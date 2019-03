Señor Director:

Amanece un nuevo día. Pero no es un amanecer cualquiera, no. Este es “EL” día después.

Después de esa ola sin dimensión que nos pasó por encima ayer, anoche, esa inacabable corriente humana que fluía y fluía como no te lo esperabas, como no te lo imaginaste siquiera, convertida en aquello que no habías vuelto a vivir desde hacía 50 años, desde “aquellos” tiempos del millón de personas en la Alameda, cuando soñar era gratis, cuando íbamos a derrotar al capital con el más bello proyecto colectivo y la vida se brindaba.

Pero ahí estuvimos ayer, 50 años después, con los sueños intactos -a pesar de todas las heridas- junto a la maravillosa Mujer de hoy que lucha plena de luz y de fuerza por todas, todos y todes, empapada en la potente convicción de que derrotar definitivamente al patriarcado, la base del inicuo sistema que continúa desbaratándonos la vida, es tan posible como urgente.

Y aquí estamos hoy, insomnes en este nuevo amanecer, el de “El” día después y aún sin poder asimilar el impacto emocional por la histórica jornada vivida hace apenas 12 horas.

¿190 mil personas dijo la policía mentirosa…?

¡Al carajo!

Otra vez fuimos UN millón en la Alameda!!