Michelle Bachelet: La situación de Venezuela ha sido agravada por las sanciones

“La situación en Venezuela claramente muestra la manera en que la violación de los derechos cívicos y políticos, incluyendo el fracaso para garantizar libertades fundamentales y la independencia de instituciones claves, pueden acentuar la caída de condiciones sociales y económicas, las que dan pie a aún más protestas, aún más represión y violación de los derechos cívicos y políticos”, señaló la expresidenta chilena durante la 40ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En la instancia se entregó el informe anual sobre el estado de los Derechos Humanos a nivel mundial, oportunidad en la que la alta comisionada de la ONU realizó una crítica a todos aquellos países que no respetan las garantías fundamentales de sus ciudadanos. Uno de los casos aludidos fue el de Venezuela, país que vive una fuerte crisis social y que ha sufrido severas sanciones económicas por parte de Estados Unidos.

“Esta situación se ha visto agravada por sanciones, y la resultante crisis política, económica, social e institucional es alarmante. El número sin precedentes de venezolanos forzados a dejar sus hogares y su país también tiene serie consecuencias en la región” señaló Michelle Bachelet.

“Despite the pushback on #HumanRights, we are trying to pushback on the pushback. Lately it has become far too easy to attack human rights values. We need to step up our collective efforts to #StandUp4HumanRights.” — @mbachelet meeting civil society at #HRC40. pic.twitter.com/1HpPR0LL50

— UN Human Rights (@UNHumanRights) 5 de marzo de 2019