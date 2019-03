cae9fb0764

Educación Nacional Alumnos de Duoc UC se manifiestan y solidarizan ante despido masivo de docentes Además de respaldar sus demandas, los estudiantes del instituto profesional reclaman porque algunas asignaturas aun no cuentan con profesores. Acusan a la dirección de la organización educacional de improvisar después de las destituciones. Rodrigo Fuentes Sábado 9 de marzo 2019 12:22 hrs.

Enrarecido se encuentra el ambiente al interior de las diferentes sedes del instituto profesional Duoc UC luego de conocerse, en el inicio del año académico, los más de 130 despidos que afectaron a docentes sindicalizados y que, por tanto, mantienen juicios laborales contra la institución educacional. Estudiantes se han manifestado pacíficamente en distintas sedes capitalinas, Viña del Mar y Valparaíso, solidarizando con sus ahora ex profesores y exigiendo a la administración central que clarifique el problema por la falta de dotación instructiva. Los alumnos exigen que se respete su decisión en la toma de ramos que realizaron antes de ingresar al período académico, donde muchos profesionales seleccionados no fueron contratados a pesar de haber recibido la denominada carga horaria para trabajar durante el presente año. La estudiante de Ingeniería de Prevención de Riesgo en sede San Joaquín, Constanza Jiménez, acusó a los directivos del instituto profesional de improvisar con docentes temporales, quienes, según ella, algunos no tienen los conocimientos suficientes para impartir las materias específicas en las diferentes carreras. “Tengo algunos ramos donde no hay profesores ni reemplazantes, no me han hecho clases, por lo que nos ha afectado como alumnos y, en realidad, no hay seriedad con nosotros. Me he reunido con el director de carrera, sin embargo, se repite un discurso monótono, y nosotros nos preguntamos por qué no se ha informado formalmente vía correo. Entonces, ante las respuestas absurdas, como que los profesores no fueron despedidos, vemos a la institución como una empresa, que es lo que es, y nosotros clientes, por lo que estamos pensando presentar denuncias ante el SERNAC y seguir protestando pacíficamente”, afirmó. La también consejera y exdelegada de la carrera de Prevención de Riesgos, Constanza Jiménez, también advirtió de la imposibilidad, por decreto institucional, de que los alumnos no tengan derecho a conformar un centro de alumnos que canalice sus demandas ante instancias ejecutivas. “Como decimos nosotros Duoc Gatica, predica, pero no practica. Además, te meten demasiado miedo, cuando entras a la institución te dicen que no existe centro de alumnos, te crean el temor a organizarte, y a los consejeros finalmente nos llaman para cosas súper burdas, como, por ejemplo, para decir si el profesor llegó a la hora, si se demoró diez minutos, si está pasando materia o pasó lista y se fue, al final nos tienen como sapos”, argumentó. La estudiante de Duoc UC sede San Joaquín, Constanza Jiménez, recalcó que existe una molestia generalizada entre los alumnos por el proceder de la institución, con lo que, según ella, ha surgido un ambiente hostil al interior de las diferentes sedes. Respecto de las denuncias por irregularidades en los contratos a plazo fijo confeccionados por la institución para sus docentes, el secretario del Sindicato Interempresa de Profesores Universitarios e Institutos Profesionales de Duoc UC, Mauricio Pino, señaló que la cantidad de acusaciones laborales en contra del instituto técnico profesional podría aumentar durante los próximos días. “Pero vienen más demandas, las denuncias laborales se añaden a otras por práctica antisindical, y eso es grave, porque la ley penaliza esa irregularidad, por lo que esperamos ahora que los tribunales respectivos dicten y resuelvan rápidamente sobre este problema”, recalcó. Ante el masivo despido de profesores, nuestro medio ha intentado obtener respuestas directas por parte de los directivos de Duoc UC, sin embargo, desde el departamento de comunicaciones corporativas solo se han limitado a entregar un comunicado. En uno de sus párrafos se expresa que, “Cada año existe una rotación de profesores en Duoc UC, rango que oscila entre el 3 y 4 por ciento de la dotación, quienes no continúan prestando servicios para la Institución. Todo indica que la rotación para el año 2019 también estará dentro del rango indicado”, concluye parte de la respuesta emanada desde el instituto profesional.

