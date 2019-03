3d23a508f1

Nacional Política Fonasa Plus: la modernización que aumenta la desigualdad en el sistema de salud Durante el 2018, el Gobierno anunció el denominado Acuerdo Nacional por la Salud, cuyas conclusiones se tradujeron en un proyecto de ley de reforma al sistema, entre ellas, la modernización al Fondo Nacional de Salud, conocido como Fonasa Plus, el que pretende mejorar el acceso a coberturas ambulatorias y hospitalarias, además, de mejorar la entrega de soluciones y servicios, en el marco de un sistema de salud más competitivo. Pilar León Lunes 11 de marzo 2019 18:43 hrs.

Que los afiliados puedan aumentar voluntariamente en un punto su cotización, de un 7 a un 8 por ciento, es una de las propuestas que el Ministerio de Salud presentará en los próximos días al Congreso con el objetivo de modernizar el Fondo Nacional de Salud (FONASA) La iniciativa, conocida como “Fonasa Plus”, pretende mejorar el acceso a coberturas ambulatorias y hospitalarias, incluyendo a las clínicas privadas. Además, de modernizar la entrega de soluciones y servicios a los afiliados al fondo, que corresponden al 80 por ciento de la población. Lo anterior, debido que el mejoramiento de Fonasa, comprende también habilitar a la entidad para negociar precios de medicamentos con farmacias y gestionar la atención oportuna de los pacientes, asumiendo el rol de asegurador de salud. Es decir, frente a la postergación de una atención en un hospital o en un tiempo de espera excesivo, la entidad pueda derivar a los pacientes a otros centros de salud para garantizar que el afiliado reciba la prestación que necesita. Sin embargo, para el presidente de la Fundación Creando Salud, Matías Goyenechea, hay varios problemas, entre ellos, que esta propuesta presupone de que el sistema de salud tiene que funcionar en un esquema de mercado, potenciado el traspaso de recursos públicos a clínicas privadas en detrimento de lo público. Por otro lado, se plantea la idea de que los afiliados van a tener mejor cobertura de salud en la medida en que paguen más, lógica propia del sistema privado de salud. “De esta forma, nosotros consagramos una discriminación por capacidad de pago dentro del sector público que ha sido hasta ahora, por así decirlo, el estandarte de la solidaridad en el sistema de salud o de lo que va quedando de solidario. Entonces, esa idea por un lado de funcionar como mercado y generar una competencia, más que colaboración, como también esta idea de seguir consolidando la discriminación por capacidad de pago y establecer la idea de que con más plata tengo mejor salud, me parecen que son absolutamente nefastas”, explicó. En la misma línea, el secretario técnico del departamento de Políticas de Salud y Estudios del Colegio Médico, doctor Cristóbal Cuadrado, afirmó que “la propuesta de que un cierto grupo de altos ingresos dentro de Fonasa pueda entregar una cotización mayor y acceder a ciertas prestaciones distintas, lo único que hace es profundizar las desigualdades que existen dentro de nuestro sistema de salud. En la práctica se pretende transformar a Fonasa, al menos para un cierto sector de la población, en una suerte de isapre. Esto, como hemos dicho, va en contra de las recomendaciones, que apuntan a que tenemos que fortalecer el pilar solidario de financiamiento de Fonasa, lo que implica una mayor cantidad de recursos provenientes de impuestos generales para poder acercarnos a las recomendaciones de la OMS”. Asimismo, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador Guido Girardi, dijo que “el proyecto de Fonasa Plus se trata de un voladero de luces pues la propuesta no es una solución real a la grave crisis que afecta al sistema de salud chileno”. Por su parte, el senador de RN, Francisco Chahuán, defendió la iniciativa del gobierno pues para el parlamentario Fonasa Plus se hará cargo de mejorar las condiciones de acceso y cobertura de salud de los afiliados del sistema a través de diferentes medidas “poder hacerse cargo de los problemas de infraestructura, los temas del déficit de especialistas, los que dicen relación con las largas listas de espera, los que dicen relación con el fortalecimiento de la atención primaria, que dialoguen los dos sistemas con la modalidad del hospital digital. También, va establecer esta modificación del Fonasa Plus, la posibilidad de que si en un recinto hospitalario no hay una atención adecuada y oportuna, poder cambiarse a otro para tener oportunidad en la atención, entre otras materias relevantes”. Recordemos que, durante el año pasado, en la mesa de trabajo del Acuerdo Nacional de Salud, se planteó la necesidad de modernizar Fonasa para hacer al fondo más competitivo ante la reforma de las isapres. Acuerdo Nacional que fue ampliamente criticado por organizaciones sociales, pues, no fueron contempladas en el grupo de trabajo. En la actualidad, el objetivo del Minsal es que ambas iniciativas, tanto Fonasa Plus, como la reforma a las isapres, se tramiten en paralelo en el Congreso. La primera se presentaría directamente y, la segunda, ingresaría a través de mención sustitutiva al Senado.

