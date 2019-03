3d23a508f1

Cultura Muse y Ride anuncian visitas a Chile El grupo liderado por Matt Bellamy tocará el 13 de octubre en la Pista Atlética, mientras que la banda que se reunió en 2014 estará el 30 de abril en el Teatro Teletón. Diario Uchile Lunes 11 de marzo 2019 11:00 hrs.

Dos referentes de distintas épocas y géneros de la música británica se presentarán en Santiago en los próximos meses, según se anunció este lunes: Muse y Ride. La banda liderada por Matt Bellamy actuará el próximo 13 de octubre en la Pista Atlética del Estadio Nacional, en el marco de la gira con la que promocionan su último disco, Simulation theory (2018). Será la cuarta visita del grupo a Santiago, luego de las presentaciones de 2008 en el Teatro Caupolicán, de 2011 en el mismo Nacional -teloneando a U2- y de 2015 en el Movistar Arena. Según publica este lunes el diario La Tercera, las entradas saldrán a la venta a las 11 horas de este miércoles 13, en exclusiva para clientes de Entel, y el viernes 15 estarán disponibles para público general. Los precios varían entre $48.300 y $109.250. El mismo medio anunció que el próximo 30 de abril será el debut en el país de los también británicos Ride, uno de los grupos fundamentales de inicios de los ‘90, gracias a discos como Nowhere (1991) y Going blank again (1992). Aunque algunos de sus miembros ya habían llegado a Santiago -el vocalista Mark Gardener lo hizo como solista, mientras Andy Bell estuvo con Oasis y Beady Eye-, será la primera ocasión en que el público local podrá escuchar en vivo al grupo que se separara en 1996. Ahora, llegarán para promocionar su álbum de retorno, Weather diaries (2017). Ride visitará Santiago para la celebración de los diez años del ciclo Club Fauna, que también contempla la actuación de los estadounidenses Wild Nothing. Las entradas estarán disponibles desde el mediodía de este lunes, con valores entre 25 y 35 mil pesos.

