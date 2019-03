62d901c93f

Huenchumilla emplaza a la DC a definirse como opositor al gobierno de Piñera El documento sería difundido durante la próxima semana entre los militantes de la Democracia Cristiana. En él, el senador critica el rol que ha cumplido su partido durante este nuevo gobierno de la derecha y lo interpela a definirse sin ambages como opositores a Chile Vamos. Claudia Carvajal G. Sábado 2 de marzo 2019 11:44 hrs.

“No cabe otra posibilidad -si lo que buscas es identidad- que declararte como un partido de oposición al gobierno de derecha que se encuentra, circunstancialmente, a cargo del Estado. Partamos por eso; de lo contrario nunca sabrá la opinión pública qué eres realmente” señala uno de los párrafos de la carta de tres carillas que el senador por La Araucanía, Francisco Huenchumilla, envió a la directiva de la Democracia Cristiana y a la que tuvo acceso el diario La Tercera. El documento titulado “Colaboración e identidad” realiza un duro análisis respecto del proceder de la DC en los últimos meses y hace un llamado a la definición, conjuntamente con instar a que esta sea, necesariamente, como un partido opositor al actual gobierno de Sebastián Piñera. El senador critica a la actual administración de su tienda señalando que no ve debate en relación a “cuál es tu visión del país y qué tipo de sociedad quieres construir, o en otras palabras cuáles son tus ideas”. Para el ex intendente, es urgente que la Falange deje las ambigüedades y se manifieste como “oposición racional, o sea dispuesto a dar y entender razones en la relación con ese gobierno con el cual te has declarado opositor. Por ello examinarás las razones que fundamenten los proyectos de ley que presente el gobierno y/o las medidas o actuaciones que sean sometidas a tus propias decisiones las que se basarán no en impulsos (como negar la sal y el agua) sino en argumentos racionales”. Huenchumilla concluye su misiva haciendo un llamado a la coordinación con los otros partidos del bloque de oposición. “Este debe ser el año de clarificar y establecer tus ideas que te den identidad, de perfilar nuestro rol de oposición que te diferencie de lo que es un gobierno de derecha y al mismo tiempo participando con responsabilidad y racionalidad en el debate y decisiones parlamentarias; y de fortalecer y clarificar la coordinación con el resto de los partidos de oposición pensando en los desafíos del futuro”, señala el senador que forma parte de la disidencia a la directiva encabezada por Fuad Chahín. Revisa aquí la carta completa. Foto referencial @Aton

