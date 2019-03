2ce26cc4ed

d74c1491e6

Sociedad “Éste sí, éste no”: La selección detrás de la nueva política migratoria Según datos de Cancillería, el año pasado se otorgaron 54.017 visas para ciudadanos extranjeros que solicitaron residir en Chile. De éstas, 19.244 -35,6 por ciento- corresponden a Visas de Responsabilidad Democrática entregadas a ciudadanos venezolanos. Por otra parte, del total de las visas otorgadas en 2018, a ciudadanos haitianos sólo se les otorgaron 112 visas de turismo y 144 de reunificación familiar. Tomás González F. Domingo 3 de marzo 2019 10:08 hrs. Compartir

Luego de la implementación de una nueva política migratoria por el gobierno de Sebastián Piñera, la llegada de inmigrantes haitianos a Chile cayó drásticamente en comparación con el año anterior. Según los datos que publica el Ministerio de Relaciones Exteriores en su Anuario Consular 2018, en 2017 se entregaron 111.761 visas de turista a ciudadanos provenientes de Haití. Mientras que, en 2018, sólo fueron otorgadas 112 visas de turista a ciudadanos haitianos. Un fenómeno que se explica con la entrada en vigencia, el pasado 16 de abril, de una nueva política migratoria, que estableció nuevas visas con el fin de “garantizar una migración segura, ordenada y regulada”. Así, para los que venían de Haití quedaron dos opciones: la nueva Visa de Turismo y la nueva Visa de Reunificación Familiar para ciudadanos haitianos. De ésta nueva visa de turismo para ciudadanos haitianos, se entregaron 112 en 2018. Por otra parte, de las más de 1.300 entrevistas que realizó en 2018 la Organización Internacional para las Migraciones (OIT), organismo de las Naciones Unidas que se encarga de supervisar la entrega de este permiso, sólo se otorgaron 144. Ante esto, el médico haitiano y excolaborador de programas de salud asociados a la ONU en ese país, Emmanuel Mompoint, comentó que, pese a que cada país tiene la posibilidad de exigir visas a quienes estimen convenientes, esta nueva política y las barreras que existen para los ciudadanos haitianos, demuestran que se ha priorizado la llegada de ciertos grupos por sobre otros. “Desde un punto de vista comparativo, es decir, si lo analizamos desde la perspectiva del trato que reciben otros grupos de migrantes y que, desde un punto de vista cuantitativo, han ingresado a Chile en mucha mayor cantidad que los haitianos, ahí podríamos hablar de una cierta discriminación o priorización de un grupo, en detrimento de otro”, señaló Mompoint. Y es que ésta es una situación que contrasta con la de los ciudadanos venezolanos, a quienes, en el mismo decreto que oficializó las nuevas visas para los haitianos, se les creó una nueva figura migratoria: la visa de responsabilidad democrática. Desde la entrada en vigencia del decreto, en mayo de 2018, se entregaron 19.244 visas a ciudadanos venezolanos, quienes, a través de un trámite online y el pago de un arancel de aproximadamente 25 dólares, recibieron el documento que les aseguraba la residencia temporal por un año, prorrogable por una vez y con posibilidad de residencia definitiva. Blanca Medina, venezolana y residente en Chile desde mayo de 2018, explicó las facilidades que existen para los ciudadanos de éste país para solicitar la visa de responsabilidad democrática. “Tú lo haces por internet desde cualquier Estado. Eso es lo primero que se hace y se puede hacer desde cualquier Estado, yo estaba en Maracaibo. Solicité la visa un día sábado y solicité tanto la mía, como la de mi hijo que en ese entonces tenía 17 años. El día domingo fueron aprobadas, enseguida”, explicó la venezolana. Otra cifra que llama la atención del Anuario Consular 2018 publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, es la diferencia en la cantidad de permanencias definitivas que se otorgaron a ciudadanos haitianos entre el año 2017 y 2018. Este número pasó de 11.276 en 2017 a 7.742 en 2018. Es decir, se otorgaron un 31,4 por ciento menos de permanencias definitivas con la entrada en vigencia de la nueva política migratoria. Sin embargo, la colonia haitiana sigue siendo una de las más grandes en nuestro país, en el tercer lugar, detrás de Venezuela y Perú. Es por esto que las críticas a la política migratoria implementada por el gobierno de Sebastián Piñera, no tardaron el llegar. El presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Héctor Pujols, denunció que esto ya había sucedido en el anterior gobierno de Sebastián Piñera, cuando se implementó una visa consular para los ciudadanos de República Dominicana. Para Pujols, se está repitiendo la misma historia de fracaso. “Aún sabiendo que las visas consulares habían sido un desastre, porque no consiguen el objetivo de frenar la migración, sino que aumentaba la irregularidad, la precariedad y los abusos una vez en el país, instalaron esa visa consular a Haití. Eso lo que ha generado es que formalmente, si uno mira las estadísticas, ha caído drásticamente la población haitiana que llega al país, pero eso no significa que no estén entrando”, sostuvo Pujols. Hoy en día, los requisitos que se solicitan a los ciudadanos extranjeros que quieren venir a Chile, distan mucho unos de otros, dependiendo del país de procedencia. Mientras que en Venezuela, y bajo el argumento de una crisis política, económica y social, la Visa de Responsabilidad Democrática se ha entregado a casi 20 mil personas de un día para el otro, en Haití deben esperar en promedio cuatro meses para recibir un certificado de antecedentes penales y reunir casi 2 mil dólares que permiten obtener una visa de turista.

Luego de la implementación de una nueva política migratoria por el gobierno de Sebastián Piñera, la llegada de inmigrantes haitianos a Chile cayó drásticamente en comparación con el año anterior. Según los datos que publica el Ministerio de Relaciones Exteriores en su Anuario Consular 2018, en 2017 se entregaron 111.761 visas de turista a ciudadanos provenientes de Haití. Mientras que, en 2018, sólo fueron otorgadas 112 visas de turista a ciudadanos haitianos. Un fenómeno que se explica con la entrada en vigencia, el pasado 16 de abril, de una nueva política migratoria, que estableció nuevas visas con el fin de “garantizar una migración segura, ordenada y regulada”. Así, para los que venían de Haití quedaron dos opciones: la nueva Visa de Turismo y la nueva Visa de Reunificación Familiar para ciudadanos haitianos. De ésta nueva visa de turismo para ciudadanos haitianos, se entregaron 112 en 2018. Por otra parte, de las más de 1.300 entrevistas que realizó en 2018 la Organización Internacional para las Migraciones (OIT), organismo de las Naciones Unidas que se encarga de supervisar la entrega de este permiso, sólo se otorgaron 144. Ante esto, el médico haitiano y excolaborador de programas de salud asociados a la ONU en ese país, Emmanuel Mompoint, comentó que, pese a que cada país tiene la posibilidad de exigir visas a quienes estimen convenientes, esta nueva política y las barreras que existen para los ciudadanos haitianos, demuestran que se ha priorizado la llegada de ciertos grupos por sobre otros. “Desde un punto de vista comparativo, es decir, si lo analizamos desde la perspectiva del trato que reciben otros grupos de migrantes y que, desde un punto de vista cuantitativo, han ingresado a Chile en mucha mayor cantidad que los haitianos, ahí podríamos hablar de una cierta discriminación o priorización de un grupo, en detrimento de otro”, señaló Mompoint. Y es que ésta es una situación que contrasta con la de los ciudadanos venezolanos, a quienes, en el mismo decreto que oficializó las nuevas visas para los haitianos, se les creó una nueva figura migratoria: la visa de responsabilidad democrática. Desde la entrada en vigencia del decreto, en mayo de 2018, se entregaron 19.244 visas a ciudadanos venezolanos, quienes, a través de un trámite online y el pago de un arancel de aproximadamente 25 dólares, recibieron el documento que les aseguraba la residencia temporal por un año, prorrogable por una vez y con posibilidad de residencia definitiva. Blanca Medina, venezolana y residente en Chile desde mayo de 2018, explicó las facilidades que existen para los ciudadanos de éste país para solicitar la visa de responsabilidad democrática. “Tú lo haces por internet desde cualquier Estado. Eso es lo primero que se hace y se puede hacer desde cualquier Estado, yo estaba en Maracaibo. Solicité la visa un día sábado y solicité tanto la mía, como la de mi hijo que en ese entonces tenía 17 años. El día domingo fueron aprobadas, enseguida”, explicó la venezolana. Otra cifra que llama la atención del Anuario Consular 2018 publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, es la diferencia en la cantidad de permanencias definitivas que se otorgaron a ciudadanos haitianos entre el año 2017 y 2018. Este número pasó de 11.276 en 2017 a 7.742 en 2018. Es decir, se otorgaron un 31,4 por ciento menos de permanencias definitivas con la entrada en vigencia de la nueva política migratoria. Sin embargo, la colonia haitiana sigue siendo una de las más grandes en nuestro país, en el tercer lugar, detrás de Venezuela y Perú. Es por esto que las críticas a la política migratoria implementada por el gobierno de Sebastián Piñera, no tardaron el llegar. El presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Héctor Pujols, denunció que esto ya había sucedido en el anterior gobierno de Sebastián Piñera, cuando se implementó una visa consular para los ciudadanos de República Dominicana. Para Pujols, se está repitiendo la misma historia de fracaso. “Aún sabiendo que las visas consulares habían sido un desastre, porque no consiguen el objetivo de frenar la migración, sino que aumentaba la irregularidad, la precariedad y los abusos una vez en el país, instalaron esa visa consular a Haití. Eso lo que ha generado es que formalmente, si uno mira las estadísticas, ha caído drásticamente la población haitiana que llega al país, pero eso no significa que no estén entrando”, sostuvo Pujols. Hoy en día, los requisitos que se solicitan a los ciudadanos extranjeros que quieren venir a Chile, distan mucho unos de otros, dependiendo del país de procedencia. Mientras que en Venezuela, y bajo el argumento de una crisis política, económica y social, la Visa de Responsabilidad Democrática se ha entregado a casi 20 mil personas de un día para el otro, en Haití deben esperar en promedio cuatro meses para recibir un certificado de antecedentes penales y reunir casi 2 mil dólares que permiten obtener una visa de turista.