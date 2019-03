3654800462

Cultura Eleonora Coloma: "Podría pensarse que las mujeres compositoras somos poquitas, pero no es así" La académica de la Facultad de Artes es una de las compositoras que participará del concierto "Sonidos desde la ausencia", que se realizará el próximo jueves 28 de marzo. La entrada es gratuita. Rodrigo Alarcón L. Miércoles 13 de marzo 2019 18:55 hrs.

Escucha acá la entrevista en Semáforo: play pause Descargar A las 19:30 horas del próximo jueves 28 de marzo se realizará el concierto “Sonidos desde la ausencia”, que presentará obras de compositoras como Valeria Valle, Ana María Sepúlveda, Tamara Miller, Andrea Andreu y Tania Ibáñez, entre otras (ver detalles al final de la nota). La actividad, organizada por la dirección de Extensión de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, surgió como idea luego de las movilizaciones feministas de 2018 y busca visibilizar el trabajo de las compositoras. En entrevista con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, la compositora Eleonora Coloma valoró la instancia, pero sostuvo que “lo normal sería que no hubiera conciertos de mujeres compositoras, sino que en los conciertos hubiera obras de hombres y mujeres”. “Da hasta un poquito de bronca que existan”, añadió la académica, quien presentará una pieza titulada Canción, escrita para oboe, viola, violín y chelo. “Es como un homenaje a la armonía, porque uno no distinguiría ahí la música, de ‘Te recuerdo Amanda’, la canción de Víctor Jara”, explicó. En esa línea, la directora de Investigación de la Facultad de Artes contó que a lo largo de su carrera ha participado en “muchísimos” conciertos, “pero generalmente soy la única mujer o estoy con otra compositora consagrada o una que ya murió”. “Los programas de conciertos de música contemporánea, generalmente, están muy cargados a los hombres. Podría pensarse que las mujeres compositoras son poquitas, pero no es así. Está lleno de mujeres compositoras. Yo no me atrevería a decir que somos menos, sino que somos menos visibles”, reafirmó. Eleonora Coloma, quien acaba de integrarse como profesora a la carrera de Composición de la Universidad de Chile, consideró que esta disparidad entre hombres y mujeres “tiene que ver con una cultura”. En ese sentido, entregó un ejemplo: “Desde la academia, si uno ve las bibliografías que utilizamos, en general tendemos a buscar el saber transmitido por hombres. Nos hemos preocupado poco por el saber de las mujeres y nos hemos contentado con que está más oculto, es más difícil llegar o ha sido menos publicado. Como es más difícil, somos cómodos y tendemos a pensar que hay menos”, dijo. Finalmente, la académica dijo que en las carreras de composición puede encontrarse “una hostilidad silenciosa” hacia las mujeres, algo que ha comenzado a cambiar en los últimos años: “Es complicado hablar del tema, sobre todo para alguien de mi generación. Yo tengo 47 años y creo que varias mujeres de mi edad pueden sentirse identificadas con la sensación de que hemos estado acostumbradas a vivir en la marginación, entonces nos movemos en ese ámbito sin sentirnos mal. Si tenemos una situación de acoso sexual, por ejemplo, salimos del paso, entendemos que ‘es así’, ‘pobrecito, se pasó el rollo conmigo’. Es algo que uno toma como cotidiano”, explicó. “Lo impresionante de la movilización feminista de las estudiantes, que son de otra generación, es que nos mostraron -al menos a mí- que no debía ser así, que uno no tenía que aprender a vivir y desarrollarse en la marginación, sino que uno tenía un lugar y un derecho como cualquier otro, sin importar el género”, concluyó. Gratis en Ñuñoa El concierto “Sonidos desde la ausencia” se realizará desde las 19:30 horas del jueves 28 de marzo en el auditorio de la Facultad de Artes de la U. de Chile, sede Las Encinas (Las Encinas 3370, Ñuñoa). La entrada es gratuita. Más información, acá.

