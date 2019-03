a91090ed3d

Nacional Académica Viviana Meruane: "Juntas, las mujeres, podemos construir un futuro mejor" La directora del Departamento de Ingenieria Mecanica de la Universidad de Chile conversó con Diario y Radio Universidad de Chile sobre su experiencia como investigadora y docente en un área donde predominan los hombres, y aseguró que aunque a veces se sintió menospreciada por ser mujer, las nuevas generaciones están entendiendo que cualquiera se puede desarrollar en la profesión que quiera. Andrea Bustos C. Domingo 10 de marzo 2019 10:14 hrs.

A sus 36 años, Viviana Meruane ha desarrollado una destacada trayectoria en la ingeniería mecánica, no solo como investigadora, sino también como docente. Durante 2018 fue ascendida a la jerarquía de profesora asociada de la Universidad de Chile, y además es la primera mujer en tener el cargo de directora del Departamento de Ingeniería Mecánica (DIMEC) de nuestra casa de estudios. En entrevista con nuestro medio, la académica analizó cómo ha sido su carrera y qué dificultades ha tenido que enfrentar, y aseguró que, si bien en algunos casos ha oído comentarios machistas en el rubro y ha visto casos de discriminación, estos cada vez son menos, pues las nuevas generaciones han entendido que no pueden existir este tipo de acciones en ningún rubro. Desde niña, Viviana Meruane sintió un gusto especial por las matemáticas. Al recordar su infancia comentó que los juegos de desafíos matemáticos eran uno de sus preferidos, al igual que construir, armar y desarmar juguetes, por lo que siempre tuvo claro que en esa área podría avanzar su futuro. Así decidió entrar a estudiar el plan común de ingeniería mecánica en la Universidad de Chile, una decisión que, aunque era apoyada por su familia, fue blanco de críticas de algunos cercanos. Hoy, no solo tiene ese título, sino que también es doctora en Ingeniería Mecánica de la Katholieke Universiteit Leuven de Bélgica. “Entré a plan común de ingeniería y al quinto semestre tuvimos que elegir especialidad y yo estaba con la duda de si ingeniería civil o mecánica, y finalmente elegí mecánica. La verdad es que de mi familia tenía apoyo, ningún problema, pero recibí muchos comentarios de gente que me decía, pero por qué si no es una carrera para mujeres, no te va ir bien, no vas a encontrar trabajo”, recuerda. Sin embargo, no dejó que estos comentarios afectarán sus ganas de estudiar y se mantuvo firme en su decisión. Hoy, asegura que en su desarrollo profesional como ingeniera ha podido comprobar que no existe ningún impedimento para que una mujer pueda desarrollarse en esta área, a pesar de que algunas personas aún creen que sí. En ese entonces, en la carrera de ingeniería las mujeres no representaban más del 20 por ciento del total de los estudiantes, y en ingeniería mecánica no habían más de 4 por generación. Por esto, Viviana Meruane comentó que se creaba un ambiente en el que no siempre las mujeres eran bien recibidas. “Ha cambiado harto la universidad desde que yo era estudiante hasta ahora, pero cuando yo era estudiante había profesores que tenían comentarios machistas y que te daban a entender que no estabas en el lugar apropiado, y uno lo normaliza, se acostumbra y en ese momento no me hacían tanto ruido, pero en la realidad actual son inaceptables, pero en ese momento las mujeres aguantábamos más cosas y nos acostumbramos a eso”, dijo. Respecto de esta nueva conmemoración del 8 de marzo, Viviana Meruane señaló que “mi mensaje para las mujeres en este día es invitarlas a estudiar la carrera que quieran, a luchar por sus metas y por sus sueños, porque juntas podremos construir un futuro mejor”. 2012,2015,2018: Mejor docente Si bien la académica reconoce que las nuevas generaciones entienden la igualdad de género, comentó que aún hay algunas actitudes que siguen repitiéndose en el área de la ingeniería y que demuestran la desconfianza que hay en que las mujeres puedan tener un buen desempeño. “Las niñas que entran a ingeniería mecánica en particular, los problemas que cuentan tener, son los mismos en casi todas las especialidades de ingeniería. Por ejemplo que los hombres si hacen un grupo de trabajo eligen que la niña haga de secretaria, los compañeros tratan de explicarles las cosas pensando que no las entienden, ese tipo de problemas se repiten, y pasa en el colegio también”, comentó. Aunque reconoce que, lamentablemente, muchas actitudes de discriminación y brecha de género se han normalizado, aseguró que en sus clases intenta ser imparcial, y no crear diferencias entre sus estudiantes bajo ninguna condición. En la misma línea, como profesora ha intentado marcar la diferencia, aplicando en sus clases metodologías más didácticas, y fomentando el trabajo en proyectos. Su forma de ejercer la docencia la llevó a ser elegida como mejor docente de jornada completa en los años 2012, 2015 y 2018. “A los alumnos les gusta cómo hago clases, soy paciente, me doy el tiempo de explicar las cosas bien, me doy el tiempo de explicar con harto detalle, para que todos entiendan, yo creo que eso les gusta. También trato de que las evaluaciones sean consecuentes con la clase que he estado haciendo”. aseveró. Viviana Meruane ha sido docente de 5 cursos de pregrado de la especialidad, y fue creadora de un curso de especialización de la carrera, el que ha sido reconocido como innovador y muy demandado por los estudiantes. Además, en una de las asignaturas formales de la carrera implementó nuevas experiencias de laboratorio en un curso que por años no tuvo laboratorio e implementó nuevas metodologías de trabajo basadas en el desarrollo de proyectos. A la vez se interesa por el desarrollo de habilidades transversales en los alumnos, como la expresión oral y el trabajo en equipo, poniendo en valor dentro del departamento la necesidad de que estas habilidades sean desarrolladas en los estudiantes. “Ayuda mostrar que hay otras maneras, porque algunos piensan que solo hay una forma de enseñar, pero tú les puedes mostrar que, por ejemplo, aprenden mucho mejor si hacen proyectos”, explicó sobre su forma de enseñar. Además de ejercer la docencia en dos cátedras de Ingeniería, Viviana Meruane ha dirigido 23 memorias de título de Ingeniería Mecánica, ha sido profesora patrocinante de un posdoctorado financiado por Conicyt el año 2015, y ha supervisado cuatro tesis de Magister en Ciencias de la Ingeniería mención Mecánica. La directora que avanza en la Manufactura Avanzada Viviana Meruane es la primera mujer en dirigir el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, algo que para ella ha sido un gran desafío, pues si bien le gustan las tareas administrativas y como docente se había acercado a este tipo de labores, sabía que le podrían quitar tiempo para lo que más le gusta, que es la investigación. Sin embargo, está muy contenta con su desarrollo en el cargo. “En un principio me daba un poco de cosa, sentía que no estaba segura de hacerlo bien, pero ahora que ya llevo unos meses he tomado las riendas y me siento bien, ha funcionado bien y la gente trabaja bien conmigo”. Además, comentó que muchas veces tuvo miedo de que ser tan joven pudiera perjudicarla en su trabajo, ya que pensaba que quienes tuvieran una edad mayor se podían ver incomodados de ser dirigidos por una mujer menor. En paralelo a su rol de directora del Departamento de Ingeniería, Viviana Meruane está a la cabeza del “Programa de Innovación en Manufactura Avanzada”, proyecto del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile que logró adjudicarse 1.700 millones de pesos del Programa Tecnológico Estratégico: Hacia una Manufactura Avanzada a partir de la Revolución Tecnológica de CORFO. Esta iniciativa tiene como sus co-ejecutores a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Seguel Robotics SpA y la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Metalmecánicos, ASIMET A.G. También, participan como asociados GHH Chile SpA, Inmersivo Productora Ltda., MCM Ingeniería, Industria Metalmecánica Rivet S.A, y como empresas interesadas Dadneos S.A, Group Six, Manufacturas de Cobre SpA y KnowHub Chile. “Uno de los diagnósticos que se ha hecho en Chile es que el sector de la manufactura, de fabricar cosas, está yendo para abajo, es decir, antes hacíamos más fabricación y ahora cada vez menos, pero no podemos estar dependiendo solo de materias primas, porque eso nos pasa, mucha agricultura, mucho cobre pero no tenemos mucho desarrollo y mucha tecnología”, explicó Viviana. Agregó que “lo que queremos es que las pocas empresas que queden de manufactura no terminen muriendo, sino que tratamos de apoyarlas y levantarlas y van a aparecer nuevos negocios vinculados a estas nuevas tecnologías de la manufactura avanzada, es modernizarlas”. Este programa se llevará a cabo por un período de cinco años y contempla el desarrollo de un portafolio de 8 proyectos de I+D, orientado al desarrollo de soluciones tecnológicas, los cuales están divididos en 3 áreas: Sistemas Avanzados en Confiabilidad y Mantenimiento, Soluciones Digital Twins y Automatización Avanzada y Robótica.

