gobernadora María Bernarda Jopia indicó que “si los fondos vienen de un lugar o de otro no importa, lo que ha interesado acá es que los fondos han estado, la ayuda ha estado y todas las peticiones que hemos hecho para ir en ayuda de la gente están disponibles.” En lo que refiere a la firma del decreto que autoriza el uso de los 3.800 millones de pesos, comentó que “entiendo que está en proceso de firma, pero lo que hemos necesitado lo hemos tenidos, así que si no se ha firmado espero que se haga para que podamos seguir ayudando a la gente que es lo que realmente nos preocupa por si hay que enfrentar un nuevo frente climático”.

