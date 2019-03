e447b5076b

Nacional "Mujeres que luchan": Un espacio de reflexión previo al 8M Como una previa al 8 de marzo, este jueves se llevará acabo en el Club Palestino el conversatorio "Mujeres que luchan", el cual, de la mano de destacadas profesionales ligadas al mundo de la cultura, pretende abrir un espacio para el análisis de los desafíos que enfrentan las mujeres en la sociedad actual, y de forma particular, en el mundo árabe. El encuentro contará con entrada liberada. Ricardo Verdugo S. Jueves 7 de marzo 2019 8:48 hrs.

Este jueves se llevará a cabo el conversatorio “Mujeres que Luchan”, el cual, de forma previa a la huelga feminista del 8 de marzo, pretende abrir un espacio para el análisis de los desafíos que enfrentan las mujeres en la sociedad actual, y de forma particular, en el mundo árabe. En Diario y Radio Universidad de Chile conversamos con la periodista y editora de amplia trayectoria en el campo de la cultura, Vivian Lavín, quien formará parte del grupo de panelistas del evento que se darán cita en el Club Palestino de Las Condes, desde las 19:30 horas. Lavín, sobre el evento, resaltó su importancia como espacio de reflexión del momento social actual de la mujer. “Creo que lo importante es que las mujeres nos hemos empezado a cuestionar y por ende también a la sociedad, no solo sobre el feminismo, sino que también sobre la femineidad, que tiene que ver con la manera en que nosotros nos hemos formado como mujer. Por tanto, son tremendamente importantes este tipo de eventos, porque, si bien, esta es una pregunta que pudiera parecer reciente, las mujeres ya se la han planteado de manera privada, por lo tanto es muy importante que ahora podamos conversarlo de manera pública”. Junto a Vivian Lavín, se harán parte del grupo de panelistas la Vicerrectora de nuestra institución, Faride Zerán, y la actual Premio Nacional de Literatura, Diamela Eltit. Además de la cientista política Andrea Anais, que dirigirá el espacio. Las tres destacadas panelistas cuentan con ascendencia palestina, y precisamente, abordarán la situación actual de la mujer en el mundo árabe. Sobre este punto, Lavín señaló que más que respuestas, cobra vital importancia realizar las preguntas correctas. “Acá lo que surge es una gran pregunta. Las mujeres no sabemos lo que está pasando ni en Palestina, ni en Siria, ni en Arabia Saudita. No sabemos qué es lo que está sucediendo con las mujeres en el mundo árabe. Acá no hay respuestas, sino preguntas, y lo importante es hacerlas bien para poder cuestionarnos y cuestionar a la sociedad”. En la previa de la huelga feminista del 8 de marzo, la periodista y editora se refirió a los espacios de lucha en los que, a su juicio, debe desenvolverse la mujer hoy en día. “Cuando uno habla de espacios de lucha inmediatamente le entregamos una connotación de violencia. Y es cierto, las mujeres estamos siendo violentas para la sociedad, pero esto pasa porque nosotras mismas hemos sido violentadas. En este caso, hoy día, creo que los espacios de luchas, es decir, en los espacios que las mujeres tenemos que dar a conocer nuestro punto de vista, son todos los espacios que compartimos con los hombres, acá no hay espacios para hombres y para mujeres”. El encuentro es abierto a todo público, con entrada liberada.

