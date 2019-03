2ce26cc4ed

Nacional Política Presidente Piñera: Algunos se alegran por la quema de la ayuda humanitaria El mandatario aseguró que algunos críticos de su gestión se sienten conformes con que en Venezuela haya habido represión y se haya quemado la ayuda humanitaria, pues piensan que esto le hace daño a él. Además, comentó que Michelle Bachelet "todavía no ha condenado la dictadura de Maduro por atropellar los derechos humanos en Venezuela, eso es insuficiente" Diario UChile Domingo 3 de marzo 2019 10:50 hrs.

Luego de su cuestionado viaje a Cúcuta para entregar ayuda a Venezuela, el presidente Sebastián Piñera no había entregado declaraciones al respecto. Sin embargo, en conversación con El Mercurio se refirió al tema una semana después de la fallida entrega, y aseguró que muchos se alegran de lo que pasó. “De repente me da la impresión de que algunos críticos, no todos, se alegran de que hubiera represión y quema de la ayuda, porque creen que eso me causa daño a mí”, comentó el mandatario, y aseguró que con su viaje quiso manifestar de forma clara y firme el apoyo de su gobierno “a la causa de la libertad, la democracia y los derechos humanos en Venezuela, y entregar el aporte chileno a la ayuda humanitaria que con desesperación necesita el pueblo venezolano”. Además, el presidente Piñera dijo que aunque no se logró ingresar la ayuda humanitaria, la situación permitió que todo el mundo se diera cuenta de lo que sucede en Venezuela, y “que lo que pasó en Cúcuta acelerará la recuperación de la democracia”. El mandatario también se refirió al rol de la ex presidente Michelle Bachelet como alta Comisionada para los DD.HH, e indicó que si bien ha manifestado que está por una solución pacífica y democrática, y ha pedido que se controlen las fuerzas policiales, “todavía no ha condenado la dictadura de Maduro por atropellar los derechos humanos en Venezuela, eso es insuficiente, y lo digo con respeto pero con verdad. Su antecesor, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, fue mucho más claro, más categórico en condenar los atropellos a los derechos humanos”. Agregó que toda América Latina le está solicitando que cumpla su rol, por lo que es importante que la ex presidenta pueda pronunciarse al respecto para cumplir con “defender los derechos humanos en un país en que son brutalmente atropellados, como en Venezuela”.

