Cultura Los arrepentidos: la obra sobre la transexualidad que regresa al GAM Vuelve la obra más vista del GAM durante 2018: Los arrepentidos, pieza que aborda el encuentro real entre dos hombres que transitaron por distintas identidades de género en su vida. Se presentará entre el 13 y el 31 de marzo. Diario Uchile Lunes 11 de marzo 2019 11:10 hrs.

Los arrepentidos, obra del autor sueco Marcus Lindeen y protagonizada por Alfredo Castro y Rodrigo Pérez, está basada en hechos reales y cuenta la historia de dos hombres que transitaron hacia una identidad femenina y luego decidieron regresar al punto de partida. Ellos son Orlando y Mikael, dos transexuales que se encuentran para hablar por primera vez de los cambios que cada uno ha realizado en pos de su identidad. Ambos se sometieron hace varias décadas a una cirugía de reasignación para ser Isadora y Mikaela. En esta conmovedora conversación, ellos hacen un cuestionamiento a los roles de género que se juegan ante los demás y ante uno mismo y a las conductas que han sido impuestas por la sociedad a lo largo de la historia. En este primer encuentro, hablan de los diferentes momentos, circunstancias y motivaciones de sus operaciones de cambio de sexo, de la vida antes y después de ellas, y de lo que hizo que ya no quisieran vivir como mujeres: “No quiero quedarme atascado donde estoy, mitad hombre, mitad mujer. ¿Me entiendes? Este terreno de nadie es un infierno para mí”, dicen en escena. Son dos hombres que han atravesado las fronteras entre lo masculino y femenino, que hablan sobre sus vidas, problemas, estrategias, recuerdos y sueños. Desde cómo eligieron su nombre de mujer, hasta las técnicas que usaban para ocultar que nacieron como hombres. Los arrepentidos retrata a dos personajes asfixiados por no calzar en las concepciones restringidas de género, toca lo femenino y lo masculino, el amor y la soledad, el devenir de dos cuerpos en tránsito, y sobre todo, de qué depende nuestra identidad. “Lo que me pareció súper transgresor es que al iniciar un camino, pareciera que no hay retorno”, cuenta su director, Víctor Carrasco, y prosigue: “La obra trata de la búsqueda de la identidad como un proceso que no se termina nunca. Lo hace con honestidad, porque ellos no están modificando su discurso para parecer súper progres, porque son personas comunes y corrientes que toman una decisión tan compleja y son capaces de replantearse la vida”. La obra va revelando cambios de épocas sociales y personales, que se reflejan incluso en fotos reales de Orlando y Mikael que forman parte del montaje. Los arrepentidos fue vista por casi nueve mil personas el 2018 en su temporada de estreno, con lo que se convirtió en la obra más vista en GAM desde su inicio. Ahora vuelve a poner este importante tema de discusión y reflexión sobre la mesa en el ciclo “Lo mejor de GAM”. Coordenadas La obra se presentará desde el 13 al 31 marzo, de miércoles a domingo a las 20:30 horas. La entrada tiene un valor de $6.000 (preventa general), $8.000 (general) y $4.000 (estudiantes y tercera edad).

