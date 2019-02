Reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un: una amistad con bombas de por medio

Del odio al amor, literalmente. Si en el primer año de su mandato Donald Trump descalificaba a su par norcoreano tratándolo de “un hombre cohete en una misión suicida para sí mismo y su país”, hoy el mandatario norteamericano sostiene que el gobernante asiático es “un gran líder”.

Y es recíproco, pues si Kim Jong-un se refería a Donald Trump como un “trasnstornado mental”, hoy la máxima autoridad norcoreana agradece al presidente estadounidense por su “valiente decisión” de promover el diálogo bilateral.

Y no solo son palabras, pues al encontrarse ambos mandatarios este miércoles en la histórica cita que tiene por escenario la ciudad de Hanói, Vietnam, se saludaron con un apretón de manos que duró ocho segundos.

No son datos anecdóticos, pues estos gestos son la muestra del acercamiento de dos países distanciados desde mediados del siglo pasado, acercamiento que pretende coronarse en esta segunda cita con alguna declaración que, al menos, sea una hoja de ruta de los pasos a seguir para una posible desnuclearización de Corea del Norte.

En ese sentido, Donald Trump manifestó que esta cumbre “será un gran éxito”.

“Creo que esta será tanto o más exitosa que la anterior. Avanzamos mucho y nuestro mayor avance es la relación que tenemos, que es muy buena. Creo que su país tiene un enorme potencial, increíble, ilimitado y creo que usted (Kim Jong-un) tiene un gran futuro como líder. Ansío que eso suceda y nosotros le ayudaremos a que pase”.

Por su parte, el mandatario norcoreano dijo estar seguro “que habrá grandes resultados”.

As the first day of President @realDonaldTrump‘s historic Vietnam summit comes to a close, follow the trip in photos: https://t.co/gOMuMgAJMV pic.twitter.com/6vMbtaKRi3

— The White House (@WhiteHouse) 27 de febrero de 2019