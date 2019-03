0dfc777b93

Festival Internacional de Cine de Guadalajara tendrá a Chile como país invitado de honor La edición 2019 del prestigioso certamen mexicano, que comienza este viernes, incluye un homenaje al productor de Fábula Juan de Dios Larraín y el arribo de una delegación integrada por 90 representantes del campo audiovisual nacional. Diario Uchile Lunes 4 de marzo 2019 11:25 hrs.

Entre el próximo 8 y 15 de marzo se realizará en México el 34º Festival de Internacional de Cine de Guadalajara, FIC Guadalajara, evento que este año tendrá a Chile como invitado de honor, por lo que durante el certamen se efectuarán dos muestras de cine chileno: una contemporánea y otra patrimonial. Así, a lo largo de la actividad se exhibirán 24 películas nacionales. Nuestro país estará representado además por una delegación de 90 integrantes del campo audiovisual local. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, señaló que éste “es un gran reconocimiento para Chile”. “El vertiginoso desarrollo de la industria del cine, la creciente presencia de producciones chilenas a nivel internacional y el reconocimiento de México, un país con una larga y exitosa trayectoria en cine, nos habla de un espacio de intereses compartidos entre Chile y México que fortalece las relaciones bilaterales, que además en marzo se suman a los 20 años de Tratado del Libre Comercio”, indicó. Mientras, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, destacó que “siempre es un orgullo que nuestro país esté representado en los distintos festivales internacionales, pero que sea desde la tribuna de país invitado de honor viene a reforzar el buen momento de nuestro audiovisual”. En la inauguración del certamen se mostrará el cortometraje chileno Who are you? de Julio Pot, que además compite por el Premio Internacional Rigo Mora de Cortometraje de Animación. Durante el FICG habrá también un homenaje a la trayectoria del productor chileno Juan de Dios Larraín (Fábula) y se entregará el Premio Maguey Ícono Queer a los cantantes nacionales Javiera Mena y Álex Anwandter. Por el Premio Maguey -temáticas de diversidad- estará compitiendo el documental Lemebel, de Joanna Reposi, recientemente ganador del Teddy Award como mejor documental de temática LGBT en la Berlinale 2019; y Cola de mono, de Alberto Fuguet. En la competencia de documentales están Flow, de Nicolás Molina y Los Reyes, de Bettina Perut e Iván Osnovikoff. En la competencia de ficción también hay una coproducción minoritaria con Brasil llamada Divino amor, recién estrenada en Berlín. Del mismo modo, en la competencia Cortometraje Iberoamericano de Ficción se encuentra Aicha, de Vinko Tomicic; Piter, de Rossana Castillo y el cortometraje uruguayo-chileno Bodas de oro, de Lorenzo Tocco. “Estamos muy orgullosos y satisfechos del trabajo conjunto, el que se ve reflejado en la calidad de invitado de honor que posee nuestro país para esta versión de FIC Guadalajara 2019, uno de los festivales más importantes a nivel iberoamericano, por ser un espacio de conexión con otros mercados como el de Europa, por ejemplo”, recalcó, por su parte, Jorge O’Ryan, director de ProChile.

