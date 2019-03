7f1be2050a

Educación Justicia Nacional Duoc UC: más de 130 docentes despedidos por unirse al sindicato El presidente de la organización indicó que ya se han hecho las denuncias a la inspección del trabajo, mientras en distintas sedes del instituto profesional se llevan a cabo acciones de protesta contra la decisión administrativa. Rodrigo Fuentes Lunes 4 de marzo 2019 18:57 hrs.

Representantes del Sindicato Interempresa de Profesores Universitarios e Institutos Profesionales de Duoc UC, denunciaron despidos masivos por parte de altos representantes de la institución. Los dirigentes estiman que son alrededor de 130 los docentes desvinculados, debido a una eventual represalia contra quienes se asociaron al sindicato e impulsaron demandas laborales por irregularidades en sus condiciones de trabajo. Son más de un centenar las denuncias interpuestas en los diferentes juzgados del trabajo a raíz de la imposición de contratos anuales a plazo fijo, donde algunos profesores han ejercido por más de 15 años, hasta hoy, bajo dicha modalidad, sin recibir ningún tipo de beneficio u ofrecimiento para modificar sus condiciones contractuales. El presidente del Sindicato Interempresa de Profesores Universitarios e Institutos Profesionales de Duoc UC, Rodolfo Torres, acusó al rector de la institución, Ricardo Paredes, de faltar a la verdad, ya que en reuniones previas se había acordado una salida “amistosa” al conflicto laboral que mantienen los docentes con la institución educacional. “Nosotros nos reunimos con el rector para ver el tema de las demandas, ante esta situación nos planteó que estaba muy preocupado por los docentes y que se iba a tratar de llegar a un acuerdo, sin embargo, el compromiso nunca se concretó, ni siquiera una propuesta. Recientemente se nos comunicó que serían los tribunales los encargados de decidir al respecto. Hoy día constatamos que a más de cien personas se les dijo que no había trabajo para ellos este 2019, por lo que acudimos a la inspección del trabajo para denunciar despidos injustificados de forma verbal”, argumentó. Los profesores despedidos y sindicalizados se manifestaron este lunes en los frontis de las distintas sedes de Duoc UC en todo el país. Uno de los afectados por la decisión de desvinculación es Juan Carlos Donoso, profesor que se desempeñó 15 años en la institución. El docente denunció que, pese a los acuerdos laborales alcanzados con la administración, los hostigamientos contra los sindicalizados continuaron, incluso, tomando represalias, plasmadas en masivos despidos ocurridos justo al inicio del año académico. “A mí no me han pagado indemnización, imposiciones sobre algunos contratos, gratificaciones, absolutamente nada de los que estipula la ley. El contrato mío por más de 15 años fue a plazo fijo y estuvo condicionado a la firma de un finiquito para tener horas académicas el año siguiente. Creo que esto es una burla, una condicionante que ya no puede ser tolerada, la ley dice que después del tercer contrato, este debe ser indefinido, sin embargo, nunca llegó”, afirmó. Los docentes de Duoc UC, sus familiares, junto a dirigentes sindicales, realizaron este lunes una velatón en el frontis de la sede central de la institución educacional, ubicada en calle Antonio Varas, comuna de Providencia. Los profesores protestaron por los hostigamientos, represalias y despidos injustificados que la administración confirmó contra los profesionales que mantienen demandas laborales. El presidente del Sindicato Interempresa de Profesores Universitarios e Institutos Profesionales de Duoc UC, Rodolfo Torres, indicó que la estrategia de los abogados de la entidad es asfixiar económicamente a los reclamantes, a través de la dilación intencional del proceso judicial. “Ya hay muchos jueces que en sus palabras, durante las audiencias preparatorias, han dicho a los abogados de Duoc que traten de llegar a un acuerdo, ya que no saben cómo ellos van a poder defender esta situación de, por ejemplo, un docente que lleva al menos 20 años trabajando a plazo fijo. Vemos un camino auspicioso en tribunales, sin embargo, los representantes del instituto pretenden alargar el conflicto lo más posible, precisamente con el afán de desgastar a las personas por la vía económica, ya que muchos profesores con familia, incluso, no han podido cancelar sus cuentas de electricidad”, subrayó. El dirigente sindical agregó que existe una absoluta falta de seriedad por parte de la administración en el trato hacia los educadores de la institución. Torres recalcó que, pese a las advertencias, Duoc UC sigue vulnerando las condiciones laborales de los docentes.

