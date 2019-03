44fe202f7f

29918566a5

Derechos Humanos Justicia Nacional Justicia australiana niega libertad condicional a Adriana Rivas En 2014, la Corte Suprema de nuestro país emitió una orden de extradición por "La Chani", secretaria de Manuel Contreras, debido a su participación como agente de la DINA en siete secuestros calificados ocurridos durante la dictadura cívico militar. Diario Uchile Viernes 1 de marzo 2019 10:19 hrs. Compartir

Adriana Rivas, ex agente de la Brigada Lautaro de la DINA y ex secretaria de Manuel Contreras, permanecerá en prisión preventiva en la cárcel de Silverwater, luego de que la justicia australiana rechazara su solicitud de libertad condicional bajo fianza. “La Chani”, quien fue detenida hace diez días, compareció este jueves a la audiencia por vídeo conferencia desde el penal australiano. El tribunal que revisó la solicitud de la ex secretaria de Manuel Contreras estableció que el próximo 22 de marzo su defensa deberá presentar los antecedentes para solicitar la libertad de Rivas bajo fianza. “Nosotros como familiares estamos en total desacuerdo en que se conceda este beneficio, dado que ella ya se escapó de la justicia en Chile, entonces, no da ninguna confiabilidad de que no vuelva a hacer lo mismo” señaló María Luisa Ortíz, hija del detenido desaparecido Fernando Ortíz. Recordemos que la ex agente había sido detenida durante una visita a Chile en 2007, pero aprovechó su libertad condicional para retornar a Australia. Es por tal motivo que, posteriormente, la Corte Suprema en 2014 emitió una orden de extradición debido a su participación en siete secuestros calificados ocurridos entre 1974 y 1977. Respecto del proceso que se está llevando a cabo en Australia contra la ex agente de la DINA, María Luisa Ortiz, afirmó que “esperamos que sea rápido, que no se presenten más recursos, para que Adriana Rivas regrese a Chile y siga siendo procesada como ex integrante de la DINA, específicamente del cuartel Simón Bolivar. Esperamos que en Chile se le juzgue por los hechos”. Finalmente, luego de que la defensa entregue los antecedentes para solicitar formalmente el beneficio carcelario para la ex secretaria de Manuel Contreras, comparecerán el 29 de marzo los abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la justicia australiana

Adriana Rivas, ex agente de la Brigada Lautaro de la DINA y ex secretaria de Manuel Contreras, permanecerá en prisión preventiva en la cárcel de Silverwater, luego de que la justicia australiana rechazara su solicitud de libertad condicional bajo fianza. “La Chani”, quien fue detenida hace diez días, compareció este jueves a la audiencia por vídeo conferencia desde el penal australiano. El tribunal que revisó la solicitud de la ex secretaria de Manuel Contreras estableció que el próximo 22 de marzo su defensa deberá presentar los antecedentes para solicitar la libertad de Rivas bajo fianza. “Nosotros como familiares estamos en total desacuerdo en que se conceda este beneficio, dado que ella ya se escapó de la justicia en Chile, entonces, no da ninguna confiabilidad de que no vuelva a hacer lo mismo” señaló María Luisa Ortíz, hija del detenido desaparecido Fernando Ortíz. Recordemos que la ex agente había sido detenida durante una visita a Chile en 2007, pero aprovechó su libertad condicional para retornar a Australia. Es por tal motivo que, posteriormente, la Corte Suprema en 2014 emitió una orden de extradición debido a su participación en siete secuestros calificados ocurridos entre 1974 y 1977. Respecto del proceso que se está llevando a cabo en Australia contra la ex agente de la DINA, María Luisa Ortiz, afirmó que “esperamos que sea rápido, que no se presenten más recursos, para que Adriana Rivas regrese a Chile y siga siendo procesada como ex integrante de la DINA, específicamente del cuartel Simón Bolivar. Esperamos que en Chile se le juzgue por los hechos”. Finalmente, luego de que la defensa entregue los antecedentes para solicitar formalmente el beneficio carcelario para la ex secretaria de Manuel Contreras, comparecerán el 29 de marzo los abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la justicia australiana