Nacional Política PPD entrega su respaldo a Guarequena Gutiérrez, representante de Guaidó en Chile "Entendemos que al final de cuentas, una salida pacífica y democrática a la profunda crisis que vive Venezuela pasa por un acuerdo de los propios venezolanos, pero que la comunidad internacional tiene un papel muy significativo", sostuvo el timonel de la colectividad, Heraldo Muñoz. Diario Uchile Jueves 28 de febrero 2019 13:25 hrs.

La jornada de este jueves, la directiva del Partido por la Democracia (PPD) se reunió con Guarequena Gutiérrez, representante en Chile del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Luego de la cita, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, resaltó la importancia de acabar con la crisis venezolana, aunque descartó apoyar una intervención armada como lo ha planteado Estados Unidos. “Porque eso no solo se opone a la Carta de Naciones Unidas y al derecho internacional, sino que además porque creemos que sería algo insensato que la inmensa mayoría de los venezolanos no quieren, no quieren más derramamiento de sangre”, sostuvo Muñoz. “Entendemos que al final de cuentas, una salida pacífica y democrática a la profunda crisis que vive Venezuela pasa por un acuerdo de los propios venezolanos, pero que la comunidad internacional tiene un papel muy significativo, y por eso hemos apoyado el papel del Grupo de Lima, y muy particularmente la última declaración donde descarta una salida que no sea pacífica”, continuó el ex canciller de Michelle Bachelet. AHORA / Presidente del #PPD @HeraldoMunoz se reúne en la sede partidaria con @Guarequena, representante diplomática designada en Chile por el líder de la Asamblea Nacional y presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó. pic.twitter.com/fodyCMHWXe — PPD Chile (@PPD_Chile) 28 de febrero de 2019 Por su parte, Guarequena Gutiérrez agradeció “al PPD y a don Heraldo por los apoyos que están aportando para la reconstrucción democrática de Venezuela”. Además, la representante de Guaidó explicó que el plan de la oposición de su país está dividido en tres pasos: “el cese a la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres”. “Entendemos que un proceso democrático se va a dar y se va a respetar cuando vayamos a elecciones libres con garantías electorales de estándares internacionales”, sostuvo Gutiérrez. “Estamos sumando voluntades, estamos sumando todo lo que sea necesario para lograr un cambio por vías pacíficas”, recalcó la representante del autoproclamado presidente encargado de Venezuela. Por su parte, Juan Guaidó se encuentra en Brasil para reunirse con el presidente Jair Bolsonaro. El diputado venezolano no ha regresado a su país desde que salió a la ciudad de Cúcuta, en Colombia, para coordinar la fracasada entrega de ayuda humanitaria. Si bien Guaidó ha dicho que regresará a su país, el presidente Nicolás Maduro afirmó que, de ser así, el líder opositor deberá enfrentar a la justicia.

