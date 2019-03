62d901c93f

ONU envía observadores a Venezuela previo a posible viaje de Michelle Bachelet Aunque no se ha confirmado la llegada de la Alta Comisionada para los DD.HH, la expresidenta Michelle Bachelet, la Organización de Naciones Unidas decidió que una delegación verifique en terreno la situación en el país caribeño. Claudia Carvajal G. Sábado 2 de marzo 2019 13:01 hrs.

Con el objeto de verificar si existen las condiciones apropiadas para una visita de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la Organización de Naciones Unidas decidió enviar una comitiva de avanzada a Venezuela. “Es verdad. Hemos estado hablando con ellos (el gobierno de Venezuela) desde hace tiempo sobre este tema y esperemos que la visita pase la próxima semana o en dos semanas más“, señaló el vocero de la ONU, Rupert Colville, según informa El Mercurio. La expresidenta de Chile ha sido criticada por no viajar hacia el país caribeño, pese a las continuas explicaciones del organismo internacional de las razones de la no presencia de la Alta Comisionada en Venezuela. “No tiene sentido ir si no se puede lograr algo”, señaló Colville a inicio de febrero. Aún no existe claridad respecto la fecha exacta del viaje de Michelle Bachelet ni tampoco sobre si llevará a cabo reuniones con el presidente Nicolás Maduro o con el autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó.

