e447b5076b

ba6d65b746

Internacional Venezuela expulsa a embajador de Alemania y Estados Unidos endurece sanciones El gobierno de Maduro ordenó el miércoles al embajador alemán, Daniel Kriener, abandonar el país en 48 horas por "recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos". Estados Unidos revocó 77 visados a funcionarios venezolanos y advirtió los bancos internacionales sobre posibles sanciones. RFI Jueves 7 de marzo 2019 12:13 hrs. Compartir

El Ministerio de Exteriores venezolano declaró persona non grata a Daniel Martin Kriener, embajador de Alemania, acusándolo de “recurrentes actos de injerencia” por su apoyo al líder opositor Juan Guaidó. Tiene un plazo de 48 horas para abandonar el territorio venezolano. “La República Bolivariana de Venezuela hace pública la decisión de declarar persona non grata al Embajador de la República Federal de Alemania, Daniel Martin Kriener, en razón de sus recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país”, anunció públicamente la Cancillería venezolana en un comunicado. Kriener estuvo entre los embajadores que recibió a Guaidó en su regreso a Venezuela. Juan Guaidó, proclamado presidente interino, consideró que la expulsión del embajador es una “amenaza” por parte de un “régimen” que no tiene cualidades. Por su parte, Alemania calificó de “incomprensible” la expulsión del embajador. “Hemos tomado nota de la decisión de declarar a nuestro embajador Kriener como persona non grata” dijo el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas. “Se trata de una decisión incomprensible que agrava la situación y no contribuye a rebajar las tensiones. Nuestro apoyo europeo a Juan Guaidó no cesa”, agregó. Asimismo, la Unión Europea lamentó esta situación: “Lamentamos el hecho de que el embajador alemán en Venezuela se vea obligado a abandonar el país en un contexto político tenso y complejo”, dijo en rueda de prensa la vocera de la diplomacia europea, Maja Kocijancic, quien afirmó que “la UE espera que se reconsidere” la decisión. Periodista estadounidense fue liberado y será deportado En medio de las tensiones con Washington, la contrainteligencia militar venezolana detuvo en Caracas al periodista estadounidense Cody Weddle, colaborador de varios medios norteamericanos, y a su ayudante local Carlos Camacho, tras allanar sus casas. Tras 12 horas detenidos, fueron liberados y Weddle será deportado el jueves, según el Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP). La medida contra el reportero, criticó Guaidó, “intenta, sin éxito, esconder la verdad”. Nuevas sanciones de Estados Unidos a Venezuela Estados Unidos continúa revocando visas a los funcionarios del gobierno venezolano. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció que se retiró la visa a 77 personas cercanas al presidente Nicolás Maduro, en un intento de presionar al gobierno para una transición política. Con esta decisión, ya son 126 miembros del ejecutivo de Maduro a los que se les anuló la visa en los últimos seis días.

El Ministerio de Exteriores venezolano declaró persona non grata a Daniel Martin Kriener, embajador de Alemania, acusándolo de “recurrentes actos de injerencia” por su apoyo al líder opositor Juan Guaidó. Tiene un plazo de 48 horas para abandonar el territorio venezolano. “La República Bolivariana de Venezuela hace pública la decisión de declarar persona non grata al Embajador de la República Federal de Alemania, Daniel Martin Kriener, en razón de sus recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país”, anunció públicamente la Cancillería venezolana en un comunicado. Kriener estuvo entre los embajadores que recibió a Guaidó en su regreso a Venezuela. Juan Guaidó, proclamado presidente interino, consideró que la expulsión del embajador es una “amenaza” por parte de un “régimen” que no tiene cualidades. Por su parte, Alemania calificó de “incomprensible” la expulsión del embajador. “Hemos tomado nota de la decisión de declarar a nuestro embajador Kriener como persona non grata” dijo el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas. “Se trata de una decisión incomprensible que agrava la situación y no contribuye a rebajar las tensiones. Nuestro apoyo europeo a Juan Guaidó no cesa”, agregó. Asimismo, la Unión Europea lamentó esta situación: “Lamentamos el hecho de que el embajador alemán en Venezuela se vea obligado a abandonar el país en un contexto político tenso y complejo”, dijo en rueda de prensa la vocera de la diplomacia europea, Maja Kocijancic, quien afirmó que “la UE espera que se reconsidere” la decisión. Periodista estadounidense fue liberado y será deportado En medio de las tensiones con Washington, la contrainteligencia militar venezolana detuvo en Caracas al periodista estadounidense Cody Weddle, colaborador de varios medios norteamericanos, y a su ayudante local Carlos Camacho, tras allanar sus casas. Tras 12 horas detenidos, fueron liberados y Weddle será deportado el jueves, según el Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP). La medida contra el reportero, criticó Guaidó, “intenta, sin éxito, esconder la verdad”. Nuevas sanciones de Estados Unidos a Venezuela Estados Unidos continúa revocando visas a los funcionarios del gobierno venezolano. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció que se retiró la visa a 77 personas cercanas al presidente Nicolás Maduro, en un intento de presionar al gobierno para una transición política. Con esta decisión, ya son 126 miembros del ejecutivo de Maduro a los que se les anuló la visa en los últimos seis días.