0dfc777b93

5344d6fd58

Nacional Política Fuad Chahín: “Lamentablemente el Presidente no conoce la palabra ética” En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Fuad Chahín se refirió a la defensa que hizo el Presidente Sebastián Piñera del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien es sindicado como responsable de ocultar información en el magnicidio de Eduardo Frei Montalva. "Para él (Piñera) basta con no ser un criminal condenado por la justicia para ocupar un cargo de subsecretario o ministro", señaló. Claudio M. y Ricardo V. Lunes 4 de marzo 2019 12:49 hrs. Compartir

“El Presidente de la República no conoce la palabra ética”, de esta forma se refirió Fuad Chahín, líder de la Democracia Cristiana, al respaldo entregado por Sebastián Piñera hacia el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien es sindicado como responsable de dificultar el esclarecimiento del magnicidio de Eduardo Frei Montalva. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la DC calificó de “inconsistente” el actuar del Mandatario al no guiarse por margenes éticos que él ya había fijado con anterioridad. “Lamentablemente el Presidente de la República no conoce la palabra ética. Para él basta con no ser un criminal condenado por la justicia para ocupar un cargo de subsecretario o ministro, cuando fue el propio juez Madrid el que le reprochó a Castillo su conducta en la causa del expresidente Frei Montalva. A nosotros esto no nos sorprende, pero da cuenta de una enorme inconsistencia de Sebastián Piñera, quien hace unos años usó el término de ‘cómplices pasivos’ y resulta que hoy día la vara de medición para que una persona ostente un cargo tan importante como lo es el de subsecretario, es si tiene o no una condena de carácter penal. Para él los temas éticos parece que no son de mayor relevancia”. En una entrevista otorgada a El Mercurio, Piñera solicitó expresamente a la DC “no confundir las cosas” de cara al fin del receso legislativo. Chahín, al respecto, afirmó que como partido no “actuarán como niños taimados”, sin embargo, advirtió al Gobierno que no cuenten con ellos para cualquier acuerdo fuera del Congreso. “El Presidente pretende colocar la situación de Castillo como si fuera una pataleta de la Democracia Cristiana y que por eso nosotros vamos a condicionar los votos, cosa que no ha sido así. Si hay cosas que son buenas para el país no las vamos a votar en contra por esta actitud más que criticable de mantener al subsecretario. Nosotros no vamos a actuar como niños taimados, pero si tenemos el deber de decirle al Gobierno que no cuente con nosotros para discusiones prelegislativa ni nada que sea una discusión fuera del Congreso”. Por otro lado, Chahín comentó la falta de cohesión dentro de los distintos partidos de oposición, haciendo énfasis en la decisión del Frente Amplio de romper el acuerdo administrativo de la Cámara Baja. Sobre este aspecto, mostró su total rechazo y calificó a la coalición de izquierda de “inmadura” y “poco creíble”. “A mi desde niño mi padre me enseñó que cuando uno da la palabra debe cumplirla. Acá hubo un acuerdo. El propio Frente Amplio planteó que este acuerdo no podía generar ningún tipo de condicionamiento político al actuar de las distintas fuerzas que concurrían a él. Ellos subrayaron que no querían renunciar a su autonomía y resulta que ahora quieren cambiar la naturaleza de este acuerdo. Eso nos parece de una inmadurez política enorme y lo que hace es poner al Frente Amplio como una fuerza política que no es creíble“. Cabe recordar en enero pasado, 20 diputados frenteamplistas decidieron renunciar al pacto de gobernabilidad sostenido con el resto de la oposición debido a la votación favorable que obtuvo el proyecto de migraciones del oficialismo por parte de la DC y el Partido Radical. La resolución de este conflicto, que quedó pendiente en el verano, vuelve a asomar en el panorama del Congreso con el fin del receso legislativo.

“El Presidente de la República no conoce la palabra ética”, de esta forma se refirió Fuad Chahín, líder de la Democracia Cristiana, al respaldo entregado por Sebastián Piñera hacia el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien es sindicado como responsable de dificultar el esclarecimiento del magnicidio de Eduardo Frei Montalva. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la DC calificó de “inconsistente” el actuar del Mandatario al no guiarse por margenes éticos que él ya había fijado con anterioridad. “Lamentablemente el Presidente de la República no conoce la palabra ética. Para él basta con no ser un criminal condenado por la justicia para ocupar un cargo de subsecretario o ministro, cuando fue el propio juez Madrid el que le reprochó a Castillo su conducta en la causa del expresidente Frei Montalva. A nosotros esto no nos sorprende, pero da cuenta de una enorme inconsistencia de Sebastián Piñera, quien hace unos años usó el término de ‘cómplices pasivos’ y resulta que hoy día la vara de medición para que una persona ostente un cargo tan importante como lo es el de subsecretario, es si tiene o no una condena de carácter penal. Para él los temas éticos parece que no son de mayor relevancia”. En una entrevista otorgada a El Mercurio, Piñera solicitó expresamente a la DC “no confundir las cosas” de cara al fin del receso legislativo. Chahín, al respecto, afirmó que como partido no “actuarán como niños taimados”, sin embargo, advirtió al Gobierno que no cuenten con ellos para cualquier acuerdo fuera del Congreso. “El Presidente pretende colocar la situación de Castillo como si fuera una pataleta de la Democracia Cristiana y que por eso nosotros vamos a condicionar los votos, cosa que no ha sido así. Si hay cosas que son buenas para el país no las vamos a votar en contra por esta actitud más que criticable de mantener al subsecretario. Nosotros no vamos a actuar como niños taimados, pero si tenemos el deber de decirle al Gobierno que no cuente con nosotros para discusiones prelegislativa ni nada que sea una discusión fuera del Congreso”. Por otro lado, Chahín comentó la falta de cohesión dentro de los distintos partidos de oposición, haciendo énfasis en la decisión del Frente Amplio de romper el acuerdo administrativo de la Cámara Baja. Sobre este aspecto, mostró su total rechazo y calificó a la coalición de izquierda de “inmadura” y “poco creíble”. “A mi desde niño mi padre me enseñó que cuando uno da la palabra debe cumplirla. Acá hubo un acuerdo. El propio Frente Amplio planteó que este acuerdo no podía generar ningún tipo de condicionamiento político al actuar de las distintas fuerzas que concurrían a él. Ellos subrayaron que no querían renunciar a su autonomía y resulta que ahora quieren cambiar la naturaleza de este acuerdo. Eso nos parece de una inmadurez política enorme y lo que hace es poner al Frente Amplio como una fuerza política que no es creíble“. Cabe recordar en enero pasado, 20 diputados frenteamplistas decidieron renunciar al pacto de gobernabilidad sostenido con el resto de la oposición debido a la votación favorable que obtuvo el proyecto de migraciones del oficialismo por parte de la DC y el Partido Radical. La resolución de este conflicto, que quedó pendiente en el verano, vuelve a asomar en el panorama del Congreso con el fin del receso legislativo.