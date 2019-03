e447b5076b

Sociedad Seguridad, salud y educación: Las principales preocupaciones de los chilenos ¿Cuáles son las mayores preocupaciones de los chilenos y chilenas? ¿Cuál es la autopercepción de protección en salud? ¿Qué problemáticas son las que más aquejan respecto a la educación? Son algunas de las preguntas que Espacio Público e Ipsos respondieron este jueves, en el lanzamiento del segundo capítulo de la encuesta de opinión pública "Chilenas y chilenos hoy: desafiando los prejuicios, complejizando la discusión". Tomás González F. Jueves 7 de marzo 2019 17:42 hrs.

Luego de la primera entrega en enero sobre migración e integración social, Espacio Público e Ipsos Public Affairs lanzaron los resultados del segundo capítulo de la encuesta de opinión pública “Chilenas y chilenos hoy: desafiando los prejuicios, complejizando la discusión”. En este capítulo se ahondó sobre las principales preocupaciones de los chilenos y, en especial, aquellas vinculadas a educación y salud. El estudio arrojó que la delincuencia e inseguridad ciudadana sigue siendo uno de los principales problemas que las chilenas y chilenos identifican que personalmente les afectan más, con un 56%, tal como se identificó el año pasado y también lo han consignado otras encuestas de opinión pública. Respecto de esto, la venta y consumo de droga subió 9 puntos entre el 2017 y el 2018 llegando a un 34%, siendo un alza relevante que posiciona al problema de las drogas en el tercer lugar de los que los chilenos y chilenas identifican que más les afectan. “Usualmente en las encuestas aparecen como preocupaciones también el desempleo o problemáticas asociadas a trabajo, pero la aparición de venta y consumo de drogas es innovador respecto a otras encuestas o estudios de este estilo y, nos llama a prestar atención porque no estaba en el debate público y, además, no tiene que ver necesariamente con los problemas de delincuencia”, explicó el presidente ejecutivo de Espacio Público, Mauricio Duce, durante la exposición de resultados. El estudio se desarrolló a través de la aplicación de encuestas presenciales en hogares a 1.003 personas mayores de 18 años de los principales centros urbanos de Chile y en segundo lugar, se ubicó uno de los temas de mayor contingencia: los servicios de salud deficientes. Respecto de si los cuestionamientos que han habido en el último tiempo a la cartera de Salud, y en especial al ministro Emilio Santelices y el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, pudieron haber afectado los resultados, ésta fue la respuesta de Duce. “Este es un fenómeno más profundo, no es contingente porque el año pasado, y por tanto, cuando no existía esta situación, apareció. Este año vuelve a aparecer, pero además consistentemente está saliendo en otras encuestas hace algún tiempo. O sea, por todos lados y en distintas fechas, esto empieza a aparecer como un tema social emergente”, comentó el presidente ejecutivo de Espacio Público. Por su parte, Fabián Duarte, director del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, también comentó los resultados que arrojó el estudio, explicando que, en términos de salud, se puede concluir que existen dos Chile. “Uno de la salud pública y otro de la salud privada. Me parece que la razón por la que se dice que hay baja protección es por cierto desconocimiento de políticas como el AUGE, que ha sido un paso relevante en protección que no se han visto reflejados en la percepción de protección. Definitivamente la salud no ha mejorado sustancialmente, pero la protección ha ido en aumento y eso no se ve reflejado”, dijo. Además, el director del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, agregó que esto es producido por una desinformación respecto de la cobertura. “En general hay mucha confusión en relación a la cobertura, cuán difícil es entender el sistema de salud chileno, tiende a confundirse la población y algunos creen que están protegidos en la salud privada cuando en realidad no es tanto. Eso debe preocuparnos porque es un tema que no ha sido tratado”, manifestó Duarte. De manera exploratoria, este año se indagó en las preocupaciones de las chilenas y chilenos sobre la tercera edad. El 68% de los encuestados señaló que el monto de las pensiones es su principal preocupación, seguida por las enfermedades o problemas de salud. Finalmente, y al igual que en la versión 2017, se preguntó a las chilenas y chilenos qué harían con una hora más de tiempo al día: “Compartir con mi familia y amigos” con el 51% y “Hacer deporte o ejercicio físico”, con el 48%, fueron las opciones más mencionadas, al igual que el año pasado. Para más detalles de los resultados del segundo capítulo de la encuesta, descarga el informe aquí.

