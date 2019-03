5d22b897fd

Economía Nacional IPC de febrero registra nula variación: "Nos está diciendo que la economía no repunta lo esperado" Según el economista Pablo González, la cifra sorprende y da cuenta la escasa demanda que existe en el mercado interno, continuando durante este año con la incertidumbre sobre el rumbo de la economía nacional. Rodrigo Fuentes Viernes 8 de marzo 2019 16:27 hrs.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el pasado mes de febrero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó nula variación mensual. El indicador acumuló 0,2 por ciento en lo que va del año, y un alza en los últimos doce meses de 1,7 por ciento, ubicándose bajo el rango estimado por el Banco Central que va entre 2 y 4 por ciento. La cifra dada a conocer por el instituto emisor causó sorpresa entre los analistas, quienes esperaban una variación positiva. El profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Pablo González, indicó que la variación cero del IPC de febrero da cuenta que, a nivel agregado, la demanda económica no ha sido fuerte para determinar que los precios suban, especialmente, en el mercado interno. “Sorprende, deja descolocado, ya que es un indicador que, en cierta forma, nos está diciendo que la economía no repunta lo esperado y, por lo tanto, las presiones inflacionarias no están presentes. El 2017 fue bastante plano, en 2018 no repuntó todo lo que uno debiese esperado y no hay buenas perspectivas tampoco. No son malas para este año, pero ya el ministro de Hacienda ha reconocido que las proyecciones para el 2019 no son tan venturosas como se había proyectado”, afirmó. En febrero, siete de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC experimentaron alzas y cinco presentaron bajas. Entre los descensos en sus precios destacó alimentos y bebidas no alcohólicas, (-0,3%) y transporte (-0,3%), marcado principalmente por la disminución por 19 semanas consecutivas en el precio de los combustibles. En contraparte, la categoría vestuario y calzado registró la mayor alza en sus precios (2,5%). Consultado sobre posibles cambios determinados por el Banco Central en materia de política monetaria, una eventual intervención en la tasa de interés, el profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Pablo González, se manifestó cauteloso. “Yo creo que el Banco Central va a hacer un impasse, había elevado en octubre la tasa de interés, se esperaba seguir subiendo durante el año, pausadamente. Probablemente tengamos uno o dos meses más en los que no va a sufrir variaciones, hasta tener más claro que está pasando con los precios. Además, tomando en cuenta que estamos por debajo de la banda pronosticada por el Banco Central, y yo creo que en este sentido el instituto emisor va a tomar un respiro”, argumentó. Recordemos que, a raíz de esta nula variación del IPC de febrero, la Unidad de Fomento (UF) se mantendrá con el mismo valor entre este 9 de marzo y el 9 de abril. Una buena noticia para quienes tienen deudas bajo esta unidad de cuenta, pero mala, especialmente, para aquellas pensionadas y pensionados que reciben su jubilación bajo esta modalidad.

