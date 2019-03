6d2059cb97

533bf6d4a7

Nacional Presidenta FEPUCV: Carabineros se está poniendo el parche antes de la herida Este lunes la institución confirmó la baja del funcionario que dirigía el chorro del carro lanzaguas que golpeó a una estudiante el pasado viernes en una manifestación, dejándola con lesiones. Para la presidenta de la FEPUCV, Séfora Pinto, el pitonero no es el único que debe responder por este hecho. Andrea Bustos C. Martes 12 de marzo 2019 8:19 hrs. Compartir

El pasado viernes el chorro de un carro lanzaguas de Carabineros golpeó a una estudiante de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, dejándola con varias lesiones producto del golpe y de la caída que provocó la fuerza del agua. Debido al hecho, del que existen registros audiovisuales, la institución inició un sumario interno para determinar las responsabilidades en el caso, y anunció que durante este proceso administrativo el carabinero acusado como responsable del hecho estaría alejado de sus funciones policiales. Sin embargo, luego confirmaron que fue dado de baja. Al respecto, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, Séfora Pinto, indicó que, si bien el uniformado debe responder por su actuar, él no es el único culpable en este caso. “Me llamaron de la Gobernación misma para darme la noticia apenas sucedió, de todas maneras, me parece que es ponerse el parche antes de la herida, considerando que a quien dan de baja es al pitonero pero él recibía órdenes del alto mando y de la misma gobernación. Por lo tanto, entendemos que hay una responsabilidad compartida y no se está considerando a los otros involucrados”, comentó la dirigenta estudiantil. Producto del golpe que recibió la estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso sufrió un traumatismo encéfalo craneano, un esguince de muñeca y una fractura de rótula. Sobre su situación de salud, Séfora Pinto, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, dijo que se está monitoreando la evolución de sus lesiones para decidir si deberá o no ser operada de su rodilla. “Ella en una primera instancia fue a la Clínica de Valparaíso donde le dijeron que tenía que hospitalizarse y operarse, pero la familia decidió tomar una segunda opinión y le dijeron que no era necesario, revisaron su inflamación y la derivaron a su casa con reposo durante una semana y su primer control es este viernes. Ahí van a evaluar si es necesario operarla o no y la universidad tomará parte en cuanto a los gastos médicos, y nosotros una posición legal frente a los responsables”, explicó. El caso de este estudiante revivió los recuerdos de lo ocurrido con Rodrigo Avilés en 2015, quien también fue golpeado por el chorro lanzaguas de un carro policial y que resultó con graves lesiones producto de este hecho, incluso manteniéndose varias semanas inconsciente. Este lunes se conoció la sentencia para el pitonero del carro que golpeó a Avilés, siendo el ex carabinero Manuel Noya condenado a cumplir dos años y medio de pena remitida. Séfora Pinto indicó que “estamos preocupados por eso, fue un caso que demoró años en sacar resolución y cuando por fin la tiene es insuficiente para cumplir con todo lo que sufrió la familia de Rodrigo, lo tuvieron en coma, estuvo super complicado de salud. Por lo tanto, nos parece una burla de parte de quienes tomaron la decisión de dar ese veredicto, sin embargo, vamos a poner todo el esfuerzo para que este caso no quede en lo mismo”. Comunidad PUCV rechaza violencia y critica tratamiento noticioso de los medios Por su parte, la comunidad de estudiantes de la carrera de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso emitió una declaración pública en la que lamenta el actuar de Carabineros durante la marcha del 8 de marzo y rechaza la violencia y fuerza innecesaria utilizada contra quienes estaban haciendo uso de su derecho a la libre expresión. “Particularmente, cuando quienes ejercen la violencia debieran garantizar el bienestar y la seguridad de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de este país”. En el texto, también critican duramente “la liviandad y falta de profesionalismo” con el que algunos medios trataron los acontecimientos ocurridos en la ciudad puerto, particularmente el caso de Mega que debió disculparse por emitir imágenes de disturbios que no correspondían a la realidad vivida durante la movilización del pasado viernes. “Como espacio formativo estamos convencidos que la ética periodística es irrenunciable y que la rigurosidad periodística es un valor que debe acompañar permanentemente el ejercicio profesional”, se lee en la declaración de la comunidad universitaria. Foto referencial @Agencia Uno

El pasado viernes el chorro de un carro lanzaguas de Carabineros golpeó a una estudiante de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, dejándola con varias lesiones producto del golpe y de la caída que provocó la fuerza del agua. Debido al hecho, del que existen registros audiovisuales, la institución inició un sumario interno para determinar las responsabilidades en el caso, y anunció que durante este proceso administrativo el carabinero acusado como responsable del hecho estaría alejado de sus funciones policiales. Sin embargo, luego confirmaron que fue dado de baja. Al respecto, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, Séfora Pinto, indicó que, si bien el uniformado debe responder por su actuar, él no es el único culpable en este caso. “Me llamaron de la Gobernación misma para darme la noticia apenas sucedió, de todas maneras, me parece que es ponerse el parche antes de la herida, considerando que a quien dan de baja es al pitonero pero él recibía órdenes del alto mando y de la misma gobernación. Por lo tanto, entendemos que hay una responsabilidad compartida y no se está considerando a los otros involucrados”, comentó la dirigenta estudiantil. Producto del golpe que recibió la estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso sufrió un traumatismo encéfalo craneano, un esguince de muñeca y una fractura de rótula. Sobre su situación de salud, Séfora Pinto, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, dijo que se está monitoreando la evolución de sus lesiones para decidir si deberá o no ser operada de su rodilla. “Ella en una primera instancia fue a la Clínica de Valparaíso donde le dijeron que tenía que hospitalizarse y operarse, pero la familia decidió tomar una segunda opinión y le dijeron que no era necesario, revisaron su inflamación y la derivaron a su casa con reposo durante una semana y su primer control es este viernes. Ahí van a evaluar si es necesario operarla o no y la universidad tomará parte en cuanto a los gastos médicos, y nosotros una posición legal frente a los responsables”, explicó. El caso de este estudiante revivió los recuerdos de lo ocurrido con Rodrigo Avilés en 2015, quien también fue golpeado por el chorro lanzaguas de un carro policial y que resultó con graves lesiones producto de este hecho, incluso manteniéndose varias semanas inconsciente. Este lunes se conoció la sentencia para el pitonero del carro que golpeó a Avilés, siendo el ex carabinero Manuel Noya condenado a cumplir dos años y medio de pena remitida. Séfora Pinto indicó que “estamos preocupados por eso, fue un caso que demoró años en sacar resolución y cuando por fin la tiene es insuficiente para cumplir con todo lo que sufrió la familia de Rodrigo, lo tuvieron en coma, estuvo super complicado de salud. Por lo tanto, nos parece una burla de parte de quienes tomaron la decisión de dar ese veredicto, sin embargo, vamos a poner todo el esfuerzo para que este caso no quede en lo mismo”. Comunidad PUCV rechaza violencia y critica tratamiento noticioso de los medios Por su parte, la comunidad de estudiantes de la carrera de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso emitió una declaración pública en la que lamenta el actuar de Carabineros durante la marcha del 8 de marzo y rechaza la violencia y fuerza innecesaria utilizada contra quienes estaban haciendo uso de su derecho a la libre expresión. “Particularmente, cuando quienes ejercen la violencia debieran garantizar el bienestar y la seguridad de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de este país”. En el texto, también critican duramente “la liviandad y falta de profesionalismo” con el que algunos medios trataron los acontecimientos ocurridos en la ciudad puerto, particularmente el caso de Mega que debió disculparse por emitir imágenes de disturbios que no correspondían a la realidad vivida durante la movilización del pasado viernes. “Como espacio formativo estamos convencidos que la ética periodística es irrenunciable y que la rigurosidad periodística es un valor que debe acompañar permanentemente el ejercicio profesional”, se lee en la declaración de la comunidad universitaria. Foto referencial @Agencia Uno