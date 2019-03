6d2059cb97

Nacional CUT por cierre de Guante: "Este gobierno es incapaz de proteger el empleo" El secretario general de la multisindical, Nolberto Díaz, sostuvo a nuestro medio que "es evidente que estamos en una crisis de empleo, y el gobierno y el ministro de lo único que andan preocupados es de disminuir las indemnizaciones de los trabajadores". Camilo Villa J. Martes 12 de marzo 2019 18:36 hrs.

90 años de historia llegaron a su fin. La fábrica de calzados Guante cerró sus puertas y 283 trabajadores fueron desvinculados. En una carta enviada desde la gerencia a los empleados, se afirma que las condiciones actuales para la fabricación de zapatos en el país son insostenibles. “Como saben, la situación para fabricar calzado en Chile es insostenible. Los costos de producción y falta proveeduría nacional, entre otros, han impactado desde hace décadas a toda la industria, incluidos nosotros. Basta ver lo que ha pasado con Bata, Cardinale y Hush Puppies en ese sentido”, se puede leer en la misiva firmada por Esteban Halcartegaray y Félix Halcartegaray. En el texto, también se lamentan de la decisión de cerrar la empresa indicando que “es la decisión más dura” en la historia de la entidad. Sobre el cierre de Guante se refirió, la mañana de este marte, el ministro de Economía, José Ramón Valente. Siguiendo la línea de la gerencia de la empresa, el secretario de Estado lamentó, en T13 Radio, el cierre de la fábrica indicando que “es mala cosa que las empresas, inevitablemente algunas de ellas, cierren a pesar de los esfuerzos de sus dueños por adaptarse”. Sin embargo, Valente hizo hincapié en que el cierre de la fábrica es “un hecho puntual” y no un síntoma de la economía chilena. El ministro argumentó su afirmación indicando que el mes de enero del 2019 “fue el enero con mayor creación de empresas desde que tenemos registros y febrero volvió a repetir, a ser el febrero de mayor creación de empresas”. Además, aseguró que “el espíritu emprendedor está súper presente en Chile”. Ante las declaraciones del Valente, el secretario general de la CUT, Nolberto Díaz, sostuvo que el ministro “falta a la verdad” y que el actual gobierno se ha caracterizado “por engañar a la ciudadanía”. Para Díaz, “la idea de que se han creado empleos y se han abierto industrias es una falsedad más grande que el porte de un buque petrolero. Según el dirigente de la multisindical, esto se puede comprobar en el hecho de que los muchos trabajadores que han perdido el empleo en las últimas semanas. El secretario general de la CUT sostuvo que la actual realidad de muchos trabajadores se debe a que el gobierno de turno es un gobierno incapaz. “Este es un gobierno que ha sido incapaz de poder detener el cierre de fábricas o proteger el empleo. Partimos el año con más de 180 despidos en Unilever, y continuamos con despidos en las mineras, en las eléctricas, en El Mercurio, en los medios de comunicación, y ahora nos hemos sorprendido con el cierre de Guante. Este es un gobierno incapaz, incapaz de proteger la industria nacional, incapaz de proteger el empleo. Es evidente que estamos en una crisis de empleo, y el gobierno y el ministro de lo único que andan preocupados es de disminuir las indemnizaciones de los trabajadores o que los trabajadores tengan que pagar las capacitaciones para servir mejor a las empresas”. Nolberto Díaz afirmó también que el Ejecutivo no dialoga ni negocia con los verdaderos representantes de los distintos sectores sociales. “Con este gobierno el diálogo ha sido muy escaso, particularmente con el ministro del Trabajo (Nicolás Monckeberg) y el ministro de Hacienda (Felipe Larraín). No nos vemos con el gobierno desde la Mesa del sector público, que fue en diciembre. En estos meses el gobierno ha tratado de armar comisiones paralelas, comisiones ad-hoc, comisiones que no representan a nadie. Con este gobierno ha sido muy difícil dialogar, porque a este gobierno no le interesa dialogar con las organizaciones que de verdad representan a los jóvenes, a las mujeres, a los estudiantes o a los trabajadores”. Recordemos que, durante el actual gobierno, varias empresas nacionales han tenido que cerrar sus puertas dejando sin empleo a centenares de personas. Entre las entidades que se han visto afectadas se encuentran Pastas Suazo, Calzados Beba, Iansa de Linares, Fensa y Mademsa.

