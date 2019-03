cae9fb0764

Nacional Seis mujeres de la U. de Chile analizan los desafíos del país ante la Huelga Feminista En el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de la mujer, la Coordinadora Feminista 8M convocó a una huelga general de mujeres, a la que integrantes de nuestra comunidad se plegaron realizando diferentes actividades en la Universidad. Seis mujeres de la Casa de Bello -académicas, funcionarias y estudiantes- entregan su visión sobre las metas que Chile debe alcanzar en materia de igualdad de género, incluyendo entre los desafíos actuales, materias como derechos laborales, reproductivos y educacionales, entre otros. Diario Uchile Sábado 9 de marzo 2019 15:17 hrs. Compartir

Con el objetivo de dar cuenta de algunos de los desafíos y deudas que se mantienen en el país en materia de igualdad de género, seis académicas, estudiantes y trabajadoras hicieron un paneo por algunas de las problematicas que las afectan como mujeres de manera cotidiana y que deberían ser parte de la agenda. La académica de la Facultad de Ciencias Sociales y senadora universitaria, Silvia Lamadrid, aseguró que, si bien la lucha contra la violencia de género y por la legalización del aborto han sido las principales banderas de lucha del movimiento feminista en la actualidad, existen demandas que van más allá. “Estas exigencias se enmarcan en la lucha contra la cultura patriarcal que se expresa en la desvalorización general de las mujeres, que se hace visible en la violencia, en que no tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, en la educación”, remarcó Lamadrid. Su colega Paola Jirón, quien se desempeña en el Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), enfatizó en la necesidad de problematizar la relación entre la esfera privada y pública de las mujeres, que siempre deben cargar no sólo con sus responsabilidades laborales formales sino también con el trabajo doméstico, lo que las pone en desventaja ante sus pares hombres. Junto con ello, Jirón cuestionó que la misma ciudad ha sido construida con una planificación urbana patriarcal, “con un diseño para un hombre hábil de 30 o 35 años, que se puede mover de su casa al trabajo y de regreso, situación muy diferente a la que viven las mujeres, las familias etc. Las necesidades urbanas son diversas y requieren una forma distinta de entender la planificación de la ciudad, con una mirada de género hoy ausente”. Para Juliette Marín, presidenta del Sindicato de Trabajadoras y trabajadores (SITRAHUCH), la precariedad laboral es uno de los obstáculos más importantes que deben enfrentar las mujeres en la institución, constituyéndose en un ejemplo cotidiano de violencia social. Sin embargo, la dirigente explicó que su objetivo es “la transformación profunda de la sociedad. Proponemos cambiar el trabajo y su valoración, construir un sistema de protección social digno que permita socializar las tareas del cuidado, repensar la relación con el cuerpo, la libertad sexual, reivindicamos el derecho a la ciudad y resignificamos cómo nos educamos”. En la misma línea Myriam Barahona, presidenta de la Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile (FENAFUCH), hizo énfasis en que para las trabajadoras del sector público es fundamental que las trabajadoras tengan posibilidades de tener derecho a la maternidad como corresponde porque muchas veces las trabajadoras a honorario y contratas ven sus derechos vulnerados, y “se debe igualar la remuneración cuando se hace la misma labor. Sabemos que incluso cuando se tiene el mismo grado los funcionarios hombres ganan más que las mujeres, y ese es un punto fundamental” para avanzar hacia la igualdad de género. Karla Toro, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad (FECH), junto con reiterar la necesidad de levantar la demanda por una educación no sexista, por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y previsión digna, aseguró que “avanzar en la igualdad de género tiene que ver con tener un horizonte feminista. No se queda solo en que no queremos que nos maten o acosen, sino que busca cambiar al conjunto de la sociedad”. Precisamente respecto a la necesidad de remarcar ese horizonte feminista se refirió la directora de Igualdad de Género, Carmen Andrade. “Llevamos muchos años luchando por políticas parciales, y lo que falta en el país es una agenda integral de igualdad de género que se plantee una transformación profunda de las relaciones entre hombres y mujeres. Creo que hay que pensar en un salto cualitativo más profundo, porque de lo contrario los cambios son muy lentos y no logramos transformar las bases de la desigualdad”, finalizó.

