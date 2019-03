0dfc777b93

Nacional Sindicato Sinamoc se moviliza en Talca para exigir reintegración de trabajadores despedidos Con barricadas y subiendo hasta las grúas de la construcción de cárcel de Talca, los trabajadores se mantienen protestando para que 96 compañeros vuelvan a sus labores, luego de ser despedidos por sindicalizarse. Andrea Bustos C. Lunes 4 de marzo 2019 16:19 hrs.

Durante la mañana de este lunes, los trabajadores del sindicato Sinamoc que trabajan en la construcción de la cárcel de Talca se movilizaron con protestas y barricadas para exigir a la empresa Acciona Construcción S.A. que reintegre a sus labores a 96 trabajadores despedidos durante la semana pasada, quienes acusan fueron desvinculados luego de sindicalizarse en Sinamoc. El 8 de febrero iniciaron la negociación colectiva, y aseguraron que desde entonces sus empleadores comenzaron a hostigar a quienes participaban de ello. Sin embargo, la situación se agravó el pasado viernes cuando 96 trabajadores fueron desvinculados. Ante la nula disposición de la empresa por revisar la situación de quienes fueron despedidos, desde el sindicato decidieron iniciar movilizaciones esta mañana, por lo que levantaron barricadas en el sector de Aldea Campesina, a un kilómetro de la Ruta 5 Sur al norte de Talca. Manuel Montenegro, presidente del Sindicato, indicó a Diario y Radio Universidad de Chile que “la empresa anda amedrentando a los trabajadores de que no ingresen a este sindicato porque si no los van a despedir, y así hemos visto varias prácticas anti sindicales que hemos querido denunciar en la Inspección del Trabajo pero no hemos sacado nada con eso porque ellos han estado a favor de la empresa”. Además de las manifestaciones, algunos trabajadores decidieron subir hasta lo más alto de las grúas para mantenerse en las alturas como señal de protesta y presión para que la empresa se pronuncie al respecto. Por otra parte, acusan que ha existido amplia represión policial en el sector con los trabajadores que se mantienen apostados en las zonas aledañas en señal de apoyo a quienes se mantienen en la grúa, y denuncian también que uno de los jefes de seguridad de la obra es el general en retiro de Carabineros, Felix Flores, quien está acusado de fraude al fisco y cohecho en la reconstrucción de retenes de la institución luego del 27F. Los trabajadores afirmaron que la presencia del ex general en la obra ha facilitado la presencia de carabineros en el lugar, quienes han demostrado una cercanía con el funcionario en retiro. Producto de las barricadas, durante la mañana 5 trabajadores fueron detenidos, y a estas horas Carabineros intenta bajar de las grúas a los tres obreros que se mantienen en las alturas, quienes en conversación con nuestro medio dijeron que no están dispuestos a bajar hasta tener una respuesta por parte de la empresa.

